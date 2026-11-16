Zelená na konci sezony u nás neznamenají neúspěch. Když už na záhonu nestihnou dojít do červena, většinou putují do rajčata . Je to čalamády zavařenina bez velkých řečí: otevřete sklenici a najednou má pečené maso, klobása nebo obyčejný krajíc s máslem úplně jiný směr. Do spíže se taková věc prostě hodí.
Čalamáda ze zelených rajčat má ostřejší, svěžejší chuť a lehce kyselý dozvuk. Právě proto funguje tam, kde by zralé červené rajče bylo až moc sladké nebo nevýrazné. U zelených rajčat je ale dobré držet se při zemi. Nejsou to rajčata na bezstarostné ujídání z misky u televize. Lepší je menší porce a ideálně tepelná úprava nebo naložení.
Jednu věc bych u tohohle receptu nepodceňovala: po naplnění sklenic musí být zelenina opravdu ponořená v nálevu. Kousky trčící ven se umí postarat o zbytečné potíže. Rajčata také nekrájejte příliš tence. Po zalití a odležení ještě povolí, takže z papírových plátků by snadno vznikla spíš měkká směs než poctivá čalamáda. Recept na pikantní čalamádu ze zelených rajčat
Doba přípravy: 50 minut Co potřebujeme 2 kg zelených rajčat 500 g červené papriky 300 g cibule 300 g mrkve 3 až 4 stroužky česneku, podle chuti
Sladkokyselý nálev: 1 l vody 500 ml 8% kvasného lihového octa 250 g cukru 60 g soli 1 lžička celého pepře 1 lžička hořčičného semínka 3 ks bobkového listu Postup přípravy domácí čalamády ze zelených rajčat
1.
Zelená rajčata omyjte a nakrájejte na menší měsíčky. Kdo chce, může zvolit i silnější plátky.
2.
Papriku nakrájejte na proužky, cibuli na půlkolečka a mrkev nastrouhejte nahrubo. Pokud máte rádi výraznější chuť, přidejte také česnek.
3. Všechnu
zeleninu přesuňte do velké mísy a pořádně promíchejte. Rukama to bývá nejrychlejší, i když na fotku do kuchařky by to asi nebylo. Foto: Cooky.cz, Když rajčata nestihla zčervenat: Čalamáda ze zelených rajčat jim dá druhou šanci i pořádný říz
4. Do hrnce dejte
vodu a ocet, přisypte cukr, sůl a koření. Krátce povařte, aby se cukr se solí rozpustily a nálev se propojil.
5. Zeleninu přelijte
horkým nálevem, promíchejte a nechte asi 10 minut stát. Směs trochu klesne, takže mísa najednou nebude vypadat tak plná.
6. Čalamádu naskládejte do čistých sklenic a dolijte nálevem tak, aby byla
zelenina ponořená. Okraje sklenic otřete a víčka dobře utáhněte.
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7. Pro delší trvanlivost sterilujte sklenice při
85 °C asi 20 minut. Když víte, že je sníte brzy, obejdete se i bez toho, ale u zásob do spíže je zavaření jistější.
TIP: Pokud chcete čalamádu pikantnější, vložte do každé sklenice pár koleček chilli. Nepřeháněla bych to. Má příjemně štípnout, ne přebít všechno ostatní na talíři. Často kladené otázky o čalamádě ze zelených rajčat
Musí se sterilovat?
Nemusí vždy. Jestli sklenice plánujete sníst během krátké doby a budou stát v chladu, dá se čalamáda připravit i bez sterilace. Pro delší skladování je ale zavaření rozumnější volba.
Lze část cukru ubrat?
Ano, jde to. Nálev pak ale bude kyselejší a ostřejší. Napoprvé bych ubrala jen 30 až 50 gramů, ne víc. Větší změna už chuť posune docela znatelně.
K čemu se čalamáda hodí nejvíc?
Nejlépe funguje ke grilovanému nebo pečenému masu, k sekané a k uzeninám. Dobrá je i v rohlíku se šunkou, zvlášť ve chvíli, kdy v lednici zbylo pár věcí a člověk z nich potřebuje udělat večeři.
Proč zelená rajčata vůbec schovávat?
Vyhazovat je by byla škoda. Rajčata mají nutriční hodnotu, zmiňují se hlavně kvůli antioxidantům a draslíku. U zelených rajčat ale platí střídmost a je lepší je jíst až po zpracování.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline