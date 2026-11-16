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Výsadba během listopadové oblevy. Kdy využít vhodné počasí

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Listopad nemusí znamenat konec zahradnických prací. Pokud se po několika chladných dnech oteplí a půda zůstane nezamrzlá, může se objevit příležitost vysadit některé dřeviny, cibuloviny nebo odolné trvalky. Rozhodující však není jen teplota vzduchu. Důležitý je také stav půdy, předpověď počasí a čas, který rostlinám zbývá na zakořenění před příchodem silnějších mrazů.
Cibuloviny

Cibuloviny

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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