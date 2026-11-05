Manchester United konečně vyhrál v Lize mistrů. O zásluhy se hlásí pornoherečka a její šťastná podprsenka

Na Old Trafford se v úterý 3. listopadu po dvacáté minutě ozýval spíš povzdech než zpěv. Řím vedl 2:0, United podle všeho mířili k desátému zápasu bez výhry a nic nenaznačovalo zlom. Ten nakonec přišel. A s ním i jedna z nejbizarnějších gratulací sezony. Skylar Skye, 25letá tvůrkyně obsahu pro dospělé a fanynka United, podle sekundárních zdrojů zveřejnila na síti X video přímo ze stadionu. Tvrdila v něm, že má na sobě svou „šťastnou podprsenku“, a pokud United vyhrají, fanoušci budou vědět, komu poděkovat. Po závěrečném hvizdu přidala jen: „Nemáte zač, chlapci.“ Vtip zabral, sítě se smály. Skutečný příběh obratu je ale lepší než jakékoli spodní prádlo.
Devět zápasů bez výhry, pak Řím
Číslo, které United tížilo, nebylo osm, ale devět. Podle Opta Analyst měl tým před zápasem s Římem ve všech soutěžích bilanci tři remízy a šest porážek. Poslední výhru zapsal v září, kdy v úvodním kole ligové fáze Ligy mistrů smetl Sabah 4:0. Výhra nad Římem tak byla první po devíti utkáních.
Začátek přitom vypadal jako přesná kopie předchozích týdnů. Matías Soulé otevřel skóre v 11. minutě, o šest minut později přidal z penalty Donyell Malen. United inkasovali první gól zápasu už počtvrté za sebou. Do šaten odcházeli s útokem, který podle Opty vyprodukoval jen 0,24 očekávaného gólu. Tak vypadá tým, který nemá nápad.
Penalta, která se nesměla promarnit
Zlom přišel v 58. minutě a měl dvě dějství. Bruno Fernandes se postavil k penaltě a brankář Říma Devis Vásquez ji chytil. Jenže do vápna předčasně vběhl hráč hostí a rozhodčí nařídil opakování. Kapitán United podruhé nezaváhal a snížil na 1:2.
Bez opakované penalty by United dál prohrávali 0:2 a celý příběh by se psal jinak. Gól podle zápasových zpráv změnil atmosféru na stadionu. Z nervózního ticha se stal hluk, který Řím tlačil zpátky. Není náhoda, že UEFA vyhlásila hráčem zápasu právě Fernandese, přestože rozhodující góly dal někdo jiný. Kapitán zápas zlomil, dokončit ho musel spoluhráč.
Cunha ve středu hřiště, Řím bez střely
Ten spoluhráč se jmenuje Matheus Cunha. Trenér Michael Carrick o přestávce prohodil jeho pozici s Bryanem Mbeumem, aby Brazilec hrál víc středem. Rozhodnutí se vyplatilo. V 83. minutě Cunha vyrovnal, o tři minuty později poslal United do vedení 3:2.
Čísla z druhého poločasu jsou podle nás tím nejpřesvědčivějším argumentem proti teorii o podprsence:
|
|1. poločas
|2. poločas
|Očekávané góly United
|0,24
|2,48
|Střely United
|bez údaje
|10
|Střely United na branku
|bez údaje
|5
|Střely Říma na branku
|bez údaje
|0
Řím po pauze na Lammensovu branku prakticky nevystřelil. Hosté přestali útočit a jen se bránili. To nebyla šťastná náhoda, ale vyšší tempo a tlak, který soupeře zatlačil k vlastnímu vápnu.
Cunha tím potvrdil, že je nejproduktivnějším hráčem United v sezoně. Ve všech soutěžích má na kontě čtyři góly a dvě asistence. Žádný jeho spoluhráč se nepodílel na více gólech. V tabulce střelců klubu je třetí za Fernandesem (5 gólů) a Mbeumem (4), před Benjaminem Šeškem (2).
Svlečený dres a předčasná sprcha
Hrdina zápasu si ovšem večer sám zkomplikoval. Po vítězném gólu si svlékl dres a skočil mezi fanoušky, za což dostal žlutou kartu. V 91. minutě přidal pozdní zákrok na Leonarda Balerdiho a po druhé žluté musel ze hřiště. United dohrávali nastavení v deseti, ale vedení udrželi.
Podle Irish Examineru UEFA potvrdila, že Cunhu nečeká žádný trest nad rámec automatického zákazu na jeden zápas, přestože po vyloučení hned nezamířil do šatny. Chybět bude 25. listopadu na hřišti Sportingu. Nejbližší zápas United však odehrají už v neděli 8. listopadu doma v Premier League proti Aston Ville, výkop je v 17:30 našeho času.
Výhra má i historický rozměr. United podle Opty vyrovnali rekord Ligy mistrů v počtu výher po ztrátě dvou a více gólů: mají čtyři takové obraty, stejně jako Real Madrid. Řím se naopak stal prvním týmem v historii soutěže, který v jedné sezoně dvakrát prohrál zápas, v němž vedl o dva góly. Poprvé to bylo 3:4 právě s Realem.
Co výhra znamená pro tabulku a kde se dívat
Po čtvrtém kole ligové fáze mají United šest bodů, skóre 8:8 a drží se na 17. místě. Jsou tak v pásmu 9. až 24. místa, které vede do vyřazovacího předkola. Na osmý Liverpool, který drží poslední místo zaručující přímý postup do osmifinále, ztrácejí tři body. Od 25. místa, kde je Bodø/Glimt, je dělí jen dva body. Řím se čtyřmi body klesl na 20. příčku.
Kdo chce obrat vidět na vlastní oči, může sáhnout po Oneplay. Ligu mistrů vysílají kanály Nova Sport 3 až 6 s českým komentářem v tarifech Extra Sport a Maximum. Záznamy jsou dostupné až sedm dní zpětně, celý zápas by tedy měl jít přehrát do 10. listopadu. K dispozici jsou také sestřihy a klíčové momenty.
Sítě se baví, klub mlčí
Reakce fanoušků na příspěvek Skylar Skye byly podle sekundárních zdrojů převážně humorné. Někteří jí děkovali za výhru, jiní přímo za obrat. Klub ani hráči na její vtip nijak nereagovali. Manchester United se v komunikaci držel výhradně sportovní linky: Cunhových gólů, Fernandesovy penalty a návratu k vítězství. Podle nás je to jasné rozdělení rolí. Influencerka získala pozornost, klub body.
Podprsenka možná prodala příběh na sítích, zápas ale otočila penalta opakovaná kvůli jednomu předčasnému kroku do vápna a trenér, který o přestávce posunul svého nejlepšího hráče o pár metrů blíž ke středu. Pokud chce Skye do Lisabonu zase vytáhnout svůj talisman, United se budou muset obejít bez Cunhy.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner