Zelňačka patří mezi oblíbené polévky, které přijdou obzvlášť vhod v chladných a sychravých dnech. Příjemně zahřeje, zažene hlad a tělu dodá spoustu prospěšných látek. Navíc není nijak náročná na přípravu a hotovou ji máte během chvilky.
Zelňačka zasytí, zahřeje a díky kysanému zelí tělo obohatí o vlákninu i spoustu vitamínů a minerálních látek.
Kysané zelí dodá polévce ten správný říz
Na přípravu zelňačky neexistuje žádný univerzální recept. Každý ji připravuje trochu jinak a každý má svůj osvědčený recept, na který nedá dopustit! Jedno však zůstává - základem je kvalitní kysané zelí, které jí dodá tu správnou chuť. Před vařením ho vždy však raději ochutnejte!
Pokud je zelí příliš kyselé, lehce ho propláchněte studenou vodou, ale pozor, aby neztratilo svůj charakteristický šmak. Pokud je naopak málo kyselé, přilijte do polévky i trochu zelné šťávy nebo malé množství octa.
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Klobásu zbytečně dlouho nevařte
Další důležitou ingrediencí klasické zelňačky je poctivá klobása, která polévce dodá plnější a výraznější chuť i aroma. Než ji však přidáte do polévky, krátce ji opečte na pánvi, a v polévce ji pak už dlouho nevařte!
Vhodně zvolené koření dodá polévce správnou chuť i vůni
Na koření nešetřete, ale dbejte, aby nepřebilo chuť kysaného zelí a klobásy. Použijte pepř, kmín, bobkový list, nové koření i česnek a rozhodně nezapomeňte na mletou papriku, díky které polévka získá krásně načervenalou barvu. V závěrečné fázi přidejte majoránku a podle potřeby i sůl, která zvýrazní přirozenou chuť jednotlivých surovin.
Do zelňačky můžete přidat sladkou i uzenou mletou papriku. Pokud máte rádi pikantnější polévky, můžete část sladké papriky nahradit paprikou pálivou.
Brambory přidejte ve správný okamžik
Brambory, které zelňačce dodají na sytosti, je lepší vařit zvlášť v osolené vodě a do polévky je přidat až ke konci vaření. Pokud je budete vařit společně se zelím, nikdy je neuvaříte zcela doměkka.
Vaření zelňačky začněte přípravou základu na polévku. V hrnci rozehřejte dvě lžíce sádla a lehce na něm orestujte najemno nakrájenou cibuli. Poté přidejte 1 až 2 lžíce hladké mouky a krátce ji za stálého míchání osmahněte. Přidejte 1 lžíci mleté papriky a kysané zelí. Vše zalijte dobrým masovým vývarem nebo vodou, přidejte koření a vařte přibližně 25 až 30 minut, dokud zelí nezměkne.
Základ na polévku zalijte ideálně dobrým masovým vývarem, který zelňačce dodá nejen chuť, ale i sílu.
Těsně před koncem přidejte do polévky uvařené brambory, prolisovaný česnek, opečenou klobásu a promnutou majoránku. Vše společně prohřejte a podle potřeby zelňačku dochuťte solí.
Dobrou chuť!
Tip: Na závěr vaření přidejte do zelňačky smetanu. Polévku zjemní a dodá jí krémovější konzistenci. Dbejte však, aby nezanikla typická chuť kysaného zelí.
Zdroje:
- https://www.toprecepty.cz/clanky/6484-jak-na-tu-nejlepsi-zelnacku-zakladem-je-dobre-zeli-vylepsi-ji-dobra-uzenina-kysana-smetana-ale-treba-i-susene-svestky/
- https://www.pribram.cz/clanek/zelnacka-k-chladnym-dnum-neodmyslitelne-patri-vyzkousejte-ji-tentokrat-trochu-jinak/35545/
- https://www.ceskatelevize.cz/porady/12059685760-co-nase-babicky-umely-a-na-co-my-jsme-zapomneli/11098-recepty/7322-zelnacka/
- https://www.receptynakazdyden.cz/poctiva-zelnacka-ktera-zachutna-cele-rodine/
- https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/dokonala-zelnacka-triky-rady