Dcera Andrey Verešové oslnila v červené róbě. Modelka přiznala, že si přála zastavit čas

Slovenská modelka Andrea Verešová patří mezi ženy, které dokážou na společenských událostech pravidelně přitahovat pozornost. Tentokrát však hlavní hvězdou večera nebyla ona, ale její dcera Vanessa Volopichová, která se připravuje na maturitu. Mladá kráska si pro slavnostní příležitost vybrala nepřehlédnutelné červené šaty s bohatou sukní, výrazným květinovým detailem a vysokým rozparkem. Celý model doplnila zlatými střevíčky a maturitní šerpou. S dlouhými vlnitými vlasy a úsměvem před objektivem působila jako skutečná princezna.
Verešová při pohledu na dceru neskrývala dojetí
Pro Verešovou měl večer zvláštní význam. Ještě nedávno doprovázela dceru na sportovní závody a nyní ji sledovala mezi spolužáky při jedné z nejvýznamnějších událostí středoškolských let. Na Instagramu se proto rozepsala o tom, jak rychle její děti dospívají.
„Moja Vanesska už nosí maturitnú šerpu (ten čas tak letíí),“ napsala modelka ke slavnostním fotografiím. Její vyznání ale pokračovalo mnohem osobněji. Andrea přiznala, že pohled na dceru v krásných šatech v ní vyvolal silné emoce. „Keď som ťa videla v tých červených šatách, usmiatu medzi spolužiakmi, tú úžasnú energiu mladých ľudí, na chvíľu som si priala zastaviť čas,“ svěřila se.
Vanessa má za sebou velké sportovní úspěchy i těžké chvíle
Vanessa přitom rozhodně není pouze dcerou známé modelky. Už od dětství se věnuje snowboardingu, ve kterém dokázala dosáhnout pozoruhodných výsledků. V roce 2023 vybojovala zlatou medaili ve slopestylu na Evropském olympijském festivalu mládeže a o rok později získala bronz na zimních olympijských hrách mládeže v jihokorejském Kangwonu. Za jejími úspěchy stojí dlouhé roky tréninků, disciplíny a odříkání.
Sportovní kariéru jí však zkomplikovalo vážné zranění kolene. Vanessa musela podstoupit operace a náročnou rehabilitaci. Sama v minulosti promluvila o tom, že se po úrazu musela znovu učit chodit. Náročné období jí současně umožnilo více se soustředit na vzdělání. V létě se dokonce svěřila, že by po maturitě ráda pokračovala ve studiu medicíny, protože ji zajímají přírodní vědy.
Na slavnostní večer dorazil také syn Daniel
Právě s vědomím toho, co všechno má dcera za sebou, prožívala Andrea maturitní slavnost mimořádně intenzivně. Velkou radost jí udělala také přítomnost syna Daniela, který v letošním roce odešel studovat do Velké Británie. Obě děti tak měla během výjimečného večera opět po svém boku.
„A keď sme potom stáli na schodoch, ty z jednej strany a Daniel z druhej, bola som jednoducho dojatá a šťastná, že vás mám oboch pri sebe,“ popsala jeden z okamžiků, na které bude pravděpodobně dlouho vzpomínat.
Modelka se netají tím, že rodina pro ni představuje jednu z nejdůležitějších životních hodnot. Přestože se řadu let pohybuje ve světě módy a společenských událostí, úspěchy svých dětí prožívá s velkým nadšením. V případě Vanessy má navíc možnost sledovat, jak se z talentované snowboardistky stává mladá žena, která má před sebou nejen maturitu, ale také rozhodování o další životní cestě.
Dceři poslala dojemné vyznání plné lásky
Ve svém příspěvku nezapomněla ani na lidi, kteří její děti provázejí během studia a sportovní přípravy. Poděkovala učitelům a trenérům za jejich čas, trpělivost a podporu.
„Za čas a trpezlivosť, ktoré našim deťom venujete, aj za každé povzbudenie vo chvíli, keď ho potrebujú,“ uvedla. Závěr svého vyznání potom věnovala přímo Vanesse. Neskrývala, jak moc si váží jejího úsilí a jakou radost jí dělá, že mohla být u tak významného okamžiku jejího života.
„Vanesska moja, viem, koľko úsilia dávaš do školy aj do športu. Som na teba hrdá a teším sa, že sme tento tvoj večer mohli osláviť spolu. Ľúbim ťa,“ uzavřela dojemný příspěvek. Pro Vanessu tak maturitní večer nebyl pouze příležitostí obléknout si krásné šaty a oslavit blížící se konec středoškolského studia. Po náročném období, kterým si kvůli sportovnímu zranění prošla, šlo také o možnost užít si bezstarostné chvíle se spolužáky a rodinou. A soudě podle slov její maminky bude na tento večer rodina ještě dlouho vzpomínat.
autorský text, Instagram