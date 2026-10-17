Další světové závody v Brně. Na okruh zamíří nejlepší mladí jezdci

Další světové závody v Brně. Na okruh zamíří nejlepší mladí jezdciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Další světové závody v Brně. Na okruh zamíří nejlepší mladí jezdciZdroj: Automotodrom Brno
Článek byl publikován 17.10.2026 18:00
Druhé kolo senátních voleb na Znojemsku a ve městě Brně má své vítěze. Současného jihomoravského hejtmana,...
Známý recidivista se před strážníky a policisty ukrýval v cizím domě, k rozumu ho nepřivedla ani tasená...
Ligová fotbalová asociace (LFA) odložila sobotní prvoligový duel mezi Artisem Brno a Bohemians 1905....
Popadli kelímky i lopaty a společnými silami zasypali spáry mezi dlaždicemi na Římském náměstí v Brně....
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
- Kriminalisté dopadli zloděje řetízků, obživu si udělal z bezbranných důchodkyň
- Jihomoravané vybrali své senátory. Grolicha doplní Papoušek a Třetina
- Vloupal se do cizího domu, neplatila na něj ani zbraň. Skok z okna zloději nevyšel
- Artis nezměří síly s Bohemians. Brňany i jejich trenéra skolila střevní viróza