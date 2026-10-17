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Další světové závody v Brně. Na okruh zamíří nejlepší mladí jezdci

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Brněnský Masarykův okruh bude od příštího roku hostit vedle elitního šampionátu MotoGP také závody juniorského mistrovství světa v závodech silničních motocyklů. Seriál FIM MotoJunior zavítá do Česka poprvé a Autodrom Brno bude v roce 2027 hostit jeden ze sedmi dílů v zatím neupřesněném termínu.
Další světové závody v Brně. Na okruh zamíří nejlepší mladí jezdci

Další světové závody v Brně. Na okruh zamíří nejlepší mladí jezdci

Zdroj: Automotodrom Brno
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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