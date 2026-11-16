Předseda vlády se pustil do bilancování vládního týdne a předvedl myšlenkový provoz, v němž neplatí přednost zprava, dopravní značení ani základní pravidla české větné skladby. Začal miliardovými investicemi do zdravotnictví, přes pražský okruh a jeho tunely se dostal k suchu, mokřadům a školním kuchařkám. Tam objevil čočku ve svíčkové, hrách v hamburgeru, třistatisícovou pokutu za nesnědený oběd a nakonec také prasata, kterým podle něj není dovoleno školní zbytky sežrat. Čeština cestou opakovaně opouštěla vozidlo, souvětí se rozpadala na jednotlivé součástky a šéf kabinetu přeskakoval mezi tématy s elegancí řidiče, který přehlédl výjezd z dálnice a místo očekávaného cíle skončil v prasečáku. Vrchol přišel u školního stravování. Premiér osobně vysvětlil, proč mají být odborné výživové standardy pouze doporučením.
Andrej Babiš se rozhodl podělit o nejdůležitější události uplynulého týdne a předvedl, jak rychle dokáže přejít od strategického plánování k rozsáhlému putování po vlastních myšlenkách. „No a začnu s vládou, která přijala velice důležitý, dokument, a to je strategie investic v našem zdravotnictví. Už jsme to jednou dělali, myslím v roce dva tisíce osmnáct, a teď jsme schválili strategické investice, významné investice a investice do oblasti psychiatrie,“ prohlásil. Investice byly strategické, významné, navíc investiční. Následně přidal i časové období a částku. „Ano, je to na léta dva tisíce dvacet osm, dvacet třicet čtyři a bude to taky moje priorita ve vyjednávání o evropských penězích. A je to celkem šedesát osm miliard,“ zdůraznil šéf kabinetu. Zdravotnictví dostalo miliardy, psychiatrie místo ve větě a Hotentálie první příležitost připravit se na další zastávku.
Ta přišla vzápětí. Praha. Dálnice. Okruh. „No, v pondělí jsem taky jednal se šéfem ŘSD a ministrem dopravy ohledně okruhu Prahy. Tak ten jeden se už konečně staví. To znamená propojka Plzeň-Hradec. To by mohlo být v roce dvacet osm. No a ten další obchvat, tak to je neskutečná trasa, kterou vybrali, ale už se nedá měnit. Je to za sedmdesát dva miliard samý tunel a už je tam investováno, celkem dost miliard, takže v tom se pokračuje,“ oznámil Babiš. Zdravotnických osmašedesát miliard vystřídalo dvaasedmdesát miliard tunelů. O trase se posluchač mnoho nedozvěděl, zato získal jistotu, že je neskutečná, vybraná, neměnná a stojí celkem dost miliard. Pro dopravní plánování patrně ideální kombinace. Premiér ještě připomněl dokončení páteřní dálniční sítě, myšlenková výprava mohla pokračovat.
Po dalších domácích záležitostech přišla na řadu voda. „Tady mi Hnutí DUHA poslalo tři sta šedesát zpráv a já se divím, že máte starost o to, co my děláme,“ prohlásil. Vzápětí se pochlubil obnovením rady pro sucho, navýšením peněz na zadržování vody v krajině a miliardami na protipovodňová opatření. Z pražských tunelů se řečník dostal k mokřadům, tůním a meandrům. Česká příroda dostala několik stovek milionů, veřejnost další várku čísel a premiér mohl konečně přistát v prostředí, které kabinet v uplynulých dnech očividně zaměstalo nejvíce. Ve školní jídelně.
Svíčkovou zahustila čočka a v hamburgeru se usídlil hrách
U školních obědů nabrala Babišova řečnická expedice svérázný směr. Premiér se pustil do obhajoby změny stravovací vyhlášky. Na pomoc přizval profesora Štěpána Svačinu, rodiče školáků i kuchařky. „Ano, profesor Svačina, že o zdraví dětí rozhoduje rodina, ne jídelna, říká profesor. No a vy, kteří mi píšete, vy přece děláte snídani a večeři pro děti. Vy mi píšete, že máte děti. No ale ty kuchařky taky mají děti. A ty kuchařky na rozdíl od vás tam vaří a vidí, co ty děti jedí a co nejedí,“ vysvětloval doslovně chaotickým slovosledem Babiš.
Chuť dítěte a výživová hodnota oběda sice nejsou totožné veličiny, leč podobný rozdíl by Babiše zdržoval na cestě k dalším gastronomickým objevům. Tentokrát se na jeho stole objevila svíčková s čočkou a hamburger pěchovaný hrachem. Premiér sáhl po vyjádření představitelky Asociace společného stravování. „No a já nechci dětem lhát, že vařím svíčkovou, když ji mám zahustit čočkou. No a taky ty hambáče. Ty děti, když tam dali (kuchaři, pozn. red.) dovnitř ten hrách podle vyhlášky, no tak ty děti to zkrátka nejedly, nechaly to na talíři a potom ta jídelna platila tři sta tisíc pokutu,“ pokračoval Babiš. Školní gastronomie se v jeho podání změnila v dějiště rozsáhlého podvodu. Na jídelním lístku svíčková, v hrnci čočka. V hamburgeru hrách. Na talíři nedojedené jídlo. A za dveřmi údajná třistatisícová pokuta. Kdo se ještě před chvílí obával nákladů na pražské tunely, poznal skutečnou hrozbu.
Babiš nevynechal příležitost přidělit gastronomické katastrofě konkrétní pachatele. Úředníky a autory vyhlášky. Premiér si z odborných výživových pravidel odnesl především obraz kuchařky, která pod záminkou svíčkové tajně servíruje čočku. Na vysvětlení, zda vyhláška skutečně předepisuje hrách uvnitř hamburgeru a za jaké konkrétní porušení předpisů by jídelna měla dostat třistatisícovou pokutu, v premiérově monologu nedošlo. Dospěl totiž k nejdůležitější gastronomické otázce celého týdne. Zda vepř smí sežrat zbytky školních obědů.
Velký Andy dorazil do prasečáku a objevil třistatisícovou pokutu
„Nemohli to dát ani bezdomovcům, ani prasata to nemohli žrát,“ pokračoval premiér. Od zdravotnických investic za osmašedesát miliard se Babiš přes pražský okruh, meandry a mokřady konečně dostal do prasečáku. Na začátku stály strategické investice a výstavba dopravní infrastruktury, na konci prase, kterému někdo odepřel právo sežrat nedojedený školní hamburger. Premiér cestou poztrácel několik sloves, podmětů a větných vazeb, zato zachránil české kuchařky před luštěninami ukrytými ve svíčkové.
Třistatisícová pokuta vystupuje v Babišově vyprávění jako pohádkový drak. Dítě nesní oběd, kuchařka zůstane s plným talířem a jídelnu čeká finanční pohroma. Premiér se nenamáhal rozlišit sankci za porušení konkrétní povinnosti od nákladů na nakládání s potravinovým odpadem. Vše spojil do společné tragédie, v níž luštěniny nemají místo ve školním hamburgeru a prasata musejí hladově přihlížet. Po gastronomické exkurzi Babiš vyhlásil konec korespondence. „Takže prosím vás, děkuju za ty vaše maily, už mi nepište,“ požádal.
Následně ujistil o smyslu změny. „A znovu opakuju, nerušíme zdravé školní stravování, rušíme povinné výživové tabulky. Ano, zdravá pestrá strava zůstává naším cílem,“ prohlásil. Závazná pravidla mají zmizet, zdravá strava zůstane cílem. Pakliže by snad posluchač polevoval v bdělosti, přidal mu Babiš maso a sport. „A taky samozřejmě my chceme, aby děti sportovaly, aby jedly to maso. Ano, aby nebyly obézní. Takže máme společný cíl. A přece nebudeme všechno tady nařizovat,“ vysvětlil.
Po prasatech dorazily strahovské koleje
Následně Babiš vyhlásil další přesun. „No tak co tady mám dál?“ zeptal se a opustil školní jídelnu. Najednou jednal s rektorem ČVUT, pochlubil se materiály k vysokoškolskému bydlení a začal řešit strahovské koleje. Školní jídelny s hamburgery zůstaly za ním, šéf kabinetu již měl před sebou demolici studentských ubytoven.
„Dostal jsem materiály bydlení pro ČVUT. No ano, představte si ty strahovské koleje, které jsem navštívil a tehdá mi řekli, že musí zbourat asi budovy, kde je tisíc pět set postelí, tak to musí celé zbourat. Pět tisíc. Neuvěřitelné, neuvěřitelné,“ prohlásil Babiš. Studentům se v premiérově vyprávění nejprve bouralo patnáct set lůžek, vzápětí pět tisíc. Co přesně mělo být zbouráno a jak spolu obě čísla souvisejí, zůstalo nejasné. Na strahovských kolejích se alespoň nacházejí postele. V předchozí části vyprávění hrozilo českým školám, že jim budou prasata vyžírat jídelníčky.
Babiš ještě připomněl nedostatečnou výstavbu vysokoškolských kolejí od revoluce, pochválil Moravskoslezský kraj a rektora ČVUT. Potom přišla sobotní podpora Sbírky potravin. Z prasečáku se premiér vrátil k potravinám v podstatně charitativnější podobě a řečnická výprava se konečně chýlila ke konci. „No a to je všechno. Takže já děkuju, že mě sledujete. Sdílejte to prosím a těším se příště. A na shledanou,“ dodal Babiš. Čeština mohla konečně vystoupit, protáhnout si zdřevěnělé končetiny a začít hledat trasu k domovu.
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