Kde se natáčel Malý pitaval z velkého města: Hranice ležela na Strahově a tvůrci točili i na místě reálné vraždy

Malý pitaval z velkého města, FOTO: © Česká televize / Jaromír Komárek, distr. FTV Prima Malý pitaval z velkého města, FOTO: © Česká televize / Jaromír Komárek, distr. FTV Prima Malý pitaval z velkého města, FOTO: © Česká televize / Jaromír Komárek, distr. FTV Prima Malý pitaval z velkého města, FOTO: © Česká televize / Jaromír Komárek, distr. FTV Prima Malý pitaval z velkého města, FOTO: © Česká televize / Jaromír Komárek, distr. FTV Prima Malý pitaval z velkého města, FOTO: © Česká televize / Jaromír Komárek, distr. FTV Prima
V detektivním seriálu Malý pitaval z velkého města z roku 1982 pátrají pražští kriminalisté po pachatelích v autentických ulicích i na sídlištích tehdejšího Československa. Mnohé televizní lokace ale diváky dokonale zmátly a celnice na západoněmecké hranici nakonec vyrostla přímo vedle strahovského stadionu. Zločiny v pražských ulicích
Parta pražských kriminalistů řeší pestrou paletu zločinů, od běžných krádeží v obchodech po komplikované vraždy. Služebna tohoto obvodního oddělení ale ve skutečnosti žádné policejní kanceláře neukrývala. Průčelí a exteriéry ústředí pražských kriminalistů filmaři umístili do areálu Ústavu organické chemie a biochemie v pražských Dejvicích, na roh tehdejší ulice Kolejní a Stavitelská.
Hranice na Strahově a dvě města v jedné hospodě
Většina adres zmiňovaných v příbězích odpovídá skutečným místům, občas si ale tvůrci logistiku natáčení výrazně zjednodušili. Celnice na západoněmecké hranici v epizodě Valutová příhoda tak vůbec nestála na okraji republiky. Tvůrci ji bez potíží postavili v pražském Břevnově v Diskařské ulici, přímo vedle stadionu Evžena Rošického.
Podobným trikem si štáb pomohl v dílu Muž s punčochou. Když se vyšetřovatel vydá pátrat do Ústí nad Labem a následně se vrací do pražského podniku, televizní diváci sledují dvě zdánlivě rozdílné lokace. Ústecká i
pražská restaurace se přitom ve skutečnosti natáčely na chlup stejném místě v dnes již zbouraném domě v Podbabské ulici v Dejvicích.
Geografickou přesnost nerespektovala ani scéna ze začátku epizody Kasař. Nemocnice, kam poručík Krejcárek spěchá vyslechnout zraněného kasaře Kořána v podání Rudolfa Hrušínského, je ve skutečnosti hlavní vjezdová brána psychiatrické léčebny v Bohnicích.
Skutečné místo činu a ambasáda plná drog
Některé seriálové lokace dostaly postupem času mimořádně autentický, až temný ráz. Epizoda Autorka detektivních povídek televizní diváky zavádí do paneláku v krčské Štúrově ulici, kde sídlí podezřelá spisovatelka Eva Šípová. Samotný kriminální případ tehdy vycházel ze skutečné události a štáb natáčel případ přímo v domě, kde se reálná vražda o něco dříve doopravdy stala.
Doupě ze zcela jiného společenského spektra zase nabídl divákům díl Narkomani. Vhodné sídlo pro výrobce nebezpečných drog Postlera filmaři nalezli ve vile v ulici Pod Klaudiankou v pražském Podolí. Během let ale budova prošla rekonstrukcí a v jejích prostorech v současnosti sídlí velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky.
Pochmurné scenérie ze zadních dvorů perfektně splňoval i dům automechanika Ambrože se zaprášenou kolnou na uhlí, pod nímž kriminalisté naleznou vražednou pistoli. Tento starý dvorek ze stejnojmenné epizody ležel v Kralupské ulici v Ruzyni, zatímco lidská kostra samotné filmové oběti ležela na nedalekém rozestavěném staveništi v Sedlci.
Divoké honičky a zámek místo galerie
Tvůrci kriminálky nešetřili ani akčními sekvencemi v běžném pražském provozu. Když poručík Krejcárek na policejní motorce pronásleduje ukradenou zelenou škodovku v epizodě Cyklista, děj se odehrává v ulicích Pražské Liboce. Dramatický únik před zákonem graduje na křižovatce Ruzyňské a Libocké, kde nebezpečný podezřelý s autem vjíždí přímo do protisměru. Stejně riskantní pěší stíhání zloděje prchajícího po střechách v dílu Benjamínci štáb pro změnu nasnímal na Náměstí Jiřího z Lobkovic na Vinohradech.
Seriál také občas zcela opustil hlavní město a vyrazil do turistických regionů. Když zloději v dílu Jupiter odcizí z Národní galerie sošku, neodehrává se scéna v chodbách pražské instituce, ale uvnitř zámku Libochovice, konkrétně v jeho Knihovním a Saturnově sále. Stopování nepoctivých veksláků ve Valutové příhodě zase vyšetřovatele zavedlo na kolonády Karlových Varů, kde natáčení probíhalo v luxusním Grandhotelu Pupp i v hotelu Thermal.
Detektivní seriál Malý pitaval z velkého města uvede stanice Prima v pondělí 16. listopadu od 20:15.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( cs.wikipedia, csfd, filmovamista).