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Růžové spáry a povlak v koupelně: Nejde o nepořádek, ale bakterii, kterou byste měli rychle zlikvidovat

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Na první pohled vypadá nevinně, přesto dokáže pěkně potrápit! Pojďte společně s námi odhalit, co se skrývá za slizkým růžovým povlakem v koupelně a jak se ho jednou provždy zbavit.
růžová spára v koupelně

růžová spára v koupelně

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 17:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

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