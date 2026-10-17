Vin Diesel si v Rychle a zběsile 8 nechal počítat každou ránu. Dwayne Johnson si zase vymohl změnu scény

Rychle a zběsile 8, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 8, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 8, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 8, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 8, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 8, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 8, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 8, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Rychle a zběsile 8, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova
Když v akčním snímku Rychle a zběsile 8 z roku 2017 začal Dwayne Johnson před kamerou nečekaně improvizovat, Jason Statham neudržel vážnou tvář a vybuchl smíchy. Tvůrcům se tato spontánní reakce ale zalíbila a nepovedený záběr ve filmu nakonec nechali. Natáčení osmé části známé série ozvláštnilo i pečlivé počítání inkasovaných úderů hlavní hvězdy nebo obří ruská ponorka popírající fyzikální zákony. Kyberteroristka Cipher vydírá hlavního hrdinu
Dominic Toretto v podání Vina Diesela zradí svou rodinu a přidá se ke kybernetické teroristce jménem Cipher. Jeho manželka Letty i zbytek týmu musí spojit síly s vládním agentem Lukem Hobbsem, kterého hraje Dwayne Johnson. K partě se navíc proti své vůli připojuje jejich dřívější nepřítel Deckard Shaw v podání Jasona Stathama. Jejich společné pátrání se odehrává v ulicích New Yorku i na zamrzlých pláních Barentsova moře.
Postava počítačové expertky Cipher byla původně napsána jako muž. Tvůrci roli nabídli Denzelu Washingtonovi, ten ji ale odmítl. Změněnou ženskou roli nakonec přijala Charlize Theron, která se tak stala vůbec první hlavní záporačkou v historii celé filmové série.
Herecké hvězdy si pečlivě hlídaly svou pozici
Během natáčení se naplno projevil osobní konflikt mezi hlavními představiteli. Dwayne Johnson si na sociálních sítích postěžoval na neprofesionální chování ze strany svých kolegů. Mířil tím na Vina Diesela, který chodil na plac pozdě a stovky členů štábu na něj musely opakovaně čekat i několik hodin. Kvůli těmto neshodám filmaři natáčeli jejich společné scény tak, aby se oba herci před kamerou potkávali co nejméně.
Důraz na vlastní image se ukázal i v konkrétních detailech. Když měl agent Hobbs podle scénáře ležet u Torettových nohou, Johnson si vymínil, že bude alespoň sedět. Diesel si zase na natáčení přivedl svou sestru. Ta pečlivě počítá, kolik úderů její bratr inkasoval, a dohlíží na to, aby stejný počet ran vrátil a ještě několik přidal.
Natáčení v Havaně se neobešlo bez balené vody
Část úvodního děje se odehrává v Havaně, což ze snímku udělalo první velkou hollywoodskou produkci natáčenou na Kubě od padesátých let 20. století. Práce v této lokalitě ale přinesla štábu logistické komplikace, především chybějící pitnou vodu a nespolehlivé internetové připojení. Produkce si nakonec musela vše potřebné přivézt s sebou, včetně vrtulníků a kamionů naložených barely s vodou.
Další nákladnou fází produkce se stalo natáčení na Islandu v dubnu 2016, kde vznikla největší akční scéna v historii této země. Závěrečná honička na ledě si vyžádala kombinaci skutečných kaskadérských kousků a ruské ponorky třídy Akula.
Ponorka na ledě popírá základní fyzikální zákony
Právě u obřího armádního plavidla tvůrci ignorovali technická fakta. Trup vojenské ponorky funguje jako Faradayova klec, takže by mu elektromagnetický impuls ze silničního vozu nijak neublížil. Lodní šroub má navíc podle směru otáčení a sklonu lopatek zjevně obrácenou montáž.
Nesmyslně působí i okamžik, kdy ponorka vypálí torpédo, které prorazí led a klouže po něm dál, přestože tento typ zbraně ke svému pohybu nutně potřebuje vodu. Fyzikální omyly se nevyhnuly ani zbraním v rukou postav. Když automechanik Tej střílí na ledě z kulometu, dopadají na zem prázdné nábojnice se zalisovaným koncem, což prozrazuje použití slepé munice.
Účet za zničená vozidla přesáhl cenu havajského ostrova
Ve všech dosavadních dílech série filmaři zničili auta a další dopravní prostředky za celkem 523 milionů dolarů. Tato částka převyšuje sumu, kterou zaplatil americký podnikatel Larry Ellison za soukromý havajský ostrov Lanai. Jen pro účely osmého pokračování štáb zdemoloval přibližně 300 speciálně postavených vozů.
K nejvýraznějším strojům z garáže tvůrců patří lehký tank Ripsaw, ve kterém se po ledě prohání automechanik Tej. Jde o projekt rodinné americké společnosti. S tímto netradičním pásovým vozidlem se už dříve při natáčení setkal Dwayne Johnson, když natáčel akční film G.I. Joe 2: Odveta.
Chybějící sedmička v seznamu hledaných osob připomíná Walkera
Snímek obsahuje několik odkazů na
, který v průběhu natáčení minulého dílu tragicky zemřel při autonehodě. Když pan Nikdo v podání Kurta Russella ukazuje žebříček nejhledanějších osob, zmiňuje čísla šest, osm, devět a deset. Sedmička v seznamu chybí na hercovu počest. Dominic Toretto navíc na konci příběhu pojmenuje svého novorozeného syna Brian. Paula Walkera
Zásahy do scénáře ovlivnily i herecké obsazení a samotný závěr filmu. K hercům se na vlastní žádost připojila držitelka Oscara Helen Mirren, pro kterou tvůrci po jejím apelu v televizní talk show vytvořili postavu Magdalene Shaw. Rychle a zběsile 8 se také stalo prvním dílem série bez potitulkové scény. Původně se počítalo se záběry, které by připravily půdu pro samostatný projekt s Hobbsem a Shawem, ale Vin Diesel je nechal na poslední chvíli vystřihnout.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).