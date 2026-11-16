Neděle 15. listopadu, Araraquara, stadion Arena Fonte Luminosa. Ferroviária vede ve finále státní soutěže Paulista Feminino Sub-20 nad Corinthians 2:0 a má titul na dosah. V 76. minutě přichází obyčejný souboj o míč mezi Anou Carlou Vitórií Viannou Limou, přezdívanou Miga, a obránkyní Corinthians Gabi Jordiovou. O několik vteřin později už se na trávníku perou hráčky obou týmů, trenérka hostí vbíhá na hřiště a jedna z fotbalistek Corinthians leží na zemi a ošetřuje ji lékařský tým. Hra stojí zhruba sedm minut. Celé to zachytily kamery přenosu, protože finále vysílala TV Brasil a kanál YouTube Paulistão. Záběry se rychle rozšířily a z mládežnického finále se stala věc pro sportovní soud i pro policii.
Kopy, pěsti a tahání za vlasy
Nejpřesnější popis nepochází z virálních videí, ale z úředního dokumentu. Brazilský server ge rozebral
oficiální zápis rozhodčí Jéssiky Aparecidy Milaniové a sled událostí v něm působí spíš jako protokol z ringu než z fotbalového hřiště.
Simplesmente ABSURDO oq aconteceu no jogo entre Corinthians e Ferroviária Sub-20 Feminino. triste. https://t.co/4eCpHOly1B— Cifut Brasil (@CifutBR)
November 15, 2026
Podle zápisu Miga po souboji kopla Jordiovou do nohy, aniž by šlo o míč, a použila přitom nepřiměřenou sílu. Pak přišly údery do hrudi a do obličeje, další kopy a tahání za vlasy. To nejvážnější se stalo až potom. Spoluhráčky už Migu držely, přesto se jí podařilo zasáhnout do obličeje Melissu Cruz de Paula, které v kabině přezdívají Mel. V některých přepisech se objevuje jako Melanie, brazilské zdroje včetně zápisu ale uvádějí jméno Melissa.
Cruzová se po úderu skácela k zemi a musel ji ošetřit lékařský tým Corinthians. Zápis výslovně uvádí pád a ošetření na trávníku. Policejní záznam podle lokálního média popisuje hematomy v levé části obličeje. Lékařská zpráva, která by upřesnila zranění nebo délku absence, zatím zveřejněna nebyla.
Do potyčky vstoupila i trenérka Corinthians Júlia Gravena Passerová. Podle zápisu vběhla na hřiště a se sevřenými pěstmi strčila Migu v oblasti krku. Rozhodčí ji vyloučila. Červenou kartu dostala také hráčka z lavičky hostí a samozřejmě Miga. Videorozhodčí v zápase k dispozici nebyl, takže Milaniová tresty určovala po poradě s asistenty přímo na hřišti.
Přirovnání k MMA podle nás obstojí. Strkanice po faulu, při které se hráčky chytí za dresy a rozhodčí je během půl minuty rozdělí, patří k fotbalu stejně jako ofsajd. Tady ale šlo o opakované údery na tělo a do hlavy a o kopy mimo jakýkoli souboj o míč. A k tomu o útok na další hráčku ve chvíli, kdy útočnici už někdo fyzicky zadržoval.
Kdo je Miga a proč klub mluví o „dívkách, které se teprve formují“
Miga není hvězda týmu. V letošních statistikách kategorie do 20 let má útočnice Ferroviárie čtyři starty, 98 odehraných minut a jeden gól. Do finále tedy šla jako hráčka širší rotace, nejspíš jako střídačka, která měla v závěru udržet náskok.
Frustrace prohrávajícího týmu výbuch nevysvětluje. Ferroviária finále vyhrála 2:0 a soutěž podle klubu dokončila bez porážky s bilancí patnácti výher a jedné remízy. Některá brazilská média píší, že eskalaci předcházel faul Jordiové na Migu. Zápis je opatrnější a mluví jen o souboji o míč. Starší spor mezi hráčkami ani konkrétní urážku jsme z dostupných zdrojů doložit nedokázali.
Vítěz turnaje tak slavil titul s ostudou. Klub vydal
oficiální prohlášení, v němž agresi odsoudil, ohlásil interní disciplinární opatření a slíbil hráčce psychologickou podporu. Zároveň incident zasadil do širšího rámce. Mluví v něm o „dívkách, které se teprve formují“, o sociální nerovnosti a o tlaku na ženy ve sportu, který podle klubu dodnes poznamenávají machismus a misogynie. Ostře se v prohlášení pustil také do trenérky Corinthians, která podle něj situaci místo uklidnění řešila násilím.
Výhrady k trenérce mají oporu v zápisu. Pasáž o machismu ale podle nás míří vedle. Že je ženský fotbal v Brazílii dlouhodobě podfinancovaný a přehlížený, je pravda. S tím, proč devatenáctiletá útočnice opakovaně udeří soupeřku, to ale souvisí jen vzdáleně. Klub, který mladé hráčky vychovává, za ně nese odpovědnost i v tom, jak se chovají pod tlakem. Psycholog je správný krok, sociologická omluvenka už méně.
Corinthians reagovali na sociálních sítích stručně. Oznámili právní i sportovní kroky, tedy podání policejního oznámení a protest u Fotbalové federace státu São Paulo (FPF). Federace incident odsoudila a uvedla, že věc předá příslušným orgánům sportovní justice.
Redakce SportyŽivě.cz se z klubu Ferroviária pokusila získat reakci, ale jeho zástupci zatím na naše dotazy neodpověděli.
Kolik zápasů může dostat
Červená karta je teprve začátek. O dalším trestu rozhodne brazilská sportovní justice podle disciplinárního kodexu CBJD. Pokud bude čin kvalifikován jako fyzická agrese během utkání podle článku 254-A, počítá kodex podle Vrchního soudu sportovní justice (STJD) s rozpětím čtyř až dvanácti zápasů. Při prokázaném vážném zranění může být trest přísnější. Kdy komise rozhodne a jak čin kvalifikuje, zatím nikdo neoznámil.
Výsledek přitom není předem daný. Ukázal to případ, o kterém STJD informoval jen dva dny před finále. Hráč Mirassolu Bruno Santos dostal za agresi čtyři zápasy, po odvolání soud čin překvalifikoval a trest snížil na jeden.
Pro srovnání s jinými soutěžemi:
Kde Za co Trest Brazílie, CBJD čl. 254-A fyzická agrese během utkání 4 až 12 zápasů Anglie, pravidla FA hrubé nesportovní chování automaticky 3 zápasy Anglie, WSL 2015 Karen Bardsleyová, výměna úderů 3 zápasy Česko, Disciplinární řád FAČR § 48 tělesné napadení soupeře od týdnů až po 5 let zákazu činnosti
Podle
Disciplinárního řádu FAČR by se Migino jednání u nás řešilo jako tělesné napadení. V základní podobě hrozí až dva měsíce zákazu činnosti. Hrubší kopnutí nebo zvlášť hrubý úder znamená tři týdny až šest měsíců. Pokud napadená hráčka utrpí zranění, kvůli kterému nemůže delší dobu sportovat, sazba vystoupá až k pěti letům. Český řád tedy trestá podle délky stopky, brazilský podle počtu zápasů. Obě soustavy ale rozlišují mezi zbrklou reakcí a útokem, který soupeřce skutečně ublíží.
Přímou obdobu z českého ženského fotbalu jsme nedohledali. Totéž platí pro tvrzení, že je brazilský ženský fotbal násilnější než evropský. Spolehlivá srovnávací data neexistují. Finále v Araraquaře je výrazný exces, žádný doklad trendu.
Policejní stanice v Araraquaře
Třetí rovina případu je nejvážnější. Podle lokálního webu Portal Morada, který cituje obsah policejního záznamu, podaly oznámení na civilní policii v Araraquaře tři hráčky Corinthians: Gabriela Jordiová, Melissa Cruz de Paula a Raíssa Pinheiro Santosová. Jako podezřelé záznam uvádí Migu a její spoluhráčku Sarah Emilly Ribeiro Reisovou.
Případ je veden jako ublížení na zdraví podle článku 129 brazilského trestního zákoníku. V základní podobě za ně hrozí tři měsíce až rok vězení, při těžších následcích víc. Napadené hráčky byly podle webu Portal Morada poučeny, že mají šest měsíců na formální podání trestního návrhu. Bez něj se lehčí formy tohoto činu v Brazílii zpravidla dál nestíhají.
Právě tady vede hranice mezi sportovním přestupkem a trestným činem. Fotbal je kontaktní hra a hráči do ní vstupují s vědomím, že je soupeř může zranit při souboji. Úder pěstí do obličeje hráčky, která o míč nehraje, ale k fotbalovému riziku nepatří. Zápis rozhodčí s detailním popisem a záběry z přenosu přitom dávají vyšetřovatelům víc materiálu, než bývá u bitek na ulici běžné.
Konec kariéry zatím nikdo neohlásil a podle dostupných informací je velmi nepravděpodobný. Reálně Migě hrozí vícezápasový zákaz, klubový trest a policejní řízení, jehož výsledek bude záviset na tom, zda napadené hráčky trvají na stíhání. Hráčky Corinthians se mezitím mají chystat na pohár Copa São Paulo, který pro ně podle klubových informací začíná 25. listopadu.
Ferroviária si z Araraquary odnesla trofej za neporažené tažení soutěží. V archivu ale z finále zůstanou hlavně sedmiminutové záběry, v nichž spoluhráčky drží útočnici v červené a ta se přesto natáhne k ráně. Rozhodnout teď musí sportovní soudci a možná i policie.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl