Nunesová se ozvala po prohře s Harrisonovou na UFC 334. White naznačil odvetu v jiné váze

Ve 4. kole uběhla necelá minuta a půl a Amanda Nunesová klepala rukou do podlahy oktagonu. Za zády jí seděla Kayla Harrisonová, bývalá týmová kolegyně. Návrat brazilské legendy po víc než třech letech skončil přesně tam, kde skončit neměl: na zemi. O pár hodin později se Nunesová ozvala na Instagramu, jenže úplně jinak, než se čekalo. Redakce MMAmag prošla profily obou bojovnic na Sherdogu, zápasovou statistiku i výsledky vážení a vyčetla, co z nich plyne pro otevřenou možnost odvety.
Co Nunesová napsala po porážce
Amanda Nunesová, 38letá Brazilka z bantamové váhy do 61,2 kg s bilancí 23-6, se po zápase před kamerami neobjevila. Místo toho přišly dvě věty ve Stories na Instagramu: „Stává se. Jsem zpátky ve hře“. Původní story už v době zpracování článku dostupná nebyla, protože Stories po čase mizí. Její znění popsal 16. listopadu 2026 web MMA Mania. Žádné oznámení o konci kariéry mezi dohledanými příspěvky není.
Jak se vůbec dostala do pozice, ve které musela odklepat, ukazuje statistika zápasu a časomíra 4. kola.
Čísla ze zápasu ukazují, kde se to zlomilo
Kayla Harrisonová, 36letá Američanka a dvojnásobná olympijská vítězka v judu, obhájila 14. listopadu 2026 na turnaji UFC 334 pás v bantamové váze. Ve 4. kole zachytila kop, podrazila Nunesovou, skočila jí na záda a nasadila škrcení zezadu. Submise, 4. kolo, 1:29. Harrisonová má po zápase bilanci 20-1, Nunesová 23-6; před turnajem to bylo 19-1 a 23-5.
Čísla přitom v postoji mluvila pro poraženou. Fightshow uvádí u Nunesové 31 přesných signifikantních úderů z 62 pokusů proti 25 ze 41 u Harrisonové. Šampionka ale kontrolovala soupeřku na zemi 5:41 proti 4:28 a zkusila dvě submise, Nunesová žádnou. Mezi oběma zápasy Nunesové leží 3 roky, 5 měsíců a 4 dny: od výhry nad Irene Aldanou na UFC 289 dne 10. června 2023 do 14. listopadu 2026.
Když redakce MMAmag porovnala profily na Sherdogu se statistikou Fightshow, vyšel shodný čas zakončení 1:29; jeden pozápasový text Sherdogu přitom pracuje s časem 1:27.
Dana White měl pár minut po konci jasno, co by s touhle dvojicí udělal podruhé, a padla u toho konkrétní váha.
White už mluví o odvetě, jenže s háčkem
Dana White, prezident UFC, dostal na pozápasové tiskové konferenci otázku na okamžitou odvetu v pérové váze do 65,8 kg. Podle webu MMA Mania, který jeho slova zveřejnil 15. listopadu 2026, odpověděl: „Jasně, jo. Udělal bych to znovu“. Žádný takový zápas ale organizace neohlásila. Zatím je to promotérský záměr, ne smlouva.
Ve výsledcích vážení k UFC 334 redakce MMAmag dohledala u obou bojovnic 61,2 kg. Varianta, o které White mluvil, by se konala o 4,5 kg výš, což mění hlavně přípravu šampionky, jež v bantamu shazuje. Sama Harrisonová po zápase řekla: „Doma musím udělat hodně rozhodnutí. Pokaždé, když shazuju váhu, říkám si nikdy víc. Tak uvidíme. Určitě mám po tom zápase nějaká zranění, která budu muset doléčit“. Termín návratu neuvedla a UFC ho nezveřejnila; do klece šla po operaci krku, o níž mluvila v rozhovoru, který citoval MMA Fighting 12. října 2026.
O tom, jak jinak zní současná Nunesová, se nejlíp přesvědčíte srovnáním s rokem 2023.
Tohle znělo úplně jinak než v roce 2023
ANALÝZA 10. června 2023 položila Nunesová po výhře nad Aldanou oba pásy doprostřed oktagonu a odešla jako úřadující šampionka dvou divizí. O dva roky později ji UFC uvedla do Síně slávy. Redakce MMAmag postavila vedle sebe obě vyjádření: dlouhé rozloučení z června 2023 a dvě věty ve story po 14. listopadu 2026.
Rozdíl není v tónu, ale v tom, kdo drží rozhodnutí. Tehdy konec oznamovala sama a z pozice vítězky. Tentokrát se vrátila rovnou o titul, prohrála, a jediná cesta dál, o které nahlas mluví promotér, vede přes stejnou soupeřku a o kategorii výš.
Dvě věty místo důchodu. Kdy a proti komu se Nunesová do hry vrátí, ovšem nerozhodne její story, ale matchmaking UFC a zdravotní stav šampionky.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek