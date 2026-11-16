Žádné kouzlo se nekoná. Princip je jednoduchý: soubor uložený v cloudovém úložišti, ať už jde o OneDrive, Google Drive, iCloud Drive nebo Dropbox, může existovat ve dvou podobách. Jedna kopie je uložená na serverech poskytovatele, druhá přímo na disku vašeho notebooku. Pokud lokální kopii odstraníte, soubor se v Průzkumníku souborů nebo Finderu přesto dál zobrazuje. Vypadá jako běžná položka, má stejný název i příponu, ale místo kompletních dat obsahuje pouze informaci o souboru uloženém v cloudu. Jakmile na něj dvakrát kliknete, stáhne se zpět do počítače. Jedinou podmínkou je připojení k internetu. Tímto způsobem můžete uvolnit desítky gigabajtů, aniž byste soubory skutečně smazali.
Jak to funguje: tři stavy jednoho souboru
Nejpřehledněji tento princip ukazuje OneDrive, který ve Windows používá sadu ikon přímo v Průzkumníku souborů. Každý synchronizovaný soubor může mít jeden ze tří stavů:
Jen online (ikona modrého cloudu): soubor zabírá na disku pouze minimum místa, protože jeho obsah je uložený výhradně v cloudu. Místně dostupný (zelené zaškrtnutí): soubor je stažený v počítači, ale systém ho může při nedostatku místa automaticky přepnout zpět do online režimu. Vždy ponechat na tomto zařízení (plný zelený kroužek): soubor zůstává uložený také na místním disku, takže k němu máte přístup i bez internetu.
Podobný princip využívají i ostatní služby, jen jednotlivé režimy označují jinak. Google Drive for Desktop rozlišuje „streamování“ a „zrcadlení“. Streamované soubory zabírají minimum místa a jejich obsah se stahuje podle potřeby, přičemž se může dočasně ukládat do místní mezipaměti. Zrcadlené soubory jsou naopak kompletně uložené také na disku počítače.
Dropbox u souborů v režimu online-only ponechává jejich zástupce, který zabírá jen minimum prostoru. A iCloud Drive na Macu nabízí možnost „Odstranit stažení“. Ta odstraní místní kopii souboru, ale jeho originál v iCloudu zůstane nedotčený. OneDrive a Windows 11: nejpohodlnější cesta
Pro uživatele Windows je velmi praktickou kombinací OneDrive a funkce Storage Sense. OneDrive je ve Windows 11 běžně předinstalovaný a funkci Files On-Demand můžete zapnout v nastavení aplikace. Klikněte na ikonu cloudu v oznamovací oblasti → Nápověda a nastavení → Nastavení → Synchronizovat a zálohovat → Upřesnit nastavení. Zde aktivujte funkci Files On-Demand.
Dalším krokem je automatizace. V nabídce Nastavení → Systém → Úložiště →
Storage Sense můžete nastavit, po kolika dnech bez otevření se cloudové soubory automaticky přepnou do režimu „jen online“. Ve Windows 11 22H2 byla výchozí hodnota nastavena na 30 dní. Soubor, který jste měsíc neotevřeli, tak může automaticky uvolnit místo na disku, aniž byste museli cokoli dělat.
Ruční postup je ještě rychlejší: klikněte pravým tlačítkem na soubor nebo složku a vyberte možnost „Uvolnit místo“. Hotovo.
Srovnání bezplatných kvót: kolik místa máte zadarmo
Celý princip závisí také na tom, kolik prostoru vám cloudové úložiště nabídne. Jednotlivé služby se v tomto ohledu poměrně výrazně liší:
Služba Bezplatná kvóta Sdílení kvóty Google Drive 15 GB Disk + Gmail + Fotky OneDrive 5 GB OneDrive + Outlook.com + Microsoft 365 iCloud Drive 5 GB Fotky + zálohy + soubory Dropbox Basic 2 GB Jen Dropbox
Pro kancelářské dokumenty, tabulky, prezentace a textové soubory může i 5 GB prostoru vystačit poměrně dlouho. Jakmile ale začnete ukládat fotografie ve vysokém rozlišení nebo videa, bezplatná kvóta se zaplní mnohem rychleji. Google s 15 GB vede, je však potřeba počítat s tím, že se o tento prostor dělí Disk Google, Gmail a Fotky Google. Pro samotné soubory tak ve skutečnosti zbývá méně místa.
Tři háčky, o kterých se nemluví
Režim online-only není žádný trik ani podvod. Jde o standardní, oficiálně podporovanou funkci všech čtyř zmíněných služeb. Má ale několik omezení, která byste měli znát.
Bez internetu se k souborům nedostanete. Pokud jedete vlakem bez signálu a potřebujete pracovat s prezentací uloženou pouze v cloudu, neotevřete ji. Řešení je jednoduché: ještě před cestou si důležité soubory označte jako dostupné offline. V OneDrivu zvolte „Vždy ponechat na tomto zařízení“, v Google Drive „Zpřístupnit offline“, v Dropboxu „Make available offline“ a v iCloudu si soubor jednoduše stáhněte do zařízení.
Smazání není totéž co uvolnění místa. Pokud soubor skutečně smažete z cloudového úložiště, odstraní se také z ostatních synchronizovaných zařízení. Apple uchovává smazané soubory v koši po dobu 30 dnů. Dropbox zase výslovně upozorňuje, že odstranění online-only souboru znamená jeho smazání ze všech synchronizovaných zařízení. Přepnutí do režimu „jen online“ ale nic nemaže. Pouze odstraní místní kopii a ponechá soubor v cloudu.
Po zrušení předplatného můžete narazit na omezení. U OneDrivu se po skončení placeného předplatného úložiště vrátí na bezplatnou kapacitu 5 GB. Pokud máte uložených více dat, nebudete moci nahrávat další soubory a mohou nastat omezení synchronizace. Microsoft navíc upozorňuje, že při dlouhodobém překročení kvóty může účet omezit a za určitých podmínek data odstranit. Google po zrušení předplatného Google One ponechává uložená data, ale při překročení bezplatného limitu omezuje některé služby. Apple může při překročení kapacity zastavit synchronizaci a zálohování. Dropbox zase může při dlouhodobém překročení kvóty a po předchozích upozorněních přistoupit k omezení služeb nebo odstranění souborů. Proč cloud nenahrazuje zálohu
Synchronizace do cloudu je pohodlná, ale sama o sobě nepředstavuje nezávislou zálohu. Pokud soubor omylem smažete, změna se může automaticky projevit na všech synchronizovaných zařízeních. Při ztrátě předplatného nebo překročení kapacity zase můžete přijít o možnost další synchronizace. A k souborům uloženým výhradně online se bez internetu nebo funkčního přístupu ke cloudové službě jednoduše nedostanete.
Proto se vyplatí mít důležitá data uložená také na externím disku, který není součástí běžné synchronizace. Ten představuje další, na cloudovém účtu nezávislou kopii souborů a může vás zachránit v případě nechtěného smazání nebo jiného problému.
Uvolnit místo na notebooku, aniž byste museli soubory mazat, je dnes otázkou několika kliknutí. Na Windows s OneDrivem a Storage Sense se o to může dokonce postarat samotný systém. Stačí si zapamatovat, že když soubor „zmizí z disku“, ještě to neznamená, že zmizel navždy.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Vojtěch Kalivoda