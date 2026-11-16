Bazalka ze supermarketu vám doma rychle uschne. V květináči je totiž přes dvacet rostlin najednou

Bazalka ze supermarketu vypadá v obchodě svěže a hustě, jenže doma na parapetu většinou během pár dnů zvadne a začne usychat. Nejde přitom o to, že byste o ni špatně pečovali. V kelímku totiž neroste jedna rostlina, ale desítky drobných semenáčků natlačených těsně vedle sebe. Když je rozdělíte do více květináčů, vydrží vám mnohem déle.
Proč bazalka ze supermarketu doma usychá
Bylinky pro obchody se pěstují ve sklenících pod umělým světlem, kde dostávají vodu i hnojivo přesně podle potřeby. Semínek se do každého kelímku vyseje hodně, aby byl květináč hned plný a dobře se prodal. Doma ale takové podmínky nemají a semenáčky začnou soupeřit o vodu, světlo i živiny. Kořeny jsou navíc propletené do hustého klubka, mezi stonky se drží vlhko a bazalka pak snadno plesniví. Bylinky z obchodu jsou zkrátka vypěstované na rychlou spotřebu, ne na dlouhé pěstování v bytě.
Foto: Pixabay
Jak bazalku rozdělit
Bazalku nejdřív zalijte, aby se kořenový bal lépe uvolnil, a pak ji opatrně vyklopte z kelímku. Rukama ho rozdělte na několik menších trsů. Bazalka je odolná, takže se nemusíte bát oddělit i jednotlivé rostlinky. Každý trs zasaďte do vlastního květináče s lehkým substrátem, do kterého můžete přimíchat trochu perlitu, a to do stejné hloubky, v jaké rostl předtím. Po zasazení všechno důkladně zalijte, aby se hlína kolem kořenů usadila. Pár listů může v prvních dnech zvadnout, ale rostlinky se během několika týdnů vzpamatují a začnou znovu růst.
Tip: Bazalka na podzim: Jak ji zachránit před prvními mrazíky
Péče o bylinky v zimě
V listopadu je světla málo, proto bazalce vyberte nejsvětlejší parapet v bytě a postavte ji dál od radiátoru. Má ráda teplo a slunce, ale nesnáší, když má přes noc mokré kořeny, a tak ji zalévejte raději ráno. Kdy zalít, poznáte jednoduše prstem: pokud je hlína suchá zhruba do hloubky prvního článku, je čas. Aby bazalka rostla do šířky, pravidelně jí zaštipujte vršky výhonků a odstraňujte květy, jakmile se objeví.
Petržel a koriandr ale na jednotlivé rostlinky nerozdělujte, protože mají křehké stonky, které se snadno zlomí. Stačí je rozdělit na čtyři až šest větších trsů.
Zdroje info: Autor, https://www.rhs.org.uk/herbs/basil/grow-your-own, https://www.growveg.co.uk/guides/the-real-reason-supermarket-basil-always-dies/
Náhledové foto: Pixabay
The post Bazalka ze supermarketu vám doma rychle uschne. V květináči je totiž přes dvacet rostlin najednou first appeared on Naše zahrada.