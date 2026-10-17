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Birds of Prey: Vyškrtnutí Tučňáka, alergie na bílky a jak vznikaly scény s hyenou

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V akčním snímku Birds of Prey jedla Margot Robbie kvůli alergiím pouze kachní vejce. Sama si navíc prosadila civilnější a mnohem pohodlnější oblečení.
Birds of Prey

Birds of Prey

Zdroj: FOTO:© Warner Bros., distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 18:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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