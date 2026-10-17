Natáčení filmu Interstellar provázelo přísné utajení a Hathaway stálo natáčení zdraví

Interstellar, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Interstellar, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Interstellar, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Interstellar, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Interstellar, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova Interstellar, FOTO: © Warner Bros. Pictures, distr. TV Nova
Režisér Christopher Nolan přistoupil k natáčení velkofilmu Interstellar z roku 2014 se svým typickým důrazem na absolutní realizmus. Při práci na mimozemských světech trval na využití co nejvíce skutečných prostředí, což herečku Anne Hathaway stálo zdraví. Po natáčení ve studené vodě na Islandu musela bojovat s nebezpečným podchlazením. Zničená Země a zoufalá záchrana
Základní myšlenka filmu staví na apokalyptickém stavu planety, pro který režisér hledal inspiraci ve skutečných historických událostech. Vizuální pojetí zdevastované Země přímo odkazuje na obrovské prašné bouře, takzvaný Dust Bowl, které drtily střední oblasti Spojených států a Kanady během velké hospodářské krize ve 30. letech minulého století.
Pro vytvoření gigantických mračen prachu před kamerou rozfoukal štáb obrovskými ventilátory syntetický prach na bázi celulózy přímo v lokaci bez použití digitálních triků. Pro obrovské kukuřičné pole nechal Nolan rovnou vypěstovat pět set akrů skutečné kukuřice, kterou produkce po dotočení filmu prodala se ziskem.
Hvězdy pod tlakem a tajné doručování scénáře
Režisér obsadil do hlavní role Matthewa McConaugheyho poté, co ho oslnil jeho herecký výkon ve snímku Mud z roku 2012. Během jejich první spolupráce na place čekalo na herce jedno překvapení. McConaughey předpokládal, že britský režisér bude nekompromisní perfekcionista. Rychle ale zjistil, že Christopher Nolan dokáže být nejen vstřícný, ale dokonce má rád občasné filmové nedokonalosti.
S obsazením Jessicy Chastainové si dal režisér mnohem složitější práci. Herečka zrovna natáčela v Irsku snímek Miss Julie, když za ní Nolan osobně vyslal svého asistenta. Ten jí dovezl přísně utajený scénář, na kterém bylo kvůli bezpečnosti vytištěno přímo její jméno jako vodoznak. Jakmile herečka materiál dočetla, asistent si scénář vzal zpět a nedovolil jí si jej ponechat. Dokonalé utajení celého děje se ostatně týkalo celého štábu, Matthew McConaughey například prozradil zápletku filmu své vlastní manželce až ve chvíli, kdy byla produkce zcela dokončena.
Fyzik na stráži a loutkoví roboti
Jádro filmu úzce sleduje dílo teoretického fyzika Kipa Thornea, který pro tvůrce vytyčil dvě velmi striktní pravidla. Divoké myšlenky musely vždy pramenit z reálné vědy, a především, ve filmu nesmělo nic přímo popírat fyzikální zákony. Režisér Christopher Nolan tato pravidla sice přijal, přesto se mu stala občasnou překážkou. Kip Thorne například musel strávit dlouhé dva týdny tím, aby Nolana definitivně odradil od plánu nechat posádku cestovat rychlostí světla. K největšímu narušení fyziky podle vědce nakonec došlo na ledové planetě, jejíž mraky se ve skutečnosti nemohou udržet pouze samotnou pevností ledu.
Zatímco vizuální modely vesmíru řešila fyzika, praktické efekty dodaly strohý realizmus robotickým hrdinům. Diváci na plátně nesledují počítačově vytvořenou grafiku, ale klasické mechanické loutky. Robota TARS na place osobně kontroloval herec Bill Irwin, kterého štáb po natočení scén digitálně smazal ze záběrů. Jeho kolega Josh Stewart pak svému loutkovému robotovi CASE pouze propůjčil hlas ve studiu.
Podobný postup filmaři zvolili pro natáčení mimozemských světů, které hereckému obsazení promítali na velké obrazovky rovnou před okna ateliéru lodi. Reálné prostředí nahradilo obvyklé klíčovací plátno a herci se mohli bezpečně a přesně pohybovat. Pro ty nejdrsnější scény nicméně musela posádka rovnou do přírody, kde na Anne Hathaway čekalo ve studené islandské vodě s pootevřeným skafandrem silné podchlazení.
Velkofilm Interstellar vysílá Nova Cinema 17. října od 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).