Neděle 15. listopadu 2026, Indian Wells, finále čtyřhry Turnaje mistryň. Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová stojí proti Saře Erraniové a Jasmine Paoliniové, tedy proti dvojici, která je o pár dní dřív porazila v základní skupině. Tentokrát je to jiný zápas. Výsledek 6:4, 6:3 a šestý společný titul sezony. Pro Siniakovou je to zároveň tečka za rokem, ve kterém přepsala jednu z tabulek, v nichž dosud stálo jméno Martiny Navrátilové. Šestkrát zakončila sezonu jako světová jednička ve čtyřhře, což se v historii nepovedlo nikomu jinému. Na obzoru je přitom další, ještě těžší rekord. Podle našeho propočtu má i konkrétní datum.
Šest proti pěti: co přesně Siniaková přepsala
Žebříček WTA na konci roku je nejpřísnější vysvědčení, jaké tenis má. Nezáleží na jednom turnaji, ale na tom, kdo byl nejlepší za celých dvanáct měsíců. Navrátilová ve čtyřhře zakončila sezonu na čele pětkrát. Tuhle metu Siniaková dorovnala už po roce 2025. Teď ji podle oficiální
zprávy WTA posunula na šest.
Zajímavé je, s kým to dokázala. První velkou éru prožila s Barborou Krejčíkovou. Společně získaly všechny čtyři grandslamy, olympijské zlato i Turnaj mistryň v roce 2021. Když se dvojice před sezonou 2024 rozdělila, nabízela se otázka, jestli Siniaková dokáže dominovat i bez dlouholeté parťačky. Odpověď přišla rychle a s Townsendovou zní stejně jednoznačně.
Finále s odvetou v Indian Wells
Sezona 2026 vypadala jako výčet nejprestižnějších turnajů okruhu. Siniaková s Townsendovou vyhrály Indian Wells, Miami, Madrid, Roland Garros, US Open a nakonec i Turnaj mistryň. Triumfem v New Yorku navíc dokončily společný kariérní grandslam. Siniaková tak má kompletní sadu velkých titulů se dvěma různými partnerkami, a to je v moderní čtyřhře mimořádně vzácné. Ukazuje to, že její úspěchy nejsou závislé na jedné konkrétní souhře, ale stojí hlavně na ní.
Proč jim to funguje? WTA popisuje dvojici jako kombinaci, která soupeřkám nedá vydechnout. Pravačka a levačka, rozdílné podání, variabilita na síti a ochota střídat pozice uprostřed výměny. K tomu otevřená komunikace a důvěra, o které obě hráčky mluví skoro v každém rozhovoru. Přidejte zkušenosti třicetileté Siniakové z desítek grandslamových finále a máte tým, který ve velkých zápasech nepanikaří. Finále v Indian Wells to potvrdilo: na porážku ze skupiny odpověděly klidně a bez setové ztráty.
Pro Siniakovou je to druhý titul z Turnaje mistryň. Na okruhu má teď 40 deblových titulů a 12 ženských grandslamů ve čtyřhře.
237 týdnů: kalendář jednoho rekordu
Tím hlavním lákadlem příští sezony je ale jiné číslo. Navrátilová strávila v čele deblového žebříčku 237 týdnů a nikdo jiný se k té hranici nepřiblížil. Siniaková měla k 16. listopadu 2026 na kontě 209 týdnů. Je tedy druhá v historii a do dorovnání jí chybí 28 týdnů, k překonání 29.
Spočítali jsme, co to znamená v kalendáři. Pokud Siniaková zůstane na jedničce bez přerušení, vypadá cesta takto:
Milník Počet týdnů Datum Aktuální stav 209 16. listopadu 2026 Po 16 týdnech 225 8. března 2027 Dorovnání Navrátilové 237 31. května 2027 Nový rekord 238 7. června 2027
Datum má symbolický háček. Přelom května a června je čas Roland Garros. Pokud vše půjde podle propočtu, Siniaková by Navrátilovou dorovnala a překonala přesně ve dnech, kdy bude v Paříži obhajovat loňský titul. Dramatičtější kulisu si podle nás lze těžko představit: rekord a obhajoba grandslamu se budou rozhodovat na stejné antuce.
Bodově to zatím vypadá příznivě. Podle aktuálního
žebříčku WTA má Siniaková 11 960 bodů. Druhá je Townsendová s 9 920, třetí místo sdílejí Gabriela Dabrowská a Luisa Stefaniová s 8 845 body. Náskok na nejbližší soupeřky mimo vlastní dvojici tak činí 3 115 bodů. Co může útok zastavit
Žebříček WTA ale nemá paměť delší než rok. Je to klouzavý systém za posledních 52 týdnů a ve čtyřhře se počítá 12 nejlepších výsledků. Co Siniaková letos vyhrála, to musí příští rok obhájit, jinak body odpadnou.
A právě jaro 2027 bude nejcitlivější. V krátkém sledu přijdou turnaje, ze kterých má obrovské zisky:
Indian Wells: loňský titul Miami: loňský titul Madrid: loňský titul Řím: body za semifinále Roland Garros: loňský titul a zároveň týdny, kdy padá rekord
Jinými slovy, mezi březnem a červnem bude Siniaková bránit skoro všechno najednou. Stačí jeden předčasný konec nebo zdravotní výpadek a náskok se může začít tenčit.
Za nejzajímavější riziko považujeme paradoxně spoluhráčku. Townsendová je druhá a za Siniakovou ztrácí 2 040 bodů. Ten rozdíl vznikl hlavně díky turnajům, které Siniaková odehrála s Čang Šuaj. Pokud by tyto body odpadly a Townsendová posbírala navíc něco s jinou partnerkou, mohla by se nejvážnější soupeřkou v boji o rekord stát právě žena, se kterou Siniaková sdílí kurt. Dá se čekat, že dokud budou hrát spolu, rozhodne o jedničce právě tenhle rozdíl z doplňkových turnajů.
Pro úplnost: Turnaj mistryň se od roku 2027 stěhuje z Indian Wells do Charlotte. Na rekordní propočet to vliv nemá, ten se rozhodne o půl roku dřív.
Tabulky, ne celé kariéry
Je fér říct, co srovnání znamená a co ne. Siniaková Navrátilovou nepřekonala jako tenistku. Překonala ji v konkrétní žebříčkové statistice ve čtyřhře. Kariéru Navrátilové shrnuje oficiální
profil na WTA a čísla tam mluví jasně:
Navrátilová Siniaková Deblové tituly 177 40 Ženské grandslamy ve čtyřhře 31 12 Týdny na čele deblového žebříčku 237 209 Sezony zakončené jako deblová jednička 5 6
K tomu má Navrátilová 167 titulů ve dvouhře a deset grandslamů v mixu. Takovou kariéru už nikdo nezopakuje, protože taková éra už neexistuje. Navrátilová hrála singl i debl na absolutní špičce současně, dnes je tenis mnohem specializovanější.
V tom je ovšem i hodnota toho, co Siniaková dělá. Navrátilová není jen historická postava, je to měřítko, podle kterého se čeští tenisté porovnávají už přes čtyři desetiletí. Ve dvouhře Siniaková nepatří vedle Navrátilové, Mandlíkové, Novotné, Kvitové nebo Krejčíkové. Ve čtyřhře ale už ano. Dvanáct grandslamů, olympijské zlato ve čtyřhře i v mixu, dva Turnaje mistryň a šest let na konci sezony v čele. Siniaková nemusí být „větší než Navrátilová“, aby šlo o historický moment. Stačí, že v moderní čtyřhře přepisuje právě ty řádky, kde dosud stálo jméno největší české tenisové legendy.
Dva zbývající řádky v tabulce, tituly a grandslamy, jsou zřejmě mimo dosah. Třetí ale může mít nové jméno už v červnu 2027. Pokud se to stane na antuce Roland Garros, kde Navrátilová kdysi také slavila, bude to jedno z nejhezčích předání štafety, jaké český tenis zažil.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný