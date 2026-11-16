První nemocný vypadal jako další případ zápalu plic. Pak se SARS dostal do světa

První stopa, kterou nikdo nepoznal
Dne 16. listopadu 2002 onemocněl ve městě Fo-šan v čínské provincii Kuang-tung pětačtyřicetiletý muž. Měl horečku a respirační příznaky a podle pozdější rekonstrukce přenesl infekci na několik příbuzných. V tu chvíli nikdo nemohl vědět, že půjde o první zpětně identifikovaný případ nemoci, která pod názvem SARS zanedlouho vystraší svět. Jeho označení za „prvního“ znamená nejstarší potvrzenou stopu v dostupné chronologii, nikoli důkaz, že virus nikdy předtím nenakazil člověka.
SARS je zkratka pro těžký akutní respirační syndrom. Původcem epidemie z let 2002–2003 byl koronavirus označovaný SARS-CoV. V prvních týdnech se jednotlivá onemocnění mohla podobat známým zápalům plic. Novost viru, neobvyklé shluky nemocných a šíření mezi lidmi byly patrné až postupně, když se objevovaly další případy a lékaři začali spojovat zdánlivě oddělené události.
Nemocnice jako nečekaná křižovatka
U některých infekcí je nemocnice místem, kde se nákaza zastaví. U SARS se naopak zdravotnická zařízení v prvních fázích stala i místem dalšího šíření. Personál se mohl nakazit při péči o nemocné ještě před tím, než byl původce nemoci znám a než se zavedla odpovídající ochranná opatření. Prosincové a lednové události v provincii Kuang-tung ukazovaly, že nejde jen o izolované neobvyklé zápaly plic.
Šíření významně urychlovaly situace, kdy jeden nakažený přenesl virus na neobvykle mnoho lidí. Takzvané superspreading events, události s intenzivním přenosem, měly u SARS zásadní význam. Neznamená to, že každý nakažený byl stejně infekční. Naopak právě nerovnoměrné rozložení přenosu pomáhá vysvětlit, proč některé kontakty nevedly k dalším případům, zatímco jiné spustily rozsáhlé řetězce.
Z jednoho regionu na několik kontinentů
Na začátku roku 2003 překročilo onemocnění hranice provincie. Zvlášť významnou roli ve známé historii šíření sehrál Hongkong a řetězce nákaz navazující na pobyt nemocného lékaře v hotelu. Cestující pak mohli infekci zanést do dalších měst a zemí. Mezinárodní mobilita tak spojila události, které by v dřívějších stoletích mohly zůstat geograficky oddělené.
Světová zdravotnická organizace vydala v březnu 2003 celosvětové varování a následně se rozběhla mimořádná mezinárodní spolupráce. Laboratoře hledaly původce, epidemiologové mapovali kontakty a zdravotnické systémy zaváděly izolaci nemocných i karanténní opatření. Vědci poměrně rychle identifikovali nový koronavirus, což umožnilo přesněji pochopit povahu hrozby.
Proč se podařilo šíření přerušit
SARS měl v několika ohledech vlastnosti, které usnadnily přerušení řetězců přenosu: mnoho případů bylo spojeno s již rozvinutým onemocněním a epidemiologické týmy mohly vyhledávat kontakty nakažených. Nešlo však o automatické vítězství medicíny. Význam měly včasné hlášení, izolace, ochrana zdravotníků, omezení rizikových kontaktů i mezinárodní výměna dat. Epidemie odhalila také cenu zpožděného sdílení informací.
Podle souhrnů WHO bylo během epidemie hlášeno více než osm tisíc pravděpodobných případů a stovky úmrtí. Konkrétní počty se liší podle metodiky a data souhrnu, protože epidemiologické klasifikace se průběžně zpřesňovaly. V roce 2003 bylo globální šíření původního SARS-CoV přerušeno; od té doby se nevrátil jako běžně cirkulující lidské onemocnění.
Starý příběh s novým významem
Zkušenost se SARS získala po roce 2019 nový rozměr kvůli pandemii způsobené jiným koronavirem, SARS-CoV-2. Oba viry patří do příbuzné skupiny, ale nešlo o tutéž nemoc a lišily se také vzorce jejich přenosu. Proto nelze jednoduše tvrdit, že postup, který pomohl zastavit SARS, by bez dalších podmínek fungoval stejně i proti covidu-19.
Příběh prvního známého nemocného ukazuje, proč se nové infekce tak obtížně rozpoznávají. Na začátku často není dramatický okamžik, jen pacient s příznaky, které lékaři viděli už mnohokrát. Teprve pečlivě propojené zprávy, laboratorní práce a mezinárodní spolupráce odhalí, že nejde o další běžný zápal plic, ale o začátek události, která se může dotknout celého světa.
Disclaimer: Historický článek o epidemii SARS z let 2002–2003; nejde o diagnostický ani léčebný návod. SARS-CoV a SARS-CoV-2 jsou odlišné viry.
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Zdroje: Kód Enigma [1], World Health Organization – SARS: How a Global Epidemic Was Stopped (chronologie) [2]; img ai generated