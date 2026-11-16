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Kde se natáčel Malý pitaval z velkého města: Hranice ležela na Strahově a tvůrci točili i na místě reálné vraždy

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V detektivním seriálu Malý pitaval z velkého města pátrají kriminalisté na skutečných místech a jeden případ se natáčel přímo v bytě po reálné vraždě.
Malý pitaval z velkého města

Malý pitaval z velkého města

Zdroj: FOTO:© Česká televize / Jaromír Komárek, distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 18:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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