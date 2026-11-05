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Popularita Zrádců stále stoupá. Prima prozradila, kolik peněz vydělá třetí řadou

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Televize Prima je sice domovem seriálových hitů jako Polabí, Pod hladinou či Polda, aktuálně ale nemá silnější a zvučnější značku než soutěžní Zrádci. Pořad plný tajemství, podrazů či pletich sice v televizním vysílání nemá dechberoucí čísla, mezi fanoušky v online prostoru si však žije vlastním životem, díky čemuž vybudovala stanice z formátu jednu ze svých nejvýdělečnějších franšíz současnosti.
Popularita Zrádců stále stoupá. Prima prozradila, kolik peněz vydělá třetí řadou

Popularita Zrádců stále stoupá. Prima prozradila, kolik peněz vydělá třetí řadou

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 13:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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