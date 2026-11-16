Vítězové Love Islandu řeší první rozdíly. Jakub přiznal, že se s novým životem těžko sžívá
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Jakub a CynthiaZdroj: TV Nova
Článek byl publikován 16.11.2026 20:17
Herečka Petra Hřebíčková patří mezi oblíbené české filmové a televizní tváře, přesto přiznává, že její...
Po několika letech spekulací je jasno, kdo se stane novým představitelem slavného britského agenta Jamese...
Herec Tomáš Matonoha se rozloučil s taneční soutěží StarDance, kterou opustil v šestém kole. Přestože jej...
Francouzský styl oblékání bývá často spojován s nenápadnou elegancí, jednoduchými barvami a oblečením,...
Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...Všechny články tohoto autora →
- Igor Orozovič vyrůstal bez otce. Teď přiznal, proč kvůli vlastní dceři začal odmítat práci
- Barešová přiznala krutou daň za herectví. Vyčerpání ji připravilo i o chvíle s blízkými
- „Jsem single a asi tak zůstanu nadobro." Anna Fixová po rozchodu s mladším hercem zavrhla randění i seznamky
- Vymětal se pustil do Krejčíka a promluvil o dítěti i křtinách. Herec na oplátku vytáhl advokáty