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"Kupuje si auta, do kterých se nevejde!" Brazilský zápasník si podal Pereiru a věští rychlý knockout

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Alex Pereira si užívá luxusního života, jenže podle krajana Valtera Walkera by se měl raději soustředit na zápasení. Brazilský těžkotonážník se ostře pustil do bývalého šampiona UFC, zesměšnil jeho nákup Lamborghini a předpověděl mu další tvrdý knockout. Podle Walkera by se slavný Poatan mohl brzy vrátit tam, kde kdysi pracoval, čili do pneuservisu.
"Kupuje si auta, do kterých se nevejde!" Brazilský zápasník si podal Pereiru a věští rychlý knockout

"Kupuje si auta, do kterých se nevejde!" Brazilský zápasník si podal Pereiru a věští rychlý knockout

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 17:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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