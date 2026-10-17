Nářadí Parkside z Lidlu a Kauflandu vyrábí někdo jiný, než byste čekali. Češi se do něj zamilovali, nižší kvalita jim nevadí

Když si v Lidlu nebo Kauflandu vezmete z regálu aku vrtačku nebo robotickou sekačku se zeleným logem Parkside, kupujete výrobek pod vlastní značkou obchodního řetězce, nikoli přímo od jeho výrobce. Parkside je privátní značka, podobně jako Cien u kosmetiky nebo Silvercrest u elektroniky. Firmy, které konkrétní nářadí vyrábějí nebo dodávají, najdete až v manuálu, na typovém štítku či v prohlášení o shodě. V dokumentaci zveřejněné na
parkside-diy.com je například u robotické sekačky PAMRC 250 A1 uvedena jako výrobce i dovozce německá společnost Grizzly Tools GmbH & Co. KG. U jiných výrobků, například v manuálu s IAN 457996_2401, se objevuje společnost OWIM GmbH & Co. KG. Zákazník na krabici vidí především značku Parkside, nikoli jméno firmy, která za konkrétním výrobkem stojí. A právě tak je privátní značka navržená. Kdo skutečně stojí za zeleným logem
Parkside existuje od roku 1996 a od roku 2023 je dostupný také v Kauflandu. Lidl značku prezentuje jako nejprodávanější evropskou značku v segmentu DIY, tedy vybavení pro domácí kutily, a odkazuje přitom na data společnosti Euromonitor. Jenže značka neznamená vlastní továrnu. Výrobní a dodavatelští partneři se mohou lišit podle konkrétního výrobku i modelu. V dostupných dokumentech se opakovaně objevují například tyto dvě německé společnosti:
OWIM GmbH & Co. KG – figuruje v návodech k použití i v bezpečnostních oznámeních Lidlu ČR. Grizzly Tools GmbH & Co. KG – v prohlášení o shodě robotické sekačky vystupuje jako výrobce i dovozce a v manuálu odkazuje také na vlastní e-shop s náhradními díly.
Kompletní veřejný seznam všech výrobců a dodavatelů, kteří pro Parkside pracují, není k dispozici. Sortiment je široký, od vrtaček přes svářečky až po zahradní techniku, takže je pravděpodobné, že se na něm podílí více firem. Jak zjistit, kdo stojí za konkrétním výrobkem? Najděte jeho modelové označení a číslo IAN na typovém štítku a otevřete příslušný návod. Údaje o odpovědné společnosti bývají uvedeny v dokumentaci.
Proč Češi Parkside kupují i přes kompromisy
Parkside si na českém trhu získal výraznou popularitu. Lidl Plus v Česku na jaře 2026 pořádal speciální sběratelskou akci „Nářadí Parkside“, určenou zákazníkům českých prodejen.
Kaufland má Parkside jako stálou součást nabídky, a to online i v kamenných prodejnách. Ceny ukazují, proč může být značka pro domácí kutily atraktivní:
Produkt Cena v ČR Kde 20V příklepový šroubovák 768 Kč Kaufland.cz 20V/4Ah inteligentní akumulátor 942 Kč Kaufland.cz Elektrický vertikutátor PELV 1 800 C3 1 599 Kč Kaufland prodejna Invertorová svářečka PISG 120 D5 999 Kč Kaufland prodejna
Za méně než tisíc korun tak můžete pořídit příklepový šroubovák. Milwaukee M18 BLPDRC-0 s podobným zaměřením začíná podle Heureky přibližně na 2 675 Kč, a to v provedení bez baterie a nabíječky. Sada se dvěma akumulátory vyjde na 5 899 Kč. Rozdíl v ceně je tedy výrazný, zvlášť když porovnáváme samotné nářadí.
Právě v tom podle nás spočívá hlavní důvod popularity Parkside: nabízí dostatečný výkon za relativně málo peněz. Běžný majitel bytu nebo zahrady nepotřebuje nutně bezuhlíkový motor, celokovovou převodovku ani ochranné systémy proti přetížení, jaké nabízí například Milwaukee. Potřebuje jednou za čas vyvrtat otvor pro hmoždinku, připevnit poličku nebo na jaře provzdušnit trávník. Na podobné úkoly může Parkside dobře posloužit.
Co znamená „nižší kvalita“ a kde je hranice
Označení „nižší kvalita“ automaticky neznamená, že je nářadí nebezpečné. Častěji jde o kompromisy v konstrukci, použitých materiálech, odolnosti při dlouhodobém zatížení nebo o větší rozdíly mezi jednotlivými modely. Některé výrobky jsou určené především pro domácí použití. Například manuál robotické sekačky od Grizzly výslovně uvádí, že výrobek není určen pro komerční využití. Profesionální značky jako DeWalt nebo Milwaukee naopak zdůrazňují vlastnosti důležité při každodenním pracovním nasazení, například bezuhlíkové motory, kompatibilitu v rámci bateriových platforem a odolnější konstrukci.
Ani u Parkside ale nelze bezpečnostní otázky zcela přehlížet. Lidl ČR v roce 2025 stáhl z prodeje laserový měřič vzdálenosti Parkside PLEMP 75 A1 kvůli riziku poškození zraku. V příslušném oznámení figurovala jako výrobce společnost OWIM. Značka zároveň nabízí záruku a reklamační proces prostřednictvím prodejců. Konkrétní servisní postup a dostupnost náhradních dílů se však mohou lišit podle výrobku a společnosti uvedené v jeho dokumentaci.
Existuje lepší alternativa za podobné peníze?
V levnějším segmentu lze najít alternativy, zpravidla ale za o něco vyšší cenu. Einhell TE-CD 18/48 Li-i Solo se například prodává na Alze za 1 649 Kč a má hodnocení 4,9 z 5 od 19 uživatelů. Einhell navíc nabízí vlastní bateriový systém Power X-Change, jehož akumulátory lze používat s řadou dalších kompatibilních nástrojů této značky.
Pokud zamíříte ještě níže, například k prodejcům na AliExpressu nebo Temu, můžete ušetřit další stokoruny. Zároveň ale může být složitější řešit reklamaci, servis nebo dostupnost náhradních dílů. U AliExpressu se možnost bezplatného vrácení bez udání důvodu řídí podmínkami konkrétní nabídky, včetně označení Free Return a stanovené lhůty.
Parkside má oproti tomu výhodu zavedené prodejní sítě: jeho výrobky se prodávají v kamenných obchodech, zákazníci mají k dispozici českou zákaznickou podporu a náhradní díly lze u některých modelů dohledat podle dokumentace. Pro člověka, který nechce řešit případné spory se zahraničním prodejcem, to může být důležitý argument.
Parkside není automaticky nevhodný pro profesionální použití, ale jeho hlavní předností je poměr ceny a výkonu při běžných domácích pracích. Na dům, byt a zahradu může být rozumnou volbou, pokud člověk zná jeho možnosti i omezení.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík