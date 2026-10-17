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Hacknuté PS5 láká na pirátské hry, ale Sony vám zablokuje konzoli i účet. Přijdete o všechny dříve koupené tituly

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Na jaře 2026 se ve scéně rozšířily nové exploity, které umožňují na vybraných firmwarech PS5 spouštět neautorizované balíčky her. Sony vás za to potrestá.
Case PlayStation od SONY

Case PlayStation od SONY

Zdroj: 小宁子 XNZ / Creative Commons / CC BY-SA (doupraveno pomocí AI)
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 17.10.2026 18:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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