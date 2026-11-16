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Bazalka ze supermarketu vám doma rychle uschne. V květináči je totiž přes dvacet rostlin najednou

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Bazalka ze supermarketu vypadá v obchodě svěže a hustě, jenže doma na parapetu většinou během pár dnů zvadne a začne usychat. Nejde přitom o to, že byste o ni špatně pečovali. V kelímku totiž neroste jedna rostlina, ale desítky drobných semenáčků natlačených těsně vedle sebe. Když je rozdělíte do více květináčů, vydrží vám mnohem déle.
Bazalka

Bazalka

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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