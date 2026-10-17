Jana Plodková žije s partnerem už 15 let. Jejich vysněnou roubenku v Krkonoších nejprve odmítli

Herečka Jana Plodková letos na jaře oslavila se svým partnerem Filipem Žilkou patnácté výročí. S majitelem optiky střídavě žije ve společném bytě v centru Prahy a na zrekonstruované roubence v Krkonoších. Hvězda nového seriálu Hec na venkově sází bylinky a její muž se věnuje truhlařině.
Dlouholetý vztah a výpravy do džungle
Jana Plodková s podnikatelem Filipem Žilkou sdílí byt v centru Prahy, protože oběma vyhovuje docházet do práce pěšky. Herečka letos v dubnu zveřejnila na Instagramu společnou fotografii k patnáctému výročí a tuto dobu označila za třetinu svého života.
Partneři spolu také rádi cestují, herečku nejvíce láká pobyt v džungli. „Pro mě je to nejpřirozenější místo na světě. Už druhý den jsme tam odpočatí. Nepodnikáme ale žádné nebezpečné výpravy, máme průvodce, mimo vyznačené cesty nechodíme,“ vysvětlila v talkshow 7 pádů Honzy Dědka.
Před setkáním s Žilkou chodila s hereckým kolegou Václavem Neužilem, který je o dva roky starší. Poznali se během studia na brněnské JAMU. Skutečnost, že spolu v mládí tvořili pár, po letech prozradil režisér Jiří Vejdělek na premiéře filmu Tátova volha. Dvojici do snímku obsadil jako manžele a novinářům přiznal, že o jejich dávném románku předem nevěděl.
Tříleté hledání krkonošské roubenky
Kolem čtyřicítky začal Žilka pociťovat potřebu manuálně tvořit a najít si vyžití mimo svou optiku. Dvojici zároveň přestalo bavit neustálé vymýšlení víkendových plánů. Rozhodli se proto pro nákup chalupy mimo město, ačkoliv původně uvažovali i o stavbě domku za Prahou.
Hledání vhodné lokality trvalo tři roky. Vybranou krkonošskou roubenku na samotě s výhledem na hory nejprve odmítli kvůli její velké rozloze. Inzerát po čase z internetu zmizel, ale když se objevil v nabídce znovu po roce, dům na svahu koupili.
Pětačtyřicetiletá rodačka z Jičína má k venkovu blízko, dětství totiž často trávila u babičky. Starší nemovitost s partnerem zrekonstruovali tak, aby nenarušili původní historický ráz stavby. Práce na domě tím ale zdaleka neskončily. „Naštěstí už máme po rekonstrukci. Ale platí to, že i po rekonstrukci rekonstruujete stejně dál. Takže se neustále objevují nové a nové věci, které jsou potřeba doladit,“ přiznala letos pro Super.cz.
Sekání kosou a zvěř u jezírka
O údržbu horského pozemku se starají oba. Herečka má na staroti sázení, pěstuje bylinky a na zahradě ráda seče trávu. Sama přiznává, že zahradničí spíše stylem pokus a omyl a případné neúspěchy s úrodou nevnímá nijak tragicky. Složitější a truhlářské práce přenechává svému muži. Společně se mimo jiné naučili zavlažovat nově vysazené stromy pomocí speciálních vaků na vodu.
Chalupu nepovažují pouze za úkryt před civilizací. „Rádi tam zveme rodinu, kamarády. Společně pak vaříme, jíme, chodíme na procházky,“ popsala. K venkovskému životu si vytvořili velmi silné pouto. „Pokaždé se nemůžeme dočkat vytouženého volna, abychom na chalupě mohli být. Je úžasné usínat a probouzet se v tichu, jít bosí rovnou ven na zahradu,“ dodala. K chalupě patří také malé jezírko, u kterého partneři pozorují ptáky, vážky a jednou je zde navštívil i divoký norek.
Český lev a role v seriálech
Plodková patří k hojně obsazovaným českým herečkám. Během své dosavadní kariéry získala Českého lva za hlavní roli ve filmu Protektor a následně obdržela další čtyři nominace. Televizní diváci ji dobře znají ze seriálů Náhradníci, Černé vdovy a Osada. Letos na podzim ji budou moct vídat v seriálové novince s názvem Hec na obrazovkách České televize.
I přes natáčecí povinnosti a dojíždění do Krkonoš necítí tlak z blížícího se konce roku a potvrdila, že zimní svátky začne řešit až později. „Dárky nakoupené nemám. Na mě to přijde asi až tak začátkem prosince,“ uzavřela téma předvánočního shonu.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (super, zeny.iprima, denik).