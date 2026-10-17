Babiš po senátní katastrofě hledá viníky ve vlastním hnutí i mezi novináři. Nevyloučil personální změny

Premiér Andrej Babiš po druhém kole senátních voleb přiznal katastrofální výsledek hnutí ANO. Ze třinácti kandidátů, kteří postoupili do rozhodujícího souboje, nezvítězil ani jediný. Předseda vlády však místo hodnocení vlastní politické odpovědnosti obrátil pozornost proti regionálním organizacím, jejich vedení a vlastním spolustraníkům. Některé funkcionáře obvinil z nedostatečné práce, jiné podezírá z přivlastnění krajských struktur a nevyloučil mimořádné sněmy ani personální zásahy. Kritice neunikla ani média, která premiér obvinil ze lží a systematického očerňování ANO. Přestože Babiš volební výsledek označil za katastrofu, změnu vládní strategie odmítl. Odpovědnost mají podle jeho vyjádření nést především lidé v regionech.
Třináct kandidátů, třináct porážek a ani jediný nový senátorský mandát. Sobotní druhé kolo senátních voleb přineslo hnutí ANO výsledek, který se Andreji Babišovi tentokrát nepodařilo představit jako další velkolepé vítězství. Premiér před novináře předstoupil s přiznáním katastrofy, ale také s poměrně jasnou představou, kdo za ni může. Nikoli vedení hnutí, které sestavovalo celostátní politickou strategii a veřejně podporovalo vlastní kandidáty, nýbrž regionální organizace, jejich představitelé a lidé, kteří údajně nedokázali dostatečně pracovat. Babiš přitom ještě po prvním kole senátních voleb nadšeně počítal postupující kandidáty, připomínal sedm žen a zdůrazňoval, že dva zástupci ANO vstupují do rozhodujícího souboje z prvního místa. O týden později nezbylo z této bilance jediné vítězství. Předseda hnutí nyní mluví o restartu, mimořádných sněmech a potřebě vyvodit důsledky. Otázku, zda k volebnímu výsledku přispěla také politika jeho kabinetu a vystupování nejvyšších představitelů ANO, však prakticky odmítl připustit.
Premiér začal povolební tiskovou konferenci poděkováním voličům a gratulací nově zvoleným senátorům, následně však přešel k hodnocení vlastního hnutí. „Pro hnutí ANO ten výsledek je katastrofální. Určitě jsme si nemysleli, že nezískáme žádného senátora v těchto volbách. Bohužel, dopadlo to, jak to dopadlo,“ prohlásil Babiš. Předseda vlády nezůstal pouze u konstatování neúspěchu. Okamžitě začal hovořit o potřebě zkoumat, kdo ve stranických strukturách pracuje, kdo nepracuje a kdo získal nad jednotlivými organizacemi nepřiměřený vliv. Volební výsledek označil paradoxně také za dobrou zprávu, protože podle něj poskytuje vedení příležitost k zásadnímu přehodnocení vnitřních poměrů. „A zamyslet nad tím, že kdo v hnutí pracuje a nepracuje a kdo si zprivatizoval krajské organizace a nezprivatizoval a jak pracoval,“ řekl premiér. Konkrétní představitele, kteří si podle něj měli regionální struktury přivlastnit, nejmenoval. Přesto jeho vyjádření představovalo otevřený útok na část vlastního stranického aparátu, který se po volebním debaklu ocitl pod přímou kritikou předsedy.
Babiš přitom připustil, že nespokojenost s fungováním některých organizací není nová. Podle premiéra existují v ANO lidé, kteří spoléhají na sílu stranické značky a považují ji za dostatečnou záruku vítězství. „Já jsem samozřejmě to vnímal, že někteří naši členové mají pocit, že když mají tu značku, tak že to znamená jasné vítězství,“ uvedl. Jeho výhrada má ovšem jednu podstatnou slabinu. ANO je politické hnutí vybudované především kolem osoby Andreje Babiše a jeho veřejné prezentace, přičemž stranická značka a celostátní marketing tvoří významnou součást kampaní jednotlivých kandidátů. Premiér nyní kritizuje regionální představitele za spoléhání na značku, jejíž význam sám dlouhodobě zdůrazňuje. Zatímco před volbami byla podpora vedení ANO představována jako výhoda kandidátů, po třinácti porážkách se z nedostatečné schopnosti tuto podporu proměnit v hlasy stalo především selhání místních organizací.
Babiš hrozí zásahy do regionů. Problémy prý zná již delší dobu
Předseda ANO na tiskové konferenci naznačil, že volební neúspěch nezůstane bez důsledků. Vedení hnutí podle něj svolá jednání výboru, který se bude zabývat výsledky a fungováním jednotlivých regionálních organizací. Babiš přitom nevyloučil ani mimořádné sněmy, jež by mohly otevřít cestu k personálním změnám. „Takže tady je to jednoznačně chyba těch organizací a my určitě, eh, výbor zasedne, proberem to a určitě si to vyžádá v některých organizacích mimořádné, eh, sněmy, abysme vlastně vyhodnotili, aby, eh, jsme se zamysleli nad tím, proč to tak je,“ prohlásil premiér. Následně však dodal podstatnou informaci, která jeho povolební kritiku posouvá do jiné roviny. „Ale já už to vím delší čas, proč to tak je. A tenhle výsledek mi dává ten mandát, abych přišel s tím návrhem, se kterým přijdu na výbor,“ uvedl Babiš. Předseda hnutí tedy podle vlastních slov zná příčiny problémů již delší dobu, avšak k jejich řešení se nyní odhodlává až po volební katastrofě. Proč vedení ANO nezasáhlo dříve, přestože mělo o potížích vědět, nevysvětlil.
Zvlášť tvrdě premiér hodnotil výsledky na severní Moravě a ve Slezsku, kde ANO dlouhodobě těžilo ze silné podpory voličů. Podle Babiše získali někteří jeho kandidáti ve druhém kole o třiatřicet procent hlasů méně a regionální organizace nedokázaly zajistit potřebnou mobilizaci. „Ne, tak, eh, já tomu moc nerozumím, že v druhom, v druhém kole vlastně ty naši kandidáti získali o třicet tři procent hlasů méně,“ uvedl premiér. Nedostatečnou aktivitu spolustraníků pak označil za zásadní problém, přičemž neopomněl zdůraznit vlastní přístup. „A já bych očekával, že teda, naši kolegové budou mobilizovat, jo? No a nemobilizovali. Já jsem kandidoval v Moravskoslezském kraji, já jsem mobilizoval,“ řekl. Následně tvrdil, že jeho osobní působení pomohlo zvýšit volební účast. „Já jsem přesvědčil lidi, aby přišlo víc k volbám a bylo to o čtyři až pět procent v Moravskoslezském kraji. To je dost velké číslo,“ dodal. Vystoupení nabídlo ostrý kontrast mezi hodnocením práce regionálních funkcionářů a premiérovým hodnocením vlastního nasazení.
Premiérovo vysvětlení ponechává stranou skutečnost, že ani osobní předvolební aktivita předsedy ANO nezabránila porážkám jeho kandidátů. Babiš neupřesnil, jakým způsobem dospěl k závěru, že zvýšení volební účasti bylo výsledkem právě jeho působení, ani jaký podíl na neúspěchu mohly mít postoje voličů k jednotlivým kandidátům nebo k politice vládní koalice. Rozhodující odpovědnost připsal regionálním organizacím, přestože jejich kandidáti veřejně vystupovali pod společnou značkou ANO a byli spojováni s politickou reprezentací hnutí na celostátní úrovni. V Moravskoslezském kraji přitom nejde o okrajový problém. ANO zde dlouhodobě stavělo na silné voličské základně a Babiš sám připomínal význam regionu pro své politické působení. Neúspěch senátních kandidátů proto nelze vysvětlit prostým konstatováním, že místní funkcionáři nedokázali přivést dostatek lidí k urnám. Premiér však jiné příčiny na tiskové konferenci podrobně nerozebral.
Tvrdá kritika zasáhla také Ústí nad Labem. Babiš zde otevřeně zpochybnil práci dosavadního primátora a prohlásil, že vedení hnutí o jeho nedostatcích vědělo již delší dobu. „V Ústí nad Labem jednoznačně byl špatný primátor. My to víme delší dobu. A výmluva krajské organizace, že nemohli nic udělat, protože ta místní organizace vlastně s tím nesouhlasila, to já neberu,“ uvedl premiér. Znovu přitom použil argument, který otevírá otázku také po odpovědnosti nejvyššího vedení ANO. Pokud předseda hnutí připouští, že věděl o problémech vlastního primátora, je namístě ptát se, proč se je nepodařilo řešit před volbami. Babiš však pozornost zaměřil na spor mezi místní a krajskou organizací, jehož výsledek podle něj nemůže omlouvat nečinnost. Způsob výběru kandidátů, jejich podporu i fungování regionálních struktur hodlá nechat posoudit stranickým vedením. V případě vlastního podílu na personálních rozhodnutích podobně kritický nebyl.
Restart ANO má být zásadní. Co přesně chystá, premiér odmítl říct
Babiš se následně pokusil představit volební katastrofu jako příležitost k nové etapě fungování ANO. Přestože hnutí nezískalo ani jediný senátorský mandát, jeho předseda tvrdil, že výsledek přichází ve vhodný čas a poskytuje mu prostor pro důležité změny. „Takže v tomhle směru všechno zle je na něco dobré a já jsem celkem tomu rád, protože to dává velký mandát na zamyšlení se a na změnu a restart hnutí ANO,“ prohlásil. Pozoruhodné bylo zejména použití slova mandát. Premiér jej vztáhl k vlastní možnosti zasahovat do vnitřního fungování hnutí, ačkoli volební mandát od občanů nezískal ani jeden ze třinácti finalistů ANO. Katastrofální výsledek se v Babišově interpretaci stal argumentem pro posílení jeho vlivu na stranické organizace. Kdo by měl konkrétně skončit, kdo jej má nahradit a jaké změny chce předseda prosadit, ovšem veřejnosti nesdělil.
Co avizovaný restart znamená a zda se má týkat také personálních změn ve vedení jednotlivých organizací odmítl zveřejnit. Pro regionální funkcionáře ANO jde o vzkaz. Povolební vystoupení ukázalo, že Babiš hodlá oddělit odpovědnost regionálních představitelů od odpovědnosti vlády. Kandidáti podle něj nedokázali mobilizovat, někteří funkcionáři nedostatečně pracovali a v části organizací se nahromadily dlouhodobé problémy. Pro kabinet však premiér obdobně přísné hodnocení nepřipravil. Vláda podle něj plní program, hospodářské výsledky České republiky jsou příznivé a případné nesplněné závazky nejsou důvodem k přehodnocení politického směřování. Zatímco členové regionálních struktur mohou očekávat mimořádné sněmy a možné změny vedení, premiér žádné personální či programové důsledky na vládní úrovni neoznámil. Rozdíl je zvlášť výrazný v situaci, kdy novináři otevřeli otázku, zda část voličů nemohla výsledkem komunálních a senátních voleb vyjádřit také nespokojenost s koalicí ANO, SPD a Motoristů.
Dotaz na Motoristy změnil Babiš v útok na Respekt
Nejostřejší střet s novináři přišel při otázkách na vládní koalici a její možné dopady na volební podporu ANO. Premiér dostal dotaz, zda voliči v některých městech a tradičních baštách jeho hnutí nemohli dát najevo nespokojenost se spoluprací s Motoristy, případně s kontroverzními výroky jejich představitelů. Místo věcného rozboru možného vztahu mezi vládní politikou a výsledky voleb se Babiš pustil do média, jehož zástupkyně mu otázku položila. „Ne, ne, to byste si přáli u vás samozřejmě. Já, já čtu ten váš antibabišovskýi hlavně ty editoriály od vašeho pana šéfredaktora. To mě strašně baví jako,“ reagoval premiér směrem k Respektu. Novinářský dotaz přitom směřoval ke konkrétní politické otázce, zda spolupráce ANO s koaličními partnery nemohla část voličů odradit. Babiš žádný takový vliv nepřipustil a znovu začal vysvětlovat komunální neúspěch v Ústí nad Labem personálním selháním místního vedení.
Předseda vlády následně svou kritiku médií vystupňoval a obvinil média ze systematického očerňování ANO. Tvrdil, že novináři vytvářejí nepravdivý obraz vlády, která údajně neplní své programové závazky, a že tato mediální prezentace může ovlivňovat názory některých voličů. „A pokud samozřejmě jako média, jako vaše médium například, které, systematicky nás pomlouvá, o nás lže a vlastně stále říkáte, že neplníme nějaký program, to je nepravda,“ prohlásil Babiš. Premiér přitom neuvedl konkrétní nepravdivé tvrzení, na němž by své obvinění doložil, ani nevysvětlil, proč by kritické komentáře měly znamenat systematické lhaní o vládním hnutí. Otázku na případnou politickou odpovědnost koalice přesměroval k výtkám vůči médiím. „My jsme tady byli vlastně cílem kampaně, která probíhá neustále, že údajně neplníme předvolební sliby. Je to lež. Je to lež,“ prohlásil Babiš. Následně zdůraznil, že jeho kabinet má čtyřleté funkční období a dosud nemohl uskutečnit všechna plánovaná opatření. Premiér tím připustil, že část závazků splněna nebyla, současně však odmítl, že by jejich dosavadní nenaplnění opravňovalo veřejnost nebo novináře kritizovat vládu za nedodržení slibů.
Zvláštní pozornost věnoval Babiš zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Tento závazek patří mezi výrazná předvolební témata jeho kabinetu, vláda jej však dosud neuskutečnila. Premiér připustil, že zrušení poplatků nestihla, ale zdůraznil, že jej stále plánuje. „A já vám odpovídám, že naši voliči jsou nespokojeni s tím, že jsme nestihli zrušit televizní a rozvojové poplatky. Ale my máme program na čtyři roky a my jsme ve vládě jenom devět měsíců,“ uvedl Babiš. Když se novinář České televize pokusil zjistit, zda právě nesplněný slib mohl představovat jednu z příčin volebního neúspěchu, předseda vlády reagoval obviněním z manipulace. „Ne, já mluvil, ne, pane redaktore, prosím vás, zase nemanipulujte, já vám, s dovolením, já mluvím teď, jo?“ přerušil dotaz. V následné odpovědi znovu vysvětloval, že kabinet svůj program plní a bude v tom pokračovat. Prostor k věcné diskusi o tom, zda nesplněné závazky mohly ovlivnit volební chování občanů, tím výrazně zúžil.
Za ekonomiku se pochválil, za porážku kritizoval vlastní lidi
Premiér se při obhajobě své vlády opřel také o ekonomické ukazatele, hodnocení ratingových agentur a srovnávání České republiky s ostatními evropskými státy. Připomněl nízké zadlužení a příznivé hospodářské výsledky. Připustil i vysoký deficit veřejných financí, který vláda podle něj hodlá snižovat. „Máme jedny z nejlepších výsledků v Evropě, máme nejlepší výsledky v celém regionu,“ prohlásil. „Ano, ten deficit je obrovský, ale my jsme se zavázali, že zkrátka ho budeme snižovat a na to se připravujeme,“ dodal o strukturálním schodku.
Vrátil se i k nákupu amerických stíhacích letounů F-35, který ANO před převzetím vládní odpovědnosti kritizovalo. Argumentoval uzavřenými smlouvami a finančními závazky, které podle něj neumožňují nákup jednoduše zrušit. „No tak my nejsme banánová republika. Je to smlouva a samozřejmě pokud bysme ji nerespektovali, tak samozřejmě bysme udělali škodu za třicet miliard,“ uvedl. Podobně vysvětloval další sporné závazky předchozími rozhodnutími a okolnostmi, které vláda podle něj musí respektovat. Kritiku vlastního kabinetu však opakovaně odmítal a vracel se k tvrzení, že opozice i média vytvářejí falešný dojem nečinnosti. Rozdíl mezi hodnocením vlády a hodnocením regionálních struktur ANO byl přitom nepřehlédnutelný. Zatímco u místních funkcionářů Babiš požaduje výsledky a hovoří o personálních důsledcích, u svého kabinetu zdůrazňuje příznivé ukazatele a nedostatek času na uskutečnění slibů.
Předseda vlády odmítl i názor, že by výsledky voleb mohly znamenat potřebu změnit dosavadní přístup ke koaličním partnerům. SPD se do druhého kola senátních voleb neprobojovala a Motoristé vlastní senátní kandidáty nepostavili. ANO zůstalo bez nového mandátu, přestože jeho kandidáti postoupili do třinácti rozhodujících soubojů. Babiš však nespojil volební neúspěch s politickým vystupováním kabinetu ani s kontroverzemi jeho členů. Místo toho připomínal mezinárodní jednání, evropskou politiku a úsilí o zajištění finančních prostředků pro Českou republiku. „My samozřejmě hlavně plníme ten program Bruselu, kde já bojuju za stovky miliard, stovky miliard pro Českou republiku, kde bojujeme za budoucnost Evropy,“ prohlásil premiér. Následně kritizoval předchozí kabinet a zdůrazňoval, že jeho vláda podle něj hájí české zájmy podstatně důrazněji.
Vládní strategii Babiš měnit nebude. Personální zásahy čekají regiony
Předseda ANO nakonec jednoznačně vyloučil změnu vládního směřování. Na opakované dotazy, zda volební neúspěch přiměje kabinet přehodnotit priority nebo některá rozhodnutí, odpověděl, že vláda bude pokračovat podle dosavadního programu. „A proto odpověď na vaši otázku je, že žádná změna pro strategii vlády se nekoná,“ řekl Babiš. Plnění programového prohlášení chce kabinet znovu vyhodnocovat v lednu. Premiér současně odmítl výhrady opozice a novinářů, podle nichž vláda některé závazky neplní nebo postupuje jinak, než před volbami slibovala. Podstatnější než volební vzkaz občanů se pro něj v tomto ohledu ukázalo přesvědčení, že kabinet pokračuje správným směrem. Vnitřní změny mají podle jeho oznámení přijít především v ANO, nikoli ve vládní politice.
Povolební tisková konference zanechala nezodpovězenou otázku, jak chce Babiš rozlišovat mezi odpovědností regionálních organizací a celostátního vedení hnutí. Předseda ANO veřejně kritizoval vlastní funkcionáře, připustil dlouhodobé problémy v některých krajích, mluvil o nedostatečné mobilizaci voličů a oznámil přípravu návrhů, které mohou vést k mimořádným sněmům. Současně však sám uvedl, že o příčinách některých problémů ví již delší dobu. Hnutí ANO přitom vstupovalo do senátních voleb se společnou politickou značkou, celostátním vedením a podporou premiéra i dalších významných představitelů vlády. Výsledkem je třináct porážek ve druhém kole, ztráta jednoho senátora v celkové bilanci a předem oznámená ochota předsedy zasahovat do regionálních struktur. Rozhodnutí o konkrétních změnách však zatím nepadlo a jejich podobu Babiš odmítl zveřejnit.
Závěrečná část tiskové konference přinesla ještě jeden pozoruhodný moment. Novináři se premiéra zeptali, zda ANO po neúspěšných volbách hodlá jednat se senátory, kteří nemají vlastní klub, a zda by se tím mohlo pokusit posílit své postavení v horní komoře. Otázka přitom bezprostředně souvisela s katastrofálním výsledkem, o němž předseda hnutí několik minut hovořil. Babiš však tentokrát žádnou strategii nepředstavil a odpovědnost za další postup odkázal na Janu Mračkovou Vildumetzovou.
Premiér, který krátce předtím oznámil potřebu restartu ANO, pohrozil zásahy do regionálních organizací a obvinil vlastní spolupracovníky z volebního selhání, uzavřel debatu o dalším působení hnutí v Senátu stručným prohlášením. „Já prosím vás Senát neřeším, určitě paní Vildumetzová vám na to odpoví,“ doplnil Babiš.
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