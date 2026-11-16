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Budějcký advent nabídne přes 500 akcí. Náměstí rozzáří čtrnáctimetrová jedle ze Ševětína

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České Budějovice se opět promění ve vánoční městečko. Letošní program nabídne celkem 506 akcí včetně koncertů a divadel. Adventní tržiště se otevře 18. listopadu, slavnostní rozsvícení vánočního stromu je naplánováno na 28. listopadu.
Budějcký advent nabídne přes 500 akcí. Náměstí rozzáří čtrnáctimetrová jedle ze Ševětína

Budějcký advent nabídne přes 500 akcí. Náměstí rozzáří čtrnáctimetrová jedle ze Ševětína

Zdroj: Město České Budějovice
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 19:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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