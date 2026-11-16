Anime a manga – děti je milují, rodiče tomu nerozumí

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SLOVNÍK: ANIME A MANGA
(zpracoval Marek Valašík, lektor a metodik projektu Digitální rodiče, host epizody 188. Anime a manga – děti je milují, rodiče jim nerozumí)
Anime
Anime je japonská animovaná filmová a seriálová tvorba. Může, ale nemusí vycházet z mangové předlohy (japonského komiksu). Stejně tak může, ale NEMUSÍ být určena pouze dětem a mládeži!
Anime kultura je v Japonsku i po celém světě vnímána spíše jako samostatný žánr filmů a seriálů než jako „pohádka“.
Stejně jako v případě tištěné mangy, kterou rozdělujeme do 4 hlavních demografických skupin (shonen pro dospívající chlapce, shojo pro dospívající dívky, seinen pro dospělé muže a josei pro dospělé ženy), i anime má různá věková zaměření a „vhodnost“.
Anime může být vtipné a ve stylu sitcomu pro celou rodinu, akční a dobrodružné pro děti a mládež, temné, brutální a společensky kritické pro dospělé, ale také erotické a pornografické (hentai) výhradně pro dospělé publikum.
Dejte si na to pozor!
Nejznámější anime filmy:
Princezna Mononoke, Cesta do fantazie, Akira, Tvé jméno, Suzume.
Nejznámější anime seriály:
Pokémon, Naruto, One Piece, Dragon Ball Z, Death Note, Fullmetal Alchemist, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Demon Slayer, Frieren.
Manga
Manga je japonský komiks, jehož název v překladu znamená „zábavné obrázky“, a tento výraz poprvé použil umělec Katsushika Hokusai (autor světově proslulého obrazu The Great Wave off Kanagawa, v překladu Velká vlna u Kanagawy). Dnes je manga populární a pravidelně (týdně až měsíčně) vychází v tištěné podobě v časopisech různých vydavatelství, jako jsou Weekly Shōnen Jump, Weekly Shōnen Magazine, Weekly Young Jump atd.
Na rozdíl od amerických a evropských komiksů, které velmi často mají více autorů a jejich příběhy se restartují, jsou v průběhu let nesourodé a mají nespočet verzí (Superman, Batman, Spiderman, Ironman, X-Men…), je manga vydávána jedním a tím samým autorem po celou dobu trvání příběhu až do jeho konce.
Stejně jako komiks i manga často zobrazuje příběh tragického hrdiny a jeho boj s osudem, ale na rozdíl od komiksů má manga jednoznačně určenou cílovou skupinu podle věku, tzv. demografické skupiny, které rozdělujeme na:
Shōnen (šóunen) – dospívající chlapci
, Shōjo (šóudžo) – dospívající dívky
, Seinen (sejnen) – mladí muži
, Josei (džosej) – mladé ženy
Zajímavostí je, že manga se čte zprava doleva, tedy opačně než naše knihy či běžné komiksy.
Shōnen manga
Nejpopulárnější demografická kategorie mangy, určená pro chlapce v pubertě (10+, ale ideálně kolem 12/13 let), jejíž hlavním hrdinou je tradičně obyčejná, až podprůměrná postava v neobyčejném světě, kde je fantastika nebo super schopnosti zcela běžnou záležitostí. Příběh se často soustředí na dobrodružství, při kterém musí hlavní hrdina opustit svou komfortní zónu, neustále selhávat, ale nikdy se nevzdávat a vlastním úsilím získat nové schopnosti nebo větší sílu na cestě za svým cílem – například stát se nejlepším trenérem Pokémonů jako Ash, získat bájný poklad One Piece a stát se králem pirátů jako Luffy z One Piece, nebo navzdory nepřízni osudu a rodné vesnice se stát jejím vůdcem „Hokage“ a chránit její obyvatele jako Naruto.
Ústředními motivy jsou přátelství, síla skupiny, nezdolnost vůle jednotlivce a nikoli „magická schopnost, která v tobě dřímala a zázračně vyřeší tvé problémy“.
Seinen manga
Dospělejší verze shonen mangy, určená pro muže ve věku 18–40 let. Je psychologičtější, temnější, brutálnější, političtější, často satirická vůči „světovému systému“ a zabývá se i více tabuizovanými tématy, jako je sexualita, deprese, existencialismus či spravedlnost. Dobro a zlo zde nejsou tak jednoznačně černé a bílé jako v shonen a shojo mangách, zápletky jsou často násilné, drsné až hororové.
Shojo manga
Manga určená dívkám v pubertálním věku. Stejně jako shonen manga pro dospívající chlapce má poměrně přímočarý děj a jednodušší rozlišení dobra a zla, ale na rozdíl od shonen mangy se méně zabývá vnějšími konflikty, akcí a dobrodružstvím a více se soustředí na tzv. žánr „slice of life“, tedy příběhy z běžného každodenního života, kde se hlavní postavy více zabývají vnitřními konflikty, romantikou, vztahy, prvními láskami, osudem, přátelstvím atd.
Josei manga
Manga určená pro dospělé ženy se stejně jako shojo manga zabývá spíše vnitřními konflikty zakořeněnými v reálném světě, avšak méně snově a méně romantizovaně. Často jsou základem děje partnerské problémy, nevěra, osobnostní krize, problémy v práci a příběh sleduje hlavní postavu a její snahu vyrovnat se s těmito problémy nebo se je pokusit vyřešit.
Populární shonen manga: One Piece
Nejprodávanější shonen manga, která již téměř 30 let vypráví jeden souvislý příběh chlapce Luffyho (Monkey D. Luffy), jehož snem je stát se králem pirátů a objevit bájný poklad One Piece. Příběh střídá groteskní, místy až hloupou zábavu s vážnějšími tématy, jako jsou politický útlak, šikana, rasismus, diktátorské režimy a otroctví. Zajímavostí je, že One Piece se již 29 let drží jedné dějové linie z pera jediného autora, Eiichira Ody, a od svého vzniku v roce 1997 se prodalo více než 600 milionů výtisků knih tohoto příběhu, což je srovnatelné s nejoblíbenější komiksovou postavou Supermanem, jehož nespočetné příběhy a restartování dějové linie od více než 100 různých autorů od roku 1938 se rovněž prodaly v počtu kolem 600 milionů výtisků.Naruto
Příběh chlapce, sirotka, který je vyvrhelem vesnice shinobi (ninjů), v níž vyrůstá, a jehož jediným snem je dokázat, že se v něm celá vesnice mýlí, a jednoho dne se stát jejím vůdcem „Hokage“ a všechny ochránit. Narutův příběh je tragický, ale inspirativní, s odkazy na šikanu, silným motivem sebeobětování a tvrdohlavým postupem vpřed navzdory neustálým neúspěchům.
Narutův příběh se dělí na 3 časové linie ve 3 hlavních sériích:
Naruto – příběh 12letého Naruta a asi 1 a půl roku děje
; Naruto Shippuden – děj se po tzv. „time skip“ posune děj o téměř 3 roky dopředu, kdy Naruto intenzivně trénuje a vrací se jako 16letý, přičemž i tón mangy je dospělejší a temnější.
Boruto – příběh se soustředí na Narutova syna Boruta. Pozor, toto je považováno za „spoiler“, tedy prozrazení děje předem, takže se na to dětí neptejte jako na samozřejmost, spíše to pro vás slouží jako orientační bod, jak daleko v příběhu se nacházejí 🙂
Zajímavostí je, že ačkoli je Naruto v „západním světě“ druhou nejprodávanější mangou, někde nad, někde pod One Piece, v Japonsku se v žebříčku popularity nedostala ani do Top 10.Dragon Ball
Manga a později i anime o chlapci jménem Goku, který má podprůměrnou inteligenci, ale je talentovaný v bojových uměních a chce se stát nejsilnějším bojovníkem na světě a vyhrát velký turnaj Budokai. Manga Dragon Ball pochází původně z roku 1985 a obsahuje i vtipy a motivy vedlejších postav, které jsou dnes považovány za nevhodně perverzní nebo rasisticky laděné. Samotný motiv hlavního hrdiny však spočívá v empatii i vůči nepřátelům a v neochvějné síle vůle neustále na sobě pracovat, trénovat a nespokojit se jen tak snadno po dosažení svých cílů.
Dragon Ball má několik pokračování a „spin-offů“ (příběhů, které se odehrávají nezávisle na hlavní dějové linii, tzv. „kanonu“), jako jsou Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Daima a aktuálně stále vycházející Dragon Ball Super, který však po smrti původního autora, Akiry Toriyamy, píše dál jeho dlouholetý „učedník“ a editor Toyotaro.
Dragon Ball je ve světě mangy a anime považován za jakéhosi „předchůdce“ populárních titulů, neboť právě Dragon Ball a Dragon Ball Z vyvolaly v Evropě a USA první skutečnou anime mánii v 90. letech. V jejich stopách následně kráčely tituly „velké trojky“ – One Piece, Naruto a Bleach.Jujutsu Kaisen
Jujutsu Kaisen opět sází na motiv průměrného hlavního hrdiny, Jujiho Itadoriho (Judži), v netradičním světě démonů a kliatob (prý se jedná o množné číslo genitivu slova „kliatba“…🤷🏻♂️), kde je tradičně vytržen z běžného života událostí, která mu navždy změní vnímání světa, a musí se stát silnějším, aby předešel tragédiím.
Přestože se jedná o shonen mangu, je mnohem brutálnější a dospělejší, zabývá se tématy osamělosti, obětí, smrtelnosti a (ne)zvrátitelnosti osudu.
Zajímavostí je, že Jujutsu Kaisen je, stejně jako Naruto, výrazně populárnější mimo Japonsko než v samotném Japonsku.My Hero Academia
My Hero Academia je příběh chlapce jménem Deku, který vyrůstá bez super schopností ve světě superhrdinů a touží se stát nejlepším superhrdinou. Zabývá se tématy sebeobětování, boje s osudem, elitářství a morálky činů lidí s mocí versus lidí bez moci.
Stejně jako Naruto a Jujutsu Kaisen je i My Hero Academia mnohem populárnější mimo Japonsko než v Japonsku.
Další populární shōnen manga tituly:
Demon Slayer, Digimon, Yu-gi-oh, YuYu Hakusho, Beyblade, Hunter x Hunter, Slam Dunk, Bleach, Sakamoto Days, Frieren
Tituly shōnen mangy, které jsou technicky shōnen, ale jsou mnohem temnější a brutálnější:
Attack on Titan, Chainsaw Man, Jojo’s Bizarre Adventure
Populární šódžo manga:
Sailor Moon, Fruits Basket, From Me to You
Populární seinen mangy:
Death Note, Berserk, One Punch Man, The Apothecary Diaries, Witch Hat Atelier a ačkoli původně vycházely v shonenových časopisech, měli bychom sem zařadit i Attack on Titan, Chainsaw Man či Jojo’s Bizarre Adventure
Populární josei mangy:
Paradise Kiss, Nana, Princess Jellyfish, Gokusen.
📍 Pokud má vaše dítě zálibu v anime a mangách, je pro vás jako rodiče časově velmi náročné přečíst si vše a zorientovat se v tom. Mnohem lepší způsob, jak se s nimi sblížit v tomto koníčku, je zeptat se jich na oblíbenou mangu/anime, na oblíbenou postavu, co se jim na daném mangu nebo anime líbí nejvíc, co se jim líbí na dané postavě, a následně vám může pomoci Google nebo AI chatbot s popisem daného mangu/anime nebo vysvětlením postavy. Můžete se tak rychleji dostat do světa svého dítěte, pochopit jeho motivace, ale také například trápení v reálném životě. Postavy v mangách a anime jsou často až stereotypní a děti se dokážou poměrně snadno ztotožnit s motivy i konflikty té či oné postavy.