V hale hotelu Yas Hilton na ostrově Yas Island plnil Merab Dvališvili 11. listopadu 2026 mediální povinnosti před víkendovou zápasnickou akcí. Během několika minut z toho byl incident, kterým se o dva dny později zabýval trestní soud a který skončil deseti odsouzenými. Dvališvili, 35letý gruzínský bojovník bantamové váhy do 61 kg s bilancí 21-6, ve vlastním příspěvku na síti X téhož dne napsal, že ho zezadu napadla skupina lidí v čele s Usmanem Nurmagomedovem. Zahraniční média popsala záznam, na němž Nurmagomedov Dvališviliho udeřil. Co přesně soud rozhodl a jaké sazbě uložené tresty odpovídají, redakce MMAmag dohledala ve zprávách emirátských médií a v textu emirátského kyberzákona z roku 2021.
Rozsudek přišel za dva dny a nezůstalo jen u pokut
Trestní soud v Abú Zabí rozhodl 13. listopadu 2026. Podle zprávy, kterou vydal server The National, odsoudil deset lidí ve třech skupinách. Šest osob dostalo šest měsíců vězení, pokutu zhruba 1 782 000 Kč (300 000 AED) a po odpykání trestu mají zemi opustit; soud u nich uvedl narušení veřejné bezpečnosti, vyvolání paniky a ohrožení životů. Dvě osoby zaplatí zhruba 297 000 Kč (50 000 AED) za narušení veřejné bezpečnosti a napadení, další dvojice dostala stejný trest jako první skupina za zásah do soukromí.
Jména odsouzených ve veřejném znění chybějí. Gulf News výslovně píše, že úřady potrestané veřejně neidentifikovaly. Server POST Wrestling s odvoláním na MMA Fighting uvádí, že mezi šesti odsouzenými k vězení měl být Usman Nurmagomedov, 28letý ruský bojovník lehké váhy do 70 kg s bilancí 22-0, kterého americká organizace PFL vede jako šampiona lehké váhy. Jeho bratr Umar Nurmagomedov skončil podle MMA Fighting ve vazbě a z programu akce ho pořadatel odhlásil.
Pokuty redakce MMAmag přepočítala podle kurzovního lístku Celní správy ČR pro listopad 2026.
|Skupina odsouzených
|Pokuta
|Přepočet
|Šest osob, veřejná bezpečnost
|300 000 AED
|zhruba 1 782 000 Kč
|Dvě osoby za pořízení záznamu
|300 000 AED
|zhruba 1 782 000 Kč
|Dvě osoby, nižší sazba
|50 000 AED
|zhruba 297 000 Kč
Muž, kterého skupina odsouzených podle jeho vlastního popisu napadla, se po víkendové akci postavil před kameru a požádal emirátskou vládu o pravý opak.
Co řekl po propuštění a co po zápase
Ze tří vyjádření ze čtyř dnů, která redakce MMAmag prošla v přepisech a citacích zahraničních médií, plyne, že se Dvališviliho postoj v čase neměnil, jen sílil. Po propuštění napsal podle Yahoo Sports na sociální síti: „Chci poděkovat všem v Abú Zabí za pomoc s vyřešením této věci. Doufám, že propustí všechny, já bych obvinění nevznášel. Chci mír a to nejlepší pro všechny.“ Trestní řízení v Abú Zabí ale na vůli napadeného nestojí.
Jednu výhradu si nechal pro Umara Nurmagomedova, který podle něj přišel až po skončení potyčky. Výrok prošel přes server Pop-MMA s odvoláním na MMA Pros Pick: „Umar je jediný člověk, z něhož jsem opravdu zklamaný, protože se nechoval tak, jak by se měl chovat správný sportovec a člověk.“
Po svém zápase na akci RAF Abu Dhabi 14. listopadu 2026 šel Dvališvili ještě dál. POST Wrestling jeho slova zachytil takto: „Řekl bych vládě Abú Zabí nebo komukoli, kdo s tím může něco udělat: prosím, propusťte ty chlapy a pusťte je ven. Prosím, protože jsme jen bojovníci a takové věci se mohou stát. Chci, aby byli venku, prosím.“ Je to jeho postoj, ne právní krok.
Z druhé strany se ozval Ali Abdelaziz, manažer agentury Dominance MMA. Serveru MMA Junkie 12. listopadu 2026 řekl, že se omlouvá a že to, co se stalo, je trapné a nepřijatelné. Dva z deseti odsouzených přitom podle soudu nikoho neuhodili. Jejich problémem byl mobil v ruce.
Mobil v ruce vyšel dva muže stejně draho jako účast v hale
Dvojice potrestaná za pořízení a zveřejnění záznamu dostala podle The National i Gulf News šest měsíců vězení, pokutu zhruba 1 782 000 Kč, vyhoštění, zabavení telefonů a příkaz k výmazu videí. Redakce MMAmag k tomu otevřela emirátský zákon o boji proti dezinformacím a kyberkriminalitě z roku 2021. Jeho článek 44 o zásahu do soukromí stanoví nejméně šest měsíců vězení, pokutu od 150 000 do 500 000 dirhamů, nebo obojí.
Uložený trest se v této sazbě pohybuje. Ani The National, ani Gulf News ale neuvádějí, že by soud článek 44 výslovně citoval. Pro každého, kdo do Emirátů letí na sportovní akci, z toho plyne jedno: natočit a zveřejnit cizí konflikt je tam samostatný trestný čin. Zbývá otázka, co s Dvališviliho prosbou udělaly úřady.
Na prosbu bojovníka úřady zatím mlčí
Gulf News 14. listopadu 2026 uvedl, že po jeho výzvě nebylo bezprostředně potvrzeno žádné rozhodnutí emirátských úřadů. K 16. listopadu 2026 se na tom podle dostupného zpravodajství nic nezměnilo. Rozsudek padl, výkon trestu ani vyhoštění zatím nikdo veřejně nepotvrdil jako provedené.
Sportovně to dopadlo takto: na kartě RAF Abu Dhabi, první akce freestylové zápasnické série Real American Freestyle na Blízkém východě, nahradil Umara Nurmagomedova 21letý gruzínský zápasník Saba Lazišvili a podle RAF Insider porazil Urijaha Fabera, 47letého amerického bojovníka bantamové váhy s bilancí 35-11, 12:7. Nešlo o MMA turnaj v kleci, ale o zápasnickou akci. Dvališvili tentýž večer svůj souboj vyhrál. A bojovník, který podle svého popisu čelil útoku, prosí za ty, kdo mají po vězení opustit zemi.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek