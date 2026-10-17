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Jana Plodková žije s partnerem už 15 let. Jejich vysněnou roubenku v Krkonoších nejprve odmítli

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Herečka Jana Plodková tvoří dlouholetý pár s podnikatelem Filipem Žilkou. Herečka ze seriálů Černé vdovy a Hec tráví volný čas nejraději na krkonošské roubence.
Jana Plodková s Filipem Žilkou

Jana Plodková s Filipem Žilkou

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 17:47

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