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ČT navýší investice do dětské tvorby, vyrobí večerníčky a série o cirkulární ekonomice a ekologii

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Management veřejnoprávní České televize v čele s ředitelem Hynkem Chudárkem v příštím roce navýší investice do výroby dětských pořadů na rekordní úroveň. Částka v roce 2027 by se podle Chudárkova vyjádření měla zvednout o desítky milionů na 180 milionů korun. Šéf ČT to uvedl tento týden na zasedání Rady České televize.
ČT navýší investice do dětské tvorby, vyrobí večerníčky a série o cirkulární ekonomice a ekologii

ČT navýší investice do dětské tvorby, vyrobí večerníčky a série o cirkulární ekonomice a ekologii

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 17:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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