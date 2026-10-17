Vowles získal Browna: Výzvy k úpravě rozpočtového stropu sílí

Rozpočtový strop byl před několika lety zaveden s dobrým úmyslem zmenšit rozdíly mezi bohatými týmy a stájemi, které hospodaří s menšími finančními prostředky. Podle Jamese Vowlese se však stále výrazněji ukazuje, že současné nastavení rozpočtového stropu tuto funkci neplní.
Angličan tvrdí, že bohaté týmy těží ze své historické pozice a zázemí, které si v minulosti vybudovaly, zatímco menší týmy nemají v éře rozpočtového stropu šanci je dohnat. Šéfa Williamsu podporuje také Zak Brown, podle něhož jsou pravidla rozpočtového stropu příliš komplikovaná.
Brown vysvětluje, že podle něj odvádí F1 kvalitní práci při úpravách a tvorbě sportovních a finančních pravidel. „Odvádíme dobrou práci při kontrole a úpravách finančních, sportovních a technických pravidel. Tento sport je velmi komplexní a největší rozdíl dělají lidé uvnitř týmů. Vím, že v McLarenu nemáme největší infrastrukturu, podle mě nemáme ani třetí největší infrastrukturu.“
„Máme zákaznický motor a celé roky jsme poslouchali, že s ním nemůžeme získat titul, a nakonec jsme ho vyhráli. Podařilo se nám to díky velmi kvalitní skupině lidí. Loni jsme měli historicky nejvyrovnanější startovní pole. Když jsem vyrůstal, většinou vítězily dva týmy. V této sezoně zatím vyhrály čtyři týmy a pět jich získalo pole position,“ vysvětluje Brown.
„V současné F1 panuje velmi konkurenční prostředí, ale jsem otevřený jakýmkoli rozhovorům.“
Úpravy navrhuje také Horner
Bývalý šéf Red Bullu, jehož tým se pod jeho vedením dopustil v roce 2021 překročení rozpočtového stropu o 5 %, by celý systém změnil. Podle něj totiž současný limit 215 milionů dolarů nepokrývá všechny náklady týmu. Nezahrnuje platy jezdců a tří nejlépe placených zaměstnanců týmu, cestovní náklady ani marketing. Pro pohonné jednotky navíc existuje samostatný limit ve výši 190 milionů dolarů. Náklady týmů tak zůstávají extrémně vysoké, a to navzdory tomu, že rozpočtový strop dosahuje rekordních hodnot.
„V prvních letech šlo o pochopení těch pravidel. Věci, za které nás po prvním roce obviňovali, by dnes už přestupkem nebyly, dokonce ani v sezoně 2022. Celý systém je výrazně svázaný pravidly, ale i když mají týmy rozpočet 200 milionů dolarů, utrácejí 500 až 600 milionů. Týmy utratí tolik peněz, kolik mají k dispozici. Je to jako balónek, který stlačíte na jedné straně, ale vzduch se přesune jinam,“ konstatuje Horner.
„I ty nejmenší týmy mají miliardovou hodnotu. Před pěti, šesti nebo sedmi lety by byly vnímány jako přítěž. Před zavedením rozpočtového stropu působila F1 jako kbelík s dírou na dně. Týmy by pokračovaly dál a dál a zažili jsme, jak přicházely a odcházely. Po zavedení rozpočtového stropu je hospodaření efektivnější. Vzpomínám si na období před jeho zavedením, kdy nám na konci sezony zůstaly desítky milionů, které jsme na vývoj monopostu vůbec nevyužili.“
Christian Horner v rozhovoru popisuje také situaci, kdy měl Red Bull plný sklad nevyužitých komponentů a křídel, které nemohl použít ani poslat jinam.
„Nechtěli jsme to někam poslat, ale nechtěli jsme to ani zničit, a tak jsme jen seděli ve skladu plném křídel, podlah a dílů zavěšení. Působilo to jako scéna z Dobyvatelů ztracené archy. Rozpočtový strop už tento luxus neumožňuje, a proto musí být jednotlivá oddělení důslednější v tom, co vyrobí, jak utratí peníze a jak budou komponenty používat.“