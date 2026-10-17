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Slovan prohrál v Olomouci 0:1, dva góly mu odvolal VAR

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Liberečtí fotbalisté v lize podruhé za sebou prohráli a potřetí nedali gól. V Olomouci tedy skórovali hned třikrát, jenže ani jeden z gólů neplatil. A protože branka domácích z 11. minuty byla v pořádku, Slovan prohrál 0:1.
Slovan prohrál v Olomouci 0:1, dva góly mu odvolal VAR

Slovan prohrál v Olomouci 0:1, dva góly mu odvolal VAR

Zdroj: Slovan Liberec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 18:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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