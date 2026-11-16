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Kam s nimi? Jihlavu trápí gumy odložené v ulicích, hrozí pokuta až padesát tisíc

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V krajském městě přibývá nelegálně odložených pneumatik, objevují se hned na několika místech. Magistrát u té příležitosti připomíná, že jde o nesprávnou likvidaci s vysokou pokutou.
Kam s nimi? Jihlavu trápí gumy odložené v ulicích, hrozí pokuta až padesát tisíc

Kam s nimi? Jihlavu trápí gumy odložené v ulicích, hrozí pokuta až padesát tisíc

Zdroj: Město Jihlava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 18:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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