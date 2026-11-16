Budějcký advent nabídne přes 500 akcí. Náměstí rozzáří čtrnáctimetrová jedle ze Ševětína

Na náměstí Přemysla Otakara II. už stojí hlavní symbol blížících se Vánoc. Letošní vánoční strom přijel ze Ševětína a jde o čtrnáct metrů vysokou jedli. Na pozemku rodiny Magdaleny Vozábalové ji před lety zasadil její dědeček František Ludvík. Po dlouhá léta chránila soukromí rodinného domu před rušnou ulicí, nyní se stane dominantou českobudějovického adventu.
„Jak mi řekla paní Magdalena Vozábalová, jejíž rodina zelenou krásku městu darovala, už se s ní pomalu loučí,“ uvedla primátorka Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko). Pro rodinu má strom osobní význam, jeho místo by však časem mohla na zahradě zaujmout nová lípa.
Padesát dní plných hudby, divadla a vánoční atmosféry
Adventní městečko zahájí provoz ve středu 18. listopadu a na náměstí zůstane až do 6. ledna 2027. Návštěvníci se mohou těšit na tradiční vánoční trhy, stánky s občerstvením, řemeslnou uličku i vyřezávaný betlém.
„Čeká nás nádherných padesát dní. Budějce patří s vánočními akcemi mezi nejlepších deset měst v Evropě,“ uvedla primátorka.
Celkem je letos připraveno 506 kulturních a doprovodných akcí, z toho 132 koncertů a 116 divadelních představení. Na náměstí se představí například Felix Slováček, Heidi Janků nebo Tereza Mátlová. Chybět nebudou ani vystoupení místních kapel, pěveckých sborů, dětských souborů a divadelní pohádky.
Jednou z letošních novinek bude totiž proměna Samsonovy kašny ve velký adventní věnec. „Na jejím okraji jsou čtyři velké vázy, v nichž bývají v létě květiny. My je nyní změníme ve svícen a každou neděli jednu z nich rozsvítíme. Obvod kašny tak vytvoří velký adventní věnec,“ vysvětlila Lenka Střítecká z agentury Art4promotion, která adventní městečko a vánoční trhy pořádá.
Strom se rozzáří 28. listopadu, anděl přiletí v prosinci
Jedním z hlavních okamžiků letošního adventu bude tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromu. To se uskuteční v sobotu 28. listopadu od 16.30 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. Program bude pokračovat hudebními vystoupeními. O první adventní neděli 29. listopadu pak přijde na řadu také rozsvícení první adventní svíce.
Další oblíbenou událostí bude přílet anděla z Černé věže, který je naplánovaný na 5. prosince. Adventní atmosféru doplní také kluziště, jehož provoz by měl začít 20. listopadu.
Půl milionu návštěvníků
Českobudějovický advent patří k nejnavštěvovanějším akcím svého druhu v regionu a zájem o něj v posledních letech výrazně roste. Zatímco před třemi lety dorazilo přibližně 290 tisíc lidí, loni už návštěvnost dosáhla půl milionu.
„Přestože někteří obyvatelé města komentují advent na náměstí jako určité omezení, sledujeme spíše pozitivní postoj místních obyvatel k akci,“ uvedl ředitel Turistické oblasti Budějovicko Tomáš Polanský.
I letos bude proto během adventu platit o víkendech zákaz vjezdu automobilů na náměstí Přemysla Otakara II. Organizátoři chtějí návštěvníkům nabídnout co nejpříjemnější prostředí, ve kterém si budou moci vánoční atmosféru vychutnat bez automobilového provozu.