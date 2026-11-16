FIA údajně plánuje navrhnout zrušení věkového limitu 75 let pro všechny funkcionáře v rámci řídícího orgánu motorsportu, včetně prezidenta. K tomuto kroku dochází poté, co prezident FIA Mohammed Ben Sulayem zrušil omezení na tři funkční období pro osoby působící ve vedoucích pozicích v celé organizaci.
Ben Sulayem byl poprvé zvolen prezidentem FIA v roce 2021, kdy nahradil bývalého šéfa týmu Ferrari Jeana Todta. V prosinci loňského roku byl bez protikandidáta znovu zvolen na druhé funkční období, navrhl zrušení pravidla, které omezovalo počet funkčních období prezidentů FIA na pouhé tři čtyřletá období.
Tento návrh byl členskými kluby schválen v červnu letošního roku.
„Stanovy FIA byly upraveny tak, aby byl zaveden jednotný přístup k omezení počtu funkčních období ve všech orgánech FIA, v souladu s rozhodnutím Světové rady a Senátu. Navrhované změny byly schváleny nadpoloviční většinou na mimořádných členských schůzích. Orgány FIA si zachovávají plnou pravomoc demokraticky volit funkcionáře, které považují za vhodné,“ uvedl mluvčí FIA.
Nyní se prezident FIA, který si zajistil druhé funkční období jen několik týdnů po oslavě svých 65. narozenin, údajně snaží zrušit věkové omezení, které brání kandidátům starším 75 let ucházet se o prezidentský post.
Věkové omezení Mezinárodní automobilové federace bylo původně v roce 2023 stanoveno na 70 let, poté bylo během prvního funkčního období Bena Sulayema zvýšeno na 75 let.
Návrh, který má být předložen k projednání na valném shromáždění, byl k dispozici BBC Sports, a uvádí, že „věkové limity by mohly omezit počet kvalifikovaných kandidátů způsobilých k volbě příslušnými orgány, zejména osob, jejichž zkušenosti a odborné znalosti by mohly být pro FIA přínosem“.
Návrh bude projednán na příštím zasedání Valného shromáždění FIA.
Mluvčí FIA pro tento zpravodajský server vysvětlil: „Návrh na zrušení věkových limitů pro funkcionáře FIA sjednocuje FIA s organizacemi, jako je například BBC, jejíž předseda je ve věku 74 let. Byl schválen světovými radami k předložení v souladu s postupem stanoveným ve statistikách FIA a vstoupí v platnost pouze v případě, že Valné shromáždění hlasuje pro.“
„Věková hranice vylučuje kandidáty výhradně na základě jejich data narození, bez ohledu na jejich zkušenosti, odborné znalosti nebo schopnost přispět. V konečném důsledku si příslušné orgány FIA ponechají plnou pravomoc volit funkcionáře, které považují za vhodné.“