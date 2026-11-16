Bylo 17:36 první třetiny, když Brock Boeser vypálil od modré čáry a Chytil puk před brankou tečoval za záda Cartera Harta. Tím skončil gólový půst, který se táhl od 16. října 2025. Do zápasu vstupoval český centr s bilancí 0+2 z osmi utkání a s podzimem poznamenaným zdravotními potížemi. Večer v T-Mobile Areně, který v Česku připadl na noc z neděle na pondělí 16. listopadu, ale nabídl víc než jednu tečovanou střelu. Přidal druhý gól, a to v oslabení, poprvé v kariéře. A Vancouver, nejhorší tým ligy, konečně zase slavil.
Brejk, klička a první gól kariéry v oslabení
Druhý zásah byl ještě hezčí. Ve 2:14 druhé třetiny, kdy měl Vancouver hráče na trestné lavici, poslal Jamie Oleksiak dlouhou přihrávku středem ledu. Chytil ujel obraně, rozhýbal Harta a forhendovou kličkou zvýšil na 4:1. Tento gól se nakonec ukázal jako vítězný.
Čísla z utkání ukazují, že nešlo o náhodný večer pasažéra:
- Čas na ledě: 17:22, z toho 2:07 v oslabení
- Střely: 5
- Plus/minus: +2
- Body: 2+0, vítězný gól, gól v oslabení
Na prvním gólu asistovali Boeser a Filip Hronek, takže se do zápisu dostali hned dva Češi. Za týden od 9. do 15. listopadu dal Chytil ve dvou zápasech dva góly ze sedmi střel a server NHL.com/cs ho vyhlásil českou hvězdou týdne.
„Před námi je ještě dlouhá sezona“
Po zápase Chytil o vlastních gólech moc nemluvil. Podle NHL.com/cs ocenil hlavně to, že tým po dlouhé době zažil vedení a výhru, kterou podle něj nutně potřeboval. Zdůraznil práci celé lajny, přiznal, že stále hledá svou hru, a dodal, že před Vancouverem je spousta zápasů a polevit se nesmí. Odtud jeho „teprve začátek“.
Trenér Manny Malhotra si podle stejného zdroje všiml, že Chytil odváděl dobrou práci už delší dobu a gólové potvrzení je pro něj velká věc. Pro tým měl kouč jiný klíč. Podle klubového webu mluvil o konzistentním výkonu po celých 60 minut, o odolnosti po gólech soupeře a o tom, že se mužstvo musí držet nastaveného kurzu.
Výhra přitom nebyla dominantní. Vegas, které předtím šest zápasů v řadě bodovalo, přestřílelo hosty 37:27 a vyhrálo 55,2 % vhazování. Rozhodla efektivita a brankář Leevi Meriläinen, který zastavil 34 z 37 střel.
Proč je zdravý Chytil pro Vancouver tak cenný
Podle nás je tohle podstatnější zpráva než samotné dva góly: Chytil konečně hraje bez přerušení. Úvodních osm zápasů sezony vynechal kvůli zranění horní části těla. Krátce po návratu ho 30. října tvrdý zákrok Darnella Nurse poslal na listinu zraněných a další absence trvala pět zápasů, tentokrát s ramenem. Aktivován byl až 13. listopadu, dva dny před Vegas.
Když hraje, Vancouver na něj spoléhá. Po devíti zápasech má 2 góly, 2 asistence a 20 střel, ale hlavně průměrně 19:19 na ledě, pátý nejvyšší čas v týmu. Hraje v přesilovce i v oslabení, kde tráví průměrně 1:40 za zápas. Není to ofenzivní specialista schovaný ve třetí lajně, ale centr druhé formace se skutečnou odpovědností.
V týmu, který se rozpadá, má taková role mimořádnou cenu. Canucks inkasují 4,45 gólu na zápas, nejvíc v lize. Jejich úspěšnost v oslabení je 62,7 %, což je poslední místo v NHL. Chytilův gól ve čtyřech proti pěti tak přišel přesně z disciplíny, která Vancouveru nejvíc chybí. Pokud má být jeho věta o začátku víc než zdvořilost, rozhodne o tom hlavně jeho tělo. Forma přijde s minutami. Minuty přijdou se zdravím.
Redakce SportyŽivě.cz se pokusila získat reakci trenéra i hráče, ale zástupci Vancouveru Canucks se do vydání tohoto článku k odpovědím patrně nedostali.
Poslední tým ligy a matematika play-off
Širší obraz zůstává chmurný. Vancouver má po 22 zápasech bilanci 4-17-1, devět bodů a skóre 63:98. Je poslední ze všech 32 týmů a před výhrou ve Vegas prohrál 17 z 18 zápasů.
Spočítali jsme, co by znamenal návrat do hry. Sezona má letos 84 zápasů, Canucks tedy zbývá 62 utkání a ve hře je 124 bodů. K orientační hranici 95 bodů pro play-off by jich potřebovali ještě 86, tedy uhrát 69,4 % všech možných bodů. Přepočteno na celou sezonu jde o tempo zhruba 117 bodů, jaké mívají jen nejlepší týmy ligy. Statistický web Pucks & Stats dává Vancouveru šanci na postup 3,5 %.
Formálně je tedy sezona otevřená, prakticky jde o boj o hrdost a o hráče, na kterých se dá stavět dál. Chytil ve Vegas ukázal, že k nim patří.
Kdy Vancouver hraje dál
Na oslavy nebyl čas. Hned další večer pokračuje Vancouver druhým zápasem ve dvou dnech na ledě týmu Utah Mammoth, v Česku v úterý 17. listopadu ve 3:30 ráno. Poté míří do Seattlu (19. listopadu místního času) a následně doma hostí Minnesotu a Chicago.
Všechny zápasy NHL jsou v Česku k vidění přes NHL.tv na platformě DAZN. Vybrané duely vysílají Nova a Prima; konkrétní zařazení zápasů Vancouveru je potřeba ověřit v jejich programu.
Utah bude první zkouškou toho, zda byl večer ve Vegas výjimkou, nebo prvním krokem. Chytil, unavený po zápase z předchozího večera, ale konečně zdravý, se tentokrát postaví na led bez otázky, kdy zase skóruje. Už ví, že to umí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek