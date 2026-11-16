Běžela 87. minuta. Adam Hložek před třemi minutami vyrovnal a Česko mělo poprvé v celé skupině na dosah aspoň bod. Pak se trefil Lovro Majer a Chorvatsko vyhrálo 2:1. Druhý den si chorvatská média vzala český tým jako kontrast k vlastnímu výkonu. Podle přehledu ČTK, který citoval server gol.hr, český fotbal během jednoho roku spojil postup na mistrovství světa s tvrdým pádem v Lize národů. Výsledkem je nula bodů ve skupině a ani jedna soutěžní výhra v základní hrací době v roce 2026. Tým proto podle chorvatského hodnocení čeká období, ve kterém musí naléhavě najít řešení nahromaděných problémů. Gol.hr ani další chorvatská média se na věc nedívají českýma očima, ale jádro věci pojmenovávají přesně: postup na MS neotevřel českému týmu cestu do evropské elity. Ukázal spíš, jak daleko od ní tým je.
Jak Chorvatsko čte český pád
Chorvatské texty po utkání nebyly oslavné. Sportske novosti napsaly, že Chorvatsko nepodalo mistrovský výkon, ale přehrálo Česko ve všech aspektech hry. Zároveň připustily, že Češi byli v některých pasážích solidní, agresivní a dostávali se do nebezpečných situací. Po Hložkově gólu podle listu málem odvezli bod.
Ostřeji se vyjádřil komentátor deníku 24sata Davor Kovačević. Jeho věta o hierarchii skupiny zní nemilosrdně: „Nejsme na úrovni Anglie a Češi nejsou na naší úrovni.“ Podle něj mělo Chorvatsko soupeře i celý zápas rozhodnout dřív. Stejně to viděl trenér Slaven Bilić, pro kterého byla výhra zasloužená a mohla být hotová dlouho před závěrem.
Za tímto tónem stojí chorvatská situace. Chorvatští fotbalisté ve skupině A3 dvakrát prohráli se Španělskem a dvakrát s Anglií, celkově se skóre 3:15. Domácí porážka 0:7 s Angličany patří k nejbolestnějším výsledkům chorvatského fotbalu posledních let. Body tak Chorvaté uhráli jen na Česku, pokaždé výhrou 2:1. Česká reprezentace pro ně byla jediným soupeřem, proti kterému mohli dokázat, že do Ligy A pořád patří. Kontrast s Českem jim proto přišel vhod.
Čísla, která nejdou přehlédnout
Chorvatský pohled může působit povýšeně, ale české výsledky ho podpírají. Bilance ve skupině A3 vypadá takto:
Ukazatel Česko Zápasy / porážky 6 / 6 Body 0 Skóre 3:14 Konečné umístění 4. místo, přímý sestup
Anglie a Španělsko skončily s 15 body, Chorvatsko se šesti. Skupina byla objektivně jedna z nejtěžších, jaké mohla reprezentace dostat. To ale nevysvětluje, proč tým nebodoval ani proti soupeři, kterého Angličané rozstříleli sedmi góly.
Ještě víc vypovídá širší řada. Podle statistik
ČT sport prohrálo Česko od června do listopadu 2026 sedm zápasů v řadě. Takovou sérii česká ani československá reprezentace dosud nezažila. Dosavadní rekord šesti porážek pocházel z let 1947 a 1948, další nejhorší série s pěti prohrami z let 1972 a 1973.
Celý rok 2026 je přitom paradoxní. Česko odehrálo jedenáct soutěžních zápasů a v základní hrací době nevyhrálo ani jeden. Baráž s Irskem a Dánskem zvládlo až v penaltových rozstřelech. Na mistrovství světa získalo bod s Jihoafrickou republikou, prohrálo s Jižní Koreou a Mexikem a skončilo mezi nejslabšími týmy turnaje. Pak přišla Liga národů. Postup na MS byl úspěch, výsledkový základ pod ním ale chyběl.
Osijek: zápas jedné střely
Utkání v Osijeku shrnulo podzimní potíže do devadesáti minut. Ivan Perišić otevřel skóre už ve 2. minutě, takže český plán se rozpadl dřív, než se tým stihl usadit. Tým pak dlouho honil míč, presoval a nedokázal se dostat ke střele. Sportske novosti upozornily, že Hložkův gól v 84. minutě byl první a jedinou českou střelou na bránu v celém zápase.
Druhá rána přišla tři minuty po vyrovnání. Chorvatsko tak potrestalo dvě chvíle, kdy byla česká obrana nejzranitelnější: úplný začátek a okamžik euforie po gólu. Takové chyby nesouvisejí s kvalitou soupeře, ale se soustředěním a organizací.
Hložek po zápase pro gol.hr vysvětlil, kde český plán narážel. Chorvaté podle něj stavěli rozehrávku přes stopery s dalším připojujícím se hráčem a český presink na tuhle přesilovku nestačil. Uznal i kvalitu Luky Modriće a Matea Kovačiće a mluvil o aktivnějším druhém poločase. Na tom je nejvíc vidět jádro problému: tým byl nejlepší ve chvíli, kdy neměl co ztratit.
Hodnocení českých expertů bylo stejně tvrdé jako chorvatské. Karel Poborský pro ČT sport označil výkon v Chorvatsku za nejslabší pod trenérem Santim Deniou a připomněl šest porážek v šesti zápasech pod jeho vedením. Česká reprezentace se v Osijeku podle nás nechovala jako tým, který se nedávno probojoval na mistrovství světa. Spíš jako mužstvo ve fázi hledání, a to proti soupeři, který byl pro ni ve skupině nejhratelnější.
Liga B a losovací koš: dva různé účty
Sestup z elitní divize Ligy národů má dva důsledky, které se často slévají dohromady, přestože fungují odděleně.
První je jednoduchý. Podle pravidel UEFA čtvrté týmy Ligy A automaticky sestupují, takže Česko bude příští ročník Ligy národů hrát v Lize B. Proti slabším soupeřům tam bude mít víc šancí vyhrávat, ale přijde o zápasy s evropskou špičkou.
Druhý důsledek přichází hned. Týmy se do skupin kvalifikace Eura 2028 nasazují podle průběžného celkového pořadí Ligy národů 2026/27, jak stanoví
řád kvalifikace. Poslední místo ve skupině tak Česko posouvá pod týmy, kterým se v Lize národů dařilo. Podle ČTK nebude v nejvýhodnějším prvním koši. Chorvatsko si naopak třetím místem udrželo lepší výchozí pozici i šanci zachránit se v Lize A přes baráž s druhým týmem Ligy B.
Důležité termíny:
20. listopadu 2026: los vyřazovací části Ligy národů a baráží (Česko se jich už neúčastní) 6. prosince 2026: los kvalifikace Eura 2028 v Belfastu, jak oznámila UEFA březen až listopad 2027: skupinová fáze kvalifikace
Formát nabízí určitou rezervu. Hraje se ve dvanácti skupinách, přímo postoupí vítězové a osm nejlepších týmů z druhých míst, zbytek míst se rozdělí v play-off navázaném na Ligu národů. Horší koš ale znamená silnějšího favorita ve skupině a menší prostor pro chyby, kterých tým letos udělal víc než dost.
Co musí Denia vyřešit do března
Chorvatská média řešení nenavrhují. Z jejich kritiky i z českých čísel se ale dá vyčíst, co je potřeba udělat. Na prvním místě je obrana. Čtrnáct obdržených gólů v šesti zápasech a inkasované branky v klíčových momentech svědčí o problému v organizaci, nejen o síle soupeřů.
Druhým úkolem je útok. Tři vstřelené góly ve skupině a jedna střela na bránu v Osijeku ukazují, že tým neumí převést aktivitu do šancí. Třetí je sestava. Denia v listopadu povolal nováčky Idrise Hopiho a Davida Kozla, vrátil Kryštofa Daňka a Adama Gabriela a v Osijeku překvapil základem s Hopim, Kabongem, Červem a Slámou. Zkoušet nové hráče po sérii porážek dává smysl. Tým, který neustále mění tvář, si ale těžko vytvoří jistotu.
Kdo bude o dalším směru rozhodovat, zatím jisté není. Dostupné informace nepotvrzují, že by Fotbalová asociace chystala změnu na trenérské lavičce. Tlak na Deniu je ovšem zřejmý a otázka jeho budoucnosti je spíš na vedení svazu než na novinářích.
Čas na odpovědi je omezený. Soupeř ani datum dalšího českého zápasu zatím potvrzené nejsou, mezinárodní kalendář ale počítá v březnu 2027 s devítidenním reprezentačním oknem pro dva zápasy. Pokud UEFA nalosuje Česko do těžké skupiny, mohou to být rovnou kvalifikační body. Zimní přestávka tak bude pro reprezentaci spíš pracovním obdobím než odpočinkem.
Chorvaté odcházeli z hřiště v Osijeku s vědomím, že nebyli dokonalí, ale na Česko to znovu stačilo. Česká reprezentace tak má před sebou jednoduchou otázku: jak se z týmu, na kterém si ostatní spravují sebevědomí, stane znovu soupeř, se kterým se musí počítat. Odpověď by měla přijít v březnu.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl