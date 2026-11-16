Výsadba během listopadové oblevy. Kdy využít vhodné počasí

Listopad nemusí znamenat konec zahradnických prací. Pokud se po několika chladných dnech oteplí a půda zůstane nezamrzlá, může se objevit příležitost vysadit některé dřeviny, cibuloviny nebo odolné trvalky. Rozhodující však není jen teplota vzduchu. Důležitý je také stav půdy, předpověď počasí a čas, který rostlinám zbývá na zakořenění před příchodem silnějších mrazů.
Dřeviny s volnými kořeny mají stále šanci
Během mírného listopadového počasí lze vysazovat některé opadavé listnaté keře a stromy, které se prodávají s volnými kořeny. Patří mezi ně například rybízy, angrešty nebo vybrané živé ploty z opadavých dřevin. Po opadu listů už rostliny nejsou tolik zatížené odpařováním vody a při vhodných podmínkách mohou začít zakořeňovat ještě před zimou.
Půda ovšem nesmí být promrzlá ani rozbahněná. Pokud se při práci lepí na nářadí a vytváří mazlavé hroudy, raději počkejte. Výsadbová jáma by měla být dostatečně široká, aby se kořeny daly volně rozprostřít, nikoli ohýbat nebo stlačovat. Po zasazení zeminu přiměřeně přitlačte a podle vlhkosti půdy rostlinu zalijte.
Tip: Prořezávání dřevin. Kterým chybám se vyhnout.
Cibuloviny sázejte jen do vhodné půdy
Pokud jste nestihli podzimní výsadbu tulipánů, narcisů nebo okrasných česneků, může listopadová obleva nabídnout poslední příležitost. Cibuloviny však sázejte pouze tehdy, když je půda dostatečně zpracovatelná a předpověď neslibuje bezprostřední dlouhodobé promrznutí. Pozdní výsadba může vést k pomalejšímu zakořenění, přesto je za vhodných podmínek obvykle lepší než ponechat zdravé cibule přes zimu nevysazené.
Vyberte slunné či polostinné místo podle nároků konkrétního druhu. Půda musí dobře odvádět vodu, protože v chladném období představuje přemokření významné riziko. Hloubku výsadby přizpůsobte velikosti cibulí a doporučení pro danou rostlinu. Po zasazení záhon označte, abyste na jaře věděli, kde se cibuloviny nacházejí.
Některé trvalky lze ještě přesadit
Mírné počasí může být vhodné také k přesazení odolných trvalek, pokud půda není příliš mokrá a rostliny mají dostatek času na usazení kořenů. Vybírejte především zdravé druhy, které dobře snášejí místní zimní podmínky. Citlivé teplomilné rostliny je lepší ponechat na chráněném místě nebo jejich přesazení odložit na jaro.
Při přesazování vykopejte kořenový bal co nejšetrněji a nenechávejte kořeny dlouho vystavené větru. Po výsadbě okolí rostliny lehce zamulčujte, ale nepřihrnujte mokrý materiál těsně ke stonkům. Pokud se počasí náhle zhorší, další práce přerušte a nově vysazené rostliny podle potřeby chraňte vhodnou vrstvou mulče.
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Kdy je lepší počkat do jara
Samotná obleva ještě neznamená, že je vhodná doba pro každou výsadbu. Vyhněte se práci v půdě, která je zmrzlá pod povrchem, zaplavená nebo výrazně rozbahněná. Nesázejte ani těsně před očekávanými silnými mrazy, pokud by rostliny neměly možnost se v půdě alespoň částečně usadit.
Při rozhodování sledujte nejen aktuální teplotu, ale také předpověď na několik následujících dnů. Využijte oblevu k výsadbě odolných druhů, dokončení úprav záhonů a kontrole již vysazených rostlin. Někdy je však nejlepším zahradnickým rozhodnutím práci odložit. Správně zvolený termín totiž může mít na úspěch výsadby větší vliv než samotná pečlivost při sázení.
Zdroj: autorka
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