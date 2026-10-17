Hacknuté PS5 láká na pirátské hry, ale Sony vám zablokuje konzoli i účet. Přijdete o všechny dříve koupené tituly

„Hacknutá PS5“ neznamená rozšroubovanou konzoli s upraveným čipem. Jde o softwarový jailbreak, který využívá bezpečnostní chyby v systému a aplikacích. Nástroje jako Y2JB využívají zranitelnosti aplikace YouTube k získání přístupu k částem systému, zatímco navazující kernel exploit může otevřít cestu k hlubším úpravám, ladicím funkcím a spouštění neautorizovaných herních balíčků ve formátu PKG či FPKG. Tyto postupy ale fungují jen na určitých verzích firmwaru. Y2JB ve verzi 1.6 podle dokumentace projektu podporuje firmware až do verze 12.70, zatímco starší větev UMTX cílila na verze od 1.00 do 7.61. U novějších verzí systému proto nemusí být stejný postup použitelný.
Právě majitelé konzolí se zranitelným firmwarem ale musí počítat s rizikem. Sony ve svých podmínkách služby z dubna 2026 uvádí, že digitální hry nekupujete jako neomezené vlastnictví, ale získáváte k nim licenci. Při porušení podmínek může Sony účet dočasně nebo trvale pozastavit, případně jej uzavřít. Následkem může být ztráta přístupu k digitálním produktům spojeným s účtem. Pokud společnost zablokuje přímo konzoli, zařízení může přijít o přístup k PlayStation Network a obchodu PlayStation Store.
Co přesně modifikovaná PS5 umí a proč samotná scéna upozorňuje na rizika
Nástroj etaHEN po aplikaci potřebných úprav systému zpřístupňuje funkce, jako je spouštění neautorizovaných balíčků, vytváření kopií her, správa titulů prostřednictvím Itemzflow nebo instalace balíčků přes Direct PKG Installer. Technicky tak lze na konzoli spouštět i kopie her, aniž by uživatel vlastnil odpovídající licenci. Dostupnost konkrétních titulů se ale nedá spolehlivě shrnout do jednoho ověřeného seznamu. Samotné nástroje a jejich možnosti jsou zdokumentované a veřejně dostupné na GitHubu.
Podstatný detail: návody k jailbreaku samy upozorňují na rizika spojená s připojením upravené konzole k PlayStation Network. Dokumentace Y2JB například doporučuje blokovat přístup k PSN a používat oddělený účet. To ukazuje, že i autoři těchto nástrojů počítají s možností postihu ze strany Sony. Žádný takový postup však nezaručuje, že konzole nebo účet zůstanou bez postihu.
Tři úrovně trestu: účet, komunikace, konzole
Sony může uplatnit různé typy postihů. Pozastavení účtu může uživatele odříznout od online služeb a digitální knihovny, a to dočasně, nebo trvale. Komunikační postih omezuje například chat a posílání zpráv. Nejzávažnější variantou je zablokování samotné konzole.
Zablokované zařízení může přijít o přístup k obsahu z PlayStation Store a dalším online službám. Pokud si někdo takovou konzoli koupí z bazaru, Sony podle svých pravidel nemusí zákaz odstranit; kupující by měl problém řešit především s prodejcem. Přesný mechanismus detekce ani rychlost zásahu společnost veřejně nepopisuje. Nelze proto spolehlivě říct, zda k postihu dojde během hodin, dnů, nebo až později. Jisté je, že podmínky Sony takové zásahy umožňují a že úpravy konzole mohou mít vážné následky.
Důležité upřesnění: tvrzení, že „přijdete o všechny hry“, se týká především digitálních licencí a přístupu k nim prostřednictvím účtu. Fyzické disky vám nikdo nesmaže, jejich použití ale může být omezené podle konkrétní situace a funkcí hry. Problémem je, že řada hráčů má dnes v digitální knihovně desítky či stovky nákupů, k tomu historii PS Plus, uložené pozice v cloudu a další služby. Ztráta přístupu k účtu tak může znamenat znehodnocení investice v řádu desítek tisíc korun.
Není to novinka: Sony trestá úpravy konzolí už od roku 2017
Představa, že podmínky z dubna 2026 přinesly v tomto směru revoluci, je zavádějící. Už starší podmínky služby z roku 2017 umožňovaly dočasné i trvalé zablokování účtu nebo konzole a počítaly se ztrátou přístupu k placenému obsahu. Verze z října 2020 výslovněji zakazovala neautorizovaný hardware a software a umožňovala omezit připojení konzole k PSN. Aktuální verze z dubna 2026 především podrobněji popisuje licenční povahu digitálních produktů a možnost pozastavit přístup k nim.
Sony navíc není jedinou společností, která proti podobným zásahům postupuje přísně. Xbox Community Standards označují podvádění, neoprávněné zásahy do systému a zneužívání chyb za nepřijatelné chování, za které mohou následovat omezení účtu i zařízení. Nintendo zase ve svých podmínkách upozorňuje, že neautorizované úpravy mohou vést k omezení funkcí nebo k tomu, že konzole či software přestanou fungovat. Všichni tři velcí výrobci konzolí tak mají proti nepovoleným úpravám poměrně přísná pravidla.
Legální alternativa existuje a může vyjít levněji než ztráta účtu
Hráčům, kteří chtějí získat přístup k většímu množství her za méně peněz, nabízí PS Plus Extra a Premium katalog stovek titulů. Premium navíc zahrnuje cloudové streamování a vybrané klasické hry. Ani zde nejde o neomezené vlastnictví her, ale o přístup k obsahu za podmínek předplatného. Oproti jailbreaku však uživatel neriskuje postih jen kvůli používání neautorizovaných úprav systému.
Sony navíc rozvíjí cloudové hraní. V červenci 2026 podle uvedených informací potvrdila, že chce tuto oblast dál posilovat a náklady pokrývat prostřednictvím předplatného PS Plus. Pokud se tento trend potvrdí, bude stále větší část herního ekosystému záviset na online službách Sony. To ale samo o sobě neznamená, že lokální úpravy konzolí přestanou mít smysl pro všechny uživatele.
Jak se chránit při nákupu z druhé ruky
Oficiální certifikace potvrzující, že konkrétní PS5 nebyla nikdy upravována, neexistuje. Před nákupem bazarového kusu je proto rozumné konzoli zapnout, připojit ji k PSN a ověřit, zda funguje PlayStation Store. Pokud je zařízení zablokované, může se objevit chybové hlášení. Varovným signálem může být také neobvykle starý firmware, nestandardní nastavení DNS, oddělený offline účet nebo stopy po nástrojích pro instalaci neautorizovaných balíčků. Žádný z těchto znaků ale sám o sobě není důkazem, že je konzole zablokovaná.
Pokud už zákaz na konzoli platí, nový majitel by neměl spoléhat na to, že jej Sony zruší. U dražšího bazarového nákupu se proto vyplatí ověřit funkčnost online služeb ještě před zaplacením a uchovat si doklad o koupi.
Pro hráče s digitální knihovnou za desítky tisíc korun je závěr jednoduchý. Jailbreak není jen sázkou o cenu jedné hry, ale také o přístup k účtu, digitálním licencím a knihovně budované několik let. A rozhodnutí o případném postihu má v rukou Sony.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský