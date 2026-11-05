Drábské světničky čekají na návrat turistů. Po sedmi letech uzavření zbývají poslední úpravy

Na staveništi zbývá osadit madla a výplně zábradlí a dokončit úklid. Novinkám to ve čtvrtek 5. listopadu popsala mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Většina objemného vybavení už je podle ní odvezená a pracovníci odnášejí zbytky materiálu. Před odstraněním bezpečnostních zábran musí následovat úplné dokončení a kontrola areálu. Přístupové cesty zatím zůstávají uzavřené. Návštěvnický web Drábských světniček uvádí listopad jako předpokládaný termín otevření a upozorňuje také na omezení okolních turistických tras.
Stavbu nejprve zdržel sokol, potom podloží
Práce letos ovlivnilo hnízdění sokola stěhovavého. Lesy ČR už 20. dubna oznámily, že se stavba kvůli ochraně dravce zastavuje nejméně do poloviny června. Pár zahnízdil v nové skalní dutině blíže hradu než v předchozích letech. Po konzultaci s ornitology se proto na místo nepřepravoval materiál a přerušily se také lesnické činnosti. Cílem bylo umožnit nerušené vyvedení mláďat. Jarní plán tehdy počítal s návratem turistů na přelomu září a října.
Další komplikace přineslo geologické podloží. Podle zprávy Novinek sondy v některých místech odhalily méně stabilní pískovec místo očekávaného pevného skalního masivu. Nosné konstrukce proto stavbaři kotvili hlouběji, než původně předpokládal projekt. Změny průběžně posuzovali památkáři a archeologové. Dokončení se posunulo do listopadu a poslední práce se nyní soustřeďují na zábradlí i návštěvnické trasy. O samotném zpřístupnění správce rozhodne po dokončení všech úprav a následné kontrole prostoru.
Nové lávky ochrání citlivý pískovec
Projekt téměř za sedmnáct milionů korun financují Lesy ČR. Obnova zahrnuje schody, lávky, chodníky a další prvky, které mají oddělit pohyb návštěvníků od citlivého skalního povrchu. Pískovec dlouhodobě poškozovala návštěvnost i lidé, kteří do něj vyrývali nápisy. Už během podzimu předchozího roku se na přístupových cestách a uvnitř hradu demontovala stará ocelová a dřevěná schodiště. Nové konstrukce se následně zaměřovaly a přes zimu vznikaly v chomutovských dílnách, kde dostaly také povrchovou úpravu.
Skalní hrad leží v Příhrazských skalách přibližně čtyři kilometry východně od Mnichova Hradiště. Tvořilo jej kolem třiceti místností vytesaných do pískovcových bloků, které propojovaly dřevěné lávky a mostky. Lokalita je součástí přírodní rezervace Příhrazské skály i evropsky významného území soustavy Natura 2000. Současné bezpečnostní zábrany se vztahují také na přístupy od Dnebohu, Klamorny a Příhrazských skal. Vnitřní návštěvnický okruh zůstává uzavřený až do potvrzeného dokončení obnovy.
Použité zdroje: novinky.cz, lesycr.cz, drabske-svetnicky.cz