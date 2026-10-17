ČT navýší investice do dětské tvorby, vyrobí večerníčky a série o cirkulární ekonomice a ekologii

Management veřejnoprávní České televize v čele s ředitelem Hynkem Chudárkem v příštím roce navýší investice do výroby dětských pořadů na rekordní úroveň. Částka v roce 2027 by se podle Chudárkova vyjádření měla zvednout o desítky milionů na 180 milionů korun. Šéf ČT to uvedl tento týden na zasedání Rady České televize. Z celkové sumy bude určeno pro online obsah pro mládež cca 45 milionů, tedy o 15 milionů korun více než letos. Navýšené peníze veřejnoprávní stanice na dětskou tvorbu půjdou kromě jiného na čtyři nové zábavně vzdělávací série, sedm nových řad večerníčků i přípravu třináctidílného hraného seriálu pro děti a celou rodinu. Nově schválené pořady pro dětský terestrický kanál ČT:D přiblíží dětem kromě jiného "principy cirkulární ekonomiky prostřednictvím pohádkových příběhů, animace, soutěže i písniček". Dva tituly vyrobí Televizní studio (TS) Ostrava, po jednom vznikne v Brně a Praze. Informoval o tom Radek Konečný z tiskového oddělení ČT.
"Chceme dětem nabízet původní pořady, které rozvíjejí jejich představivost, podporují zvídavost a pomáhají jim porozumět světu kolem sebe. Nově schválené projekty jsou toho jasným důkazem. Vznikat budou v televizních studiích v Brně a Ostravě a jedna bude z dílny studia v Praze," komentoval Chudárek. "Déčko zahájí přípravu čtyř nových sérií pro děti určených pro již tradiční a oblíbenou celoroční soutěž ve školním roce 2027/28. Tématem budou otázky kolem cirkulární ekonomiky, které tyto zábavně vzdělávací seriály dětem vysvětlí srozumitelnou a zábavnou formou," doplnil výkonný ředitel a šéfdramaturg ČT:D Petr Koliha.
TS Ostrava připraví šestnáctidílný seriál Otočky Recíka a Cirklíka. "Prostřednictvím pohádkových příběhů nejmenším divákům vysvětlí rozdíl mezi "vyhodit" a "znovu použít" a ukáže, že ne všechno, co se pokazí, je navždy ztracené. Pořad spojí hrané pasáže s 2D animací." Druhým ostravským titulem bude podle Konečného interaktivní soutěž Zachraňte Entu!, v níž se utkají dva pětičlenné školní týmy. Natáčet se bude v Dolní oblasti Vítkovic a tématem má být péče o planetu.
TS Brno připraví v koprodukci se společností MAUR film třináctidílnou animovanou sérii Ještě jednou! V režii Lucie Štamfestové propojí 3D a ploškovou animaci s hereckou akcí převedenou do animované podoby. "Humorem a námětem odkazuje na Toy Story i českou animovanou klasiku Vzpoura hraček a otevře témata cirkulární ekonomiky a ekologické zodpovědnosti." V pražském studiu vznikne desetidílný písničkový cyklus Re:PETice pro mladší děti s původními písněmi Michala Horáka. "Populární písničkář v něm ztvární nepořádného a pohodlného studenta, který se prostřednictvím fantazie a skládání písniček seznamuje s udržitelným chováním," informoval Konečný.