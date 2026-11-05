Popularita Zrádců stále stoupá. Prima prozradila, kolik peněz vydělá třetí řadou

Televize Prima je sice domovem seriálových hitů jako Polabí, Pod hladinou či Polda, aktuálně ale nemá silnější a zvučnější značku než soutěžní Zrádci. Pořad plný tajemství, podrazů či pletich sice v televizním vysílání nemá dechberoucí čísla, mezi fanoušky v online prostoru si však žije vlastním životem, díky čemuž vybudovala stanice z formátu jednu ze svých nejvýdělečnějších franšíz současnosti.
Přesná čísla, z nichž se může řadě lidí tajit dech, uvedl na konferenci Czech Internet Forum generální ředitel FTV Prima Lukáš Kubát. Ten odhalil, že aktuálně vysílaná třetí série hitu s Vojtou Kotkem přinese televizní skupině výnos takřka 200 milionů korun. „My jsme začínali se Zrádci na 50 až 60 milionech Kč revenues, letos budeme mít skoro 200 milionů korun,“ sdělil Kubát. Od první řady tak vzrostly výnosy pořadu trojnásobně a tvůrci samozřejmě vehementně pracují na tom, aby tento trend pokračoval i v následujících letech.
Zrádci jsou přitom typickým příkladem toho, že úspěch pořadu vám dnes nezajistí jen klasické televizní vysílání. V něm show, v níž nemůžete nikomu věřit, produkuje spíše nenápadná, i když stabilní čísla pohybující se pod hranicí 400 tisíc diváků. Minulou nedělní epizodu např. sledovalo 379 tisíc fanoušků, přičemž kriminální seriály Hec a Případy mimořádné Marty si připsaly daleko větší čísla. Pro Zrádce je to ovšem jen část jejich celkových čísel.
Největší úspěch slaví Zrádci samozřejmě na platformě prima+, kde patří nejen každoročně k nejsledovanějším pořadům, ale navíc jsou titulem, jenž má na růst streamovací služby zásadní vliv. Už loni Kubát na konferenci Forum Media označil show za počin, který platformě prima+ přivádí největší počet nových předplatitelů (tenkrát to bylo šestkrát víc než ostatní formáty) a nic se na tom dle všeho nezměnilo ani letos. Tvůrci si navíc dopomáhají také dobře sledovanými doprovodnými pořady i dopingem z YouTube, kde se nadstandardně dobře daří podcastu tvůrce Markuse Kruga a Vojty Kotka. „Pro nás je důležité mít podcast na YouTube, protože láká mladé tam, kde jsou,“ dodává Kubát.
Zároveň jsou však Zrádci silní v merchandisingu i organizování speciálních projekcí Zrádců v kinech, což se týká jak promítání jednotlivých dílů, tak chystaného promítání finále v O2 areně. Ze Zrádců tak roste čím dál větší mediální značka, jejíž výnosy se nezastavují pouze u televize či streamu, i když částka z televizních reklam je pro soutěžní hit dle Kubáta logicky stále zásadní. Kubát sice neuvedl, kolik z 200milionového výnosu činí právě reklama, předplatné, vstupenky či merchandise. I tak je ovšem jasné, že značka Zrádců jen tak z Primy neodejde a i z kvality produkce i čím dál ambicióznějších nápadů Markuse Kruga je vidět, že tato reality show se chce i nadále posouvat mílovými kroky. Pomůže jí v tom nejspíše i chystaná čtvrtá série, v níž budou účinkovat výhradně celebrity.
Zdroj: Mediář, Mediaguru, ATO – Nielsen Admosphere