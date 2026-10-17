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Vowles získal Browna: Výzvy k úpravě rozpočtového stropu sílí

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Paddockem momentálně rezonuje téma úprav rozpočtového stropu, které začal prosazovat James Vowles. Šéf Williamsu je nespokojený s propastí mezi nejlepší čtveřicí a zbytkem světa.
Vowles získal Browna: Výzvy k úpravě rozpočtového stropu sílí

Vowles získal Browna: Výzvy k úpravě rozpočtového stropu sílí

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 18:25

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