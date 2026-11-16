O úspěchu ozimé cibule se rozhoduje dřív, než sazečka vůbec dopadne do rýhy. Většina lidí řeší na podzim jediné: kdy přesně cibulky zasadit a do jaké hloubky je v záhonu dát. Jenže ta vůbec nejdůležitější otázka zůstává stranou. Málokoho napadne se zamyslet nad tím, co na stejném místě rostlo předtím. Podle odborníků stačí pouhých 10 až 20 háďátek v kilogramu půdy a celá vaše podzimní práce přijde vniveč.
Záhon po rajčatech, okurkách nebo zdravých jahodách nabídne cibulce kyprou zeminu bez specializovaných nepřátel. Místo po česneku, póru či loňské cibuli se naopak promění v past, ze které se rostliny na jaře nevyhrabou.
Kyselá zkouška předplodin a živiny ze staré síly
Cibule je na zahradě poměrně slabý hráč. Má jen mělké kořeny, pomaleji se rozjíždí a v boji s plevelem či půdními patogeny snadno prohrává. Proto tolik záleží na startovní pozici. Rajčata, okurky, jahody ani luštěniny nepatří mezi cibuloviny, takže po sobě v zemi nezanechají zásobu škůdců a mikroskopických hub, které se specializují výhradně na rod cibulovitých rostlin.
Druhá výhoda spočívá ve výživě. Plodovou zeleninu zahrádkáři přes léto vydatně hnojí, takže záhon zůstane v ideální staré půdní síle. Živiny jsou dobře rozložené a přístupné, a přitom bez agresivního čerstvého hnoje. Čerstvý hnůj totiž cibule snáší velmi špatně. Přebytek dusíku žene nať do bujného a měkkého růstu, který v zimě snáze pomrzne a přitahuje choroby. Pokud chcete půdu vylepšit, sáhněte raději po zralém kompostu.
Jahody přinášejí ještě jeden bonus. Bývají na stejném místě tři až čtyři roky, a když je zlikvidujete, uvolní se plocha, kde cibuloviny dlouho nerostly, což vytvoří ideální odstup pro střídání plodin.
Nebezpeční škůdci po česneku a póru
Na černé listině nevhodných předplodin jednoznačně figuruje cibule, česnek, šalotka, pór, pažitka a dokonce i okrasné tulipány či narcisy. Na takových záhonech se v zemi rok od roku hromadí obávané háďátko zhoubné, fusariové houby nebo sklerociová hniloba. Mikroskopický červ v půdě přežívá dlouhé roky a ze zamořeného místa se snadno přenese i na botách. Druhou velkou hrozbou je vrtalka pórová, její uvyklé kukly přezimují v zemi a na jaře likvidují mladou nať.
Foto: Pixabay
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Pokud se cibulky ocitnou v zamořené zemině, příznaky na sebe nenechají dlouho čekat:
- Cibule ztrácí lesk, žloutne a postupně vadne.
- Střední list začíná hnít a rostlina jde z půdy vytáhnout podezřele lehce.
- Na listech se objevují bílé chodbičky a deformované skvrny.
- Suknice praskají a nať se nepříjemně kroutí.
Doporučený odstup, než se cibulová zelenina vrátí na stejné místo, činí čtyři až pět let. Pokud na pozemku škůdci již řádili, je nutné pěstování cibulovin přerušit a raději založit vyvýšený záhon s úplně novým substrátem.
Kdy sázet a které ozimé odrůdy zvolit
Od výsadby do příchodu trvalých mrazů by mělo uplynout zhruba 20 až 30 dní. Za tu dobu sazečka stačí vytvořit kořeny, ale ještě nevyžene dlouhou zelenou nať. Na začátku listopadu je tak v nižších polohách a městských zahradách poslední šance sazečku zapíchnout do země.
Do podzimní výsadby patří výhradně ozimé odrůdy, protože běžná jarní cibule by v květnu vyběhla do květu a zdřevnatěla. Mezi nejoblíbenější odrůdy patří:
- Hiberna: Velmi výnosná odrůda, která výborně přezimuje a hodí se k rychlému jarnímu odběru.
- Radar: Polopozdní odrůda s vysokou odolností vůči vyběhání do květu a pevnými slupkami.
- Shakespeare: Osvědčená ozimá sazečka pro podzimní výsadbu s velmi dobrou mrazuvzdorností.
- Augusta a Winteria: Další kvalitní odrůdy určené pro podzimní výsev a sazení.
Rýhy zakládejte 20 až 30 centimetrů od sebe a cibulky klaďte do hloubky 3 až 5 centimetrů. Na dno řádku můžete nasypat jemnou vrstvu popela ze spáleného čistého dřeva. Dodá potřebný draslík pro tvorbu pevných slupek. Při holomrazech chraňte záhon lehkým mulčem ze slámy nebo bílou netkanou textilií, přes kterou na jaře nepronikne ani obávaná vrtalka.
Zdroje info: Autorka,https://www.zahradkarska-poradna.cz/clanek/jak-a-kam-spravne-sazet-ozimou-cibulihttps://www.denik.cz/zahrada/vysadba-ozime-cibule-predplodiny.htmlhttps://www.ireceptar.cz/zahrada/jak-sazet-podzimni-cibuli/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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