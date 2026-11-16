Muži v letu, FOTO: Distr. TV Nova Muži v letu, FOTO: Distr. TV Nova Muži v letu, FOTO: Distr. TV Nova Muži v letu, FOTO: Distr. TV Nova Muži v letu, FOTO: Distr. TV Nova Muži v letu, FOTO: Distr. TV Nova Muži v letu, FOTO: Distr. TV Nova Muži v letu, FOTO: Distr. TV Nova
Úterní a čtvrteční večery na Nově dostanou zbrusu nový kabát. Diváky vysoce oceňovaný seriál Boží plán míří do svého finále a jeho vysílací časy převezme novinka Muži v letu. Komediální příběh s hvězdným obsazením z prostředí letiště na Karlštejnsku poprvé odstartuje čtyřiadvacátého listopadu. Kamarádi na život a na smrt
Diváci se mohou těšit na naprosto unikátní herecké spojení. Miroslav Donutil, Bolek Polívka a Pavel Zedníček se vůbec poprvé setkají pohromadě před televizní kamerou. Prvotní nápad na seriál přitom vzešel přímo z hlavy posledního jmenovaného. Společně ztvární trojici pilotů a nerozlučných přátel, kteří si v mládí dali jeden bláznivý slib. Toužili společně přeletět státní hranice a vychutnat si vysněné pivo v západním Německu.
Jejich životy ovšem plynuly docela jinak. S rostoucím věkem se pro ně stává čím dál těžší udržet si nadhled a nespadnout do malicherných žabomyších válek z minulosti. „Jsme takoví alfastarci,“ shrnuli se smíchem podstatu svých postav hlavní představitelé během slavnostní listopadové premiéry v pražském kině Atlas. Pavel Zedníček hraje leteckého instruktora Bédu, Miroslav Donutil dostal roli bývalého profesionálního pilota Slávy a Bolek Polívka se představí jako bodrý statkář Josef.
Skrytá láska a jedno obrovské tajemství
Vztahy mezi třemi muži rozhodně nejsou jen idylické. Sláva se nikdy neoženil a i po sedmdesátce bydlí pod jednou střechou s energickou matkou Jiřinkou, kterou ztvárňuje Libuše Švormová. Celý život navíc tajně pokukuje po Bédově ženě Lidce v podání Mileny Steinmasslové. Bédovi pochopitelně neustálá přítomnost soka v lásce příliš nevoní a do konfliktů se často vrhá jako nezralý puberťák. Horké hlavy tak musí pravidelně zchlazovat Josef.
Své trable řeší také Josef. Doma ho bedlivě střeží manželka Olga v podání Veroniky Freimannové. Ta moc dobře zná slabost svého muže pro opačné pohlaví, proto občas musí působit jako stíhačka a budit v okolí hrůzu, aby udržela rodinu pohromadě. Všechny žabomyší spory rázem utichnou ve chvíli, kdy celou partu zasáhne nečekaná a tragická událost. Najednou se objeví zřejmě úplně poslední šance urovnat všechny staré křivdy. Do hry navíc vstoupí jedno zásadní tajemství, které ukrývala právě milující bylinkářka Lidka.
K nepoznání změněný hezounek
Do děje výrazně promluví také Bédovy dospělé děti. Syn Pavel, kterého si zahraje Jan Révai, podniká ve stavebnictví a příliš neumí dávat najevo city. Spolu se sestrou Dášou v podání Petry Bučkové řeší hlavně praktické věci kolem péče o stárnoucího otce. Do všeho se vloží ještě Dášina dcera Tereza v podání Emy Businské. Trápí se ve vztahu a spontánně se rozhodne odjet pečovat o dědečka přímo na letiště, což jí naprosto převrátí život.
Velké překvapení čeká na fanynky Vaška Matějovského. Herec plynule přechází z úspěšného Božího plánu do nového projektu, prošel ovšem radikální změnou vizáže. Zcela shodil své typické strniště a ztvární tajemného kluka jménem Kryštof, který žije v karavanu přímo u letištní plochy. Jeho jediným životním cílem je získat pilotní průkaz. V cestě za vysněným snem ho neodradí ani nepříjemný fakt, že mu létání v letadle dělá neustále fyzicky špatně.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).