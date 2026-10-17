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Babiš po senátní katastrofě hledá viníky ve vlastním hnutí i mezi novináři. Nevyloučil personální změny

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Premiér Andrej Babiš po druhém kole senátních voleb přiznal katastrofální výsledek hnutí ANO.
Premiér Andrej Babiš, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz

Premiér Andrej Babiš, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz

Doba čtení 13 min

Článek byl publikován 17.10.2026 17:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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