Birds of Prey: Vyškrtnutí Tučňáka, alergie na bílky a jak vznikaly scény s hyenou

V akčním filmu Birds of Prey si herečka Margot Robbie prosadila mnohem větší kontrolu nad tím, jak bude její postava na plátně vypadat. Jako producentka záměrně omezila mužský pohled na věc a pořídila Harley Quinn praktičtější kostýmy. Natáčení navíc zkomplikovala její silná zdravotní alergie na bílky.
Útěk před padouchem jménem Black Mask
Harley Quinn zažívá po definitivním rozchodu s Jokerem těžké časy. Rázem totiž ztrácí veškerou ochranu v podsvětí. Bývalá psycholožka s tváří Margot Robbie se musí spojit s dalšími třemi bojovnicemi, jimiž jsou Black Canary, Huntress a policistka Renee Montoya. Čtveřice nesourodých hrdinek má za úkol zachránit mladou zlodějku Cassandru Cainovou, po které pátrá obávaný narcistický padouch Roman Sionis vystupující pod přezdívkou Black Mask v podání Ewana McGregora.
Hlavní hvězda Margot Robbie působila u filmu přímo jako producentka a ovlivnila vizuální styl celé akce. Při natáčení dřívějšího Sebevražedného oddílu se cítila ve vyzývavých outfitech velmi nepříjemně a stěžovala si na ně. Pro nový film proto prosadila vznik mnohem praktičtějších a méně odhalujících kostýmů. Podle kostymérky Erin Benachové celá produkce úmyslně obsahovala mnohem méně mužského pohledu právě díky tomu, že na pozicích producentky, režisérky i scenáristky stály výhradně ženy.
Sama Margot Robbie navíc musela před kamerou vynechat oblíbený ranní pokrm. Do jejího vaječného sendviče filmaři záměrně použili kachní vejce, jelikož herečka trpí silnou alergií na slepičí bílky, které jí spouští migrény.
Omezený rozpočet zrušil druhou hyenu
Harley Quinn na plátně chová nebezpečného domácího mazlíčka, kterým je hyena jménem Bruce. V původních komiksových příbězích měla zvířata vždy dvě, ale rozpočet dovolil tvůrcům pracovat pouze s jednou hyenou. Herečka sice původně uvažovala o natáčení se skutečnou cvičenou hyenou, od nápadu však musela upustit. Zvíře je totiž vysoce teritoriální a štáb dostal varování, že by hyena pravděpodobně zničila každou část ateliéru, které se dotkne. Místo ní se po place proháněl velký pes, kterého animátoři následně v postprodukci předělali pomocí velmi drahých počítačových efektů.
Důslednou přípravou prošel naopak herec Bruno Oliver v roli kuchaře Sala. Večer před svým natáčením zničil doma celou kuchyň, když trénoval přípravu filmového vaječného sendviče stále dokola. Před kamerou ho nakonec opravdu vyrobil vlastníma rukama, ačkoliv ty nejtěsnější detailní záběry potravin převzal profesionální kuchař z místního cateringu.
Fyzické rány na place a padouch Tučňák
Akční scény se neobešly bez reálných zranění celého štábu. Ve skluzavce se postava Huntress v podání Mary Elizabeth Winsteadové popere s ozbrojeným padouchem a srazí se s ním. Filmaři v této pasáži nechali střih, protože kaskadér se při natáčení skutečně srazil přímo s operátorem kamery. Role hlavní zlodějky Cassandry se ujala Ella Jay Basco. Filmová hrdinka nosí na ruce sádru a mladá herečka si na ni všechny kresby namalovala zcela sama.
Režisérka Cathy Yan do příběhu zakomponovala herce Ewana McGregora jako mafiána s posedlostí maskami. Tvůrci přitom před začátkem produkce zvažovali do stejné role také Nicolase Cage nebo Sama Rockwella. Úplně původní plány ale počítaly jako s hlavním padouchem s kultovním Tučňákem. Záměr musel štáb definitivně zrušit ve chvíli, kdy padlo rozhodnutí, že se postava Tučňáka s tváří Colina Farrella objeví v chystaném snímku Batman.
Z děje vypadla i další slavná komiksová postava, když filmaři vyškrtli zakládající členku Birds of Prey Barbaru Gordonovou alias Batgirl a prostor raději přenechali Cassandře.
Superhrdinský snímek Birds of Prey vysílá Nova Action 17. října ve 23:00.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb).