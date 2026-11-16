Miroslava Němcová s manželem, FOTO: David Sedlecký, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons Miroslava Němcová s manželem, FOTO: David Sedlecký, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons Miroslava Němcová s manželem, FOTO: David Sedlecký, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons Miroslava Němcová s manželem, FOTO: David Sedlecký, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons Miroslava Němcová s manželem, FOTO: David Sedlecký, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons Miroslava Němcová s manželem, FOTO: David Sedlecký, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons Miroslava Němcová s manželem, FOTO: David Sedlecký, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons Miroslava Němcová s manželem, FOTO: David Sedlecký, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Miroslava Němcová slaví čtyřiasedmdesátiny a letos jsou to její první narozeniny po odchodu z politiky, ve které strávila dvaatřicet let. Narozeniny má 17. listopadu, v roce 1989 tak slavila konec léčby rakoviny i začátek sametové revoluce. Bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny sice ustála krach knihkupectví a těžkou nemoc, do současné politiky by už ale podle svých slov nevstoupila. Konec po dvaatřiceti letech
V letošních říjnových senátních volbách už mandát v Praze 1 neobhajovala a z politiky odešla. Někdejší senátorka sice už v lednu oznámila, že zůstane členkou ODS, ale dál se angažovat nebude. Rozhodnutí odejít přitom naznačovala delší dobu. V roce 2025 zmínila, že nevraživost ve společnosti odrazuje ženy od vstupu do veřejného života.
„Když vidím v posledních letech tu stále stoupající míru agrese, která v ní panuje a je daleko více zaměřena proti ženám než proti mužům, tak já osobně bych za této situace do politiky nešla,“ řekla v rozhovoru pro web ProŽeny.cz. Dnes žije napůl v Praze a napůl ve Žďáře nad Sázavou s manželem Vladimírem, se kterým se seznámila už v patnácti letech v tanečních.
Její politická cesta začala v devadesátých letech. V roce 2002 se stala místopředsedkyní Sněmovny, ale poslanci o ní hlasovali šestkrát, než ji zvolili. Ve stejném roce se stala i místopředsedkyní ODS a později vzpomínala, že ji tehdejší předseda strany
jako ženu nebral vážně. Prosadit se v mužském prostředí bylo složité. Vedení ODS označila za machistický klub a kritizovala Topolánkův hrubý slovník, což jí na čas zavřelo dveře do nejužšího vedení. O osm let později se ale postavila do čela Poslanecké sněmovny. Mirek Topolánek
V roce 2013 byla kandidátkou koalice na premiérku, prezident
ji ale nejmenoval. V roce 2014 kandidovala na předsedkyni ODS a prohrála s Petrem Fialou. Opozice jí tehdy podle médií říkala „paní čistá“. Své postoje dávala najevo i gesty. V březnu 2018 jako první odešla z Vladislavského sálu během inauguračního projevu prezidenta Miloše Zemana, protože nesouhlasila s jeho útoky na média a podnikatele. Miloš Zeman
Pevné názory si podle svých slov odnesla z doby před rokem 1989 a z pocitu zmařených životů předchozích generací pramení její jistota stát si pevně za svým. Velký vliv na ni měl i osud její matky, která po roce 1948 zůstala na děti sama.
Narozeniny u Svobodné Evropy
V roce 1989 slavila sedmatřicetiny a po nejtěžším období života měla konečně důvod k úsměvu. O rok dříve jí lékaři diagnostikovali rakovinu, na kterou zemřela i její matka. Nemoc ale překonala.
„Moc si na oslavy nepotrpím, ale v roce 1989 jsem se na svůj narozeninový den těšila. Měla jsem za sebou rok trvající náročnou léčbu nádorového onemocnění a prognóza byla konečně příznivá,“ popsala tehdejší dobu pro eXtra.cz.
Oslavu tehdy večer přerušily zprávy z Prahy a rodina usedla k rádiu, na kterém se snažila naladit Svobodnou Evropu. Syn Pavel studoval v hlavním městě první ročník medicíny a rodiče se mu nemohli dovolat na kolej.
„Prvním dojmem bylo obrovské vzrušení, naděje, že se opravdu něco velkého děje. Informace byly zmatené a kusé, a když přišla zpráva o mrtvém studentovi a mnoha zraněných na Národní třídě, lekli jsme se s manželem hodně,“ zavzpomínala. Nakonec se jim syn v pořádku ozval.
K onomu dni v rozhovoru ještě dodala:
„S odstupem času je jasné, že to byly nejdůležitější narozeniny v mém životě. Vracelo se mi zdraví a přicházela svoboda. Dva dary největší.“ Operní sen k narozeninám
Právě syna Pavla porodila už v devatenácti letech. Zpětně uznává, že na takový krok nebyla připravená, ale svého rozhodnutí nikdy nelitovala.
„Zaplaťpánbůh, že mě tehdy ani nenapadlo něco řešit jinak. Ano, bylo to brzy, nebyla jsem připravená stát se rodičem, ale jak říkala moje maminka, měli jsme víc štěstí než rozumu,“ vysvětlila k dřívějšímu mateřství.
Před vstupem do celostátní politiky pracovala osmnáct let na statistickém úřadě a na začátku devadesátých let si ve Žďáře nad Sázavou otevřela vysněné knihkupectví. To provozovala šestnáct let, ale v roce 2008 ho musela zavřít, protože se v konkurenci dalších dvou prodejců na malém městě neuživilo.
Svou lásku ke čtení si ale zachovala a volné dny tráví nejraději s knihou na zahradě nebo cestováním po Itálii. V listopadu 2021, pár dní před jejími narozeninami, si s manželem splnili sen a vyrazili do milánské opery La Scala na představení Elixír lásky.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( extra, ods, regiony24, novinky, prozeny, cnn.iprima).