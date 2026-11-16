Hokit držel krok s Ganem celých pět kol a vysloužil si uznání šampiona. V zákulisí si ho pak našel i Pereira

V Madison Square Garden šli do posledního kola dva muži, kteří měli podle později zveřejněných lístků u všech tří sudích srovnáno 2:2. Ciryl Gane, 36letý francouzský šampion UFC v těžké váze (do 120 kg) s tehdejší bilancí 14-2, si titul udržel jednomyslným rozhodnutím 48-47. Josh Hokit, americký vyzyvatel v těžké váze s bilancí 10-0, odešel s první porážkou kariéry. A s pochvalou od muže, kterého se 25 minut snažil připravit o pás. Redakce MMAmag proto porovnala oficiální bodovací lístky s přepisem zápasových statistik a spočítala, jak blízko se Hokit k titulu doopravdy dostal.
Pět kol, které těžká váha dlouho neviděla
Hlavní zápas turnaje UFC 334 se odehrál v noci ze soboty 14. listopadu na neděli 15. listopadu 2026 středoevropského času v newyorské Madison Square Garden. Podle průběžného popisu CBS Sports šel Hokit hned po gongu po strhu, v závěru úvodního kola zabodoval tvrdým strhem a ve třetím kole těžil z klinče a loktů. Ve čtvrtém kole Gane přešel na boj na krátkou vzdálenost, přidal kolena a údery do těla a čtvrté i páté kolo ovládl.
Zápas došel plnou vzdálenost do 5. kola, 5:00, a rozhodly ho bodovací lístky: 48-47, 48-47 a 48-47 pro šampiona. Gane má podle Sherdogu po zápase bilanci 15-2, Hokit 10-1. Jak těsné to doopravdy bylo, ukazuje až rozpis jednotlivých kol na oficiálních lístcích a jedno číslo ze statistiky, které vypráví úplně jiný příběh než emoce v hale.
Číslo, kvůli kterému sudí neměli tak těžkou práci, jak to vypadalo
Z rozpisu kol, který UFC zveřejnilo, plyne, že po čtyřech kolech měli všichni tři sudí shodně 38-38. O pásu tedy rozhodovalo posledních 5 minut. Přehled statistik, který jako původ dat uvádí oficiální zápasovou databázi UFC a do kterého redakce MMAmag nahlédla, přitom dává Ganeovi 237 signifikantních zásahů a Hokitovi 146.
|Bojovník
|Signifikantní zásahy
|Podíl ze signifikantních zásahů
|Ciryl Gane
|237
|61,9 %
|Josh Hokit
|146
|38,1 %
|Celkem
|383
|100 %
Přepočet ukazuje, že šampion trefil 61,9 % všech signifikantních zásahů zápasu, a přesto vyhrál o jediné kolo. Dohromady si oba poslali 541 úderů všeho druhu, z toho 383 statistika označuje jako signifikantní zásahy. CBS Sports uvádí, že Ganeových 237 zásahů i společných 383 je rekordem těžké váhy UFC. Těsné lístky samy o sobě neznamenají sporný verdikt. Jenže zatímco statistika mluvila pro Ganea, v zákulisí arény čekal na Hokita člověk, od kterého by gratulaci čekal ze všech lidí nejmíň.
V chodbě pod arénou se potkali dva muži, kteří si předtím neměli co říct
Alex Pereira, brazilský bojovník, který s Ganem prohrál titulový zápas v červnu 2026, si Hokita po zápase našel v zákulisí. Server MMA Sucka, který jako původ záběrů uvádí instagramový účet UFC, píše, že mu podal ruku a pogratuloval. MMA Sucka výrok v přepisu uvádí větou „Podle mě jsi vyhrál“. Je to jeho názor na zápas, ne zpochybnění práce sudích.
Uznání přišlo i od vítěze. V klipu, který UFC zveřejnilo po turnaji a který cituje CBS Sports, Gane soupeře pochválil hodně expresivně a dodal: „Vedl sis moc dobře“. UFC navíc v bonusové zprávě z 15. listopadu 2026 ocenilo duel jako Fight of the Night, tedy nejlepší zápas večera. Částku oficiální oznámení neuvádí; Sherdog a Yahoo Sports píšou o zhruba 2 210 000 Kč (100 000 dolarů) pro každého z dvojice. Uznání ale pořadí v divizi nepřepíše.
Respekt se do rankingu nepočítá
ANALÝZA V úryvku oficiálního pořadí těžké váhy UFC našla redakce MMAmag Hokita na čtvrtém místě. Oficiální pozápasový text UFC mluví o duelu jako o zlomovém momentu pro oba muže i pro směr celé divize, konkrétní jméno dalšího vyzyvatele v něm ale chybí. Prezident UFC Dana White po turnaji mluvil spíš o možném číslovaném turnaji v Paříži v roce 2027 a o tom, že francouzský šampion takovému plánu neškodí.
UFC prodává příběhy, karty ale skládá podle pořadí a volných termínů. Hokit si za těch pětadvacet minut vydělal věc, které si matchmaking cení víc než jedné výhry: stal se jménem, které unese hlavní zápas i bez pásu. Z fronty na titul ho porážka nevyhodila. Na její začátek ho taky neposunula. Prohra, která nevypadala jako konec.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka