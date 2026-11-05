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Leclerc se stal otcem. Ferrari čeká závod v Brazílii a jeho jezdec má úplně nové starosti

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Charles Leclerc a jeho manželka Alexandra oznámili narození dcery Biancy. První dítě pilota Ferrari přišlo na svět v úterý 3. listopadu, jen několik dní před Velkou cenou São Paula. Devětadvacetiletý Monačan tak prožívá důležitý osobní okamžik právě ve chvíli, kdy se Formule 1 chystá na další závod.
Leclerc se stal otcem. Ferrari čeká závod v Brazílii a jeho jezdec má úplně nové starosti

Leclerc se stal otcem. Ferrari čeká závod v Brazílii a jeho jezdec má úplně nové starosti

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 14:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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