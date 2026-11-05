Virtuoska, kterou soupeřky nedokážou přečíst. Muchová má na síti statistiku, jakou nemá nikdo na Turnaji mistryň

Druhé kolo turnaje v Pekingu proti Britce Katie Boulterové, tiebreak prvního setu, stav 3:3. Muchová zahraje bekhendový zkrácený volej a plynule se otočí o celých 360 stupňů. Během pohybu se srovná a pošle vítězný forhend po lajně. Podobné body z ní udělaly oblíbenou hvězdu sestřihů. Od pondělí 9. listopadu však v kalifornském Indian Wells nepůjde o efekt, ale o čísla. WTA ve svém profilu před Turnajem mistryň Muchovou označuje za „improvizující virtuosku“ a přidává tvrdý údaj: 72 % vyhraných bodů na síti je nejlepší hodnota mezi všemi osmi účastnicemi. Muchová je v síťové hře nejúspěšnější ze všech. Proti Sabalenkové, Andrejevové a Svitolinové to bude její nejostřejší zbraň.
Co znamená 72 % a proč to bolí
Statistika neměří, jak často Muchová na síť chodí. Měří, jak často tam body vyhraje. Hráčka se posune dopředu a výměnu dohraje volejem nebo smečí, případně donutí soupeřku k chybě při prohozu. Muchová tak zhruba sedm takových výměn z deseti zakončí úspěšně.
V osmičce, kde se hraje hlavně ze základní čáry, je to výrazný rozdíl. Gauffová, Rybakinová i Pegulaová stavějí hru na servisu, returnu a tlaku z výměny. Sabalenková drtí soupeřky silou. Muchová dělá něco jiného: mění délku míčů a jejich rotaci, a tím i tempo celé výměny. Podle nás právě to jí dává převahu, kterou samotná síla nenahradí.
Její body u sítě mají několik opakujících se vzorců:
- servis a náběh: přesné podání do míst, po kterém míří rovnou k síti,
- čop jako přípravný úder: nízký, plochý míč, ze kterého soupeřka těžko útočí, a Muchová mezitím postupuje dopředu,
- maskovaný kraťas: soupeřku vytáhne k síti a další míč jde do prázdného kurtu nebo lobem přes ni,
- změna rytmu uprostřed výměny: po třech tvrdých forhendech přijde zpomalený míč, na který se hráčka zvyklá na stejné tempo neumí nastavit.
Žádný z těch úderů sám o sobě nerozhoduje. Rozhoduje kombinace a to, že soupeřka dopředu neví, který z nich přijde.
Nedá se naplánovat, a proto se nedá přečíst
WTA popisuje, že Muchová kraťasy ani tweenery, tedy údery mezi nohama, neplánuje předem. Hraje „podle pocitu v prstech“. Pro soupeřku je to nepříjemné: proti hráčce, která sama neví, co zahraje, se nedá připravit na žádný vzorec.
Na kurtu to vypadá konkrétně. Ve wimbledonském semifinále proti Coco Gauffové skočila Muchová v tiebreaku po forhendovém voleji a zahrála vítězný míč. Na mečbol pak přehodila Američanku lobem a na trávě dojela do skluzu. Zápas skončil 6:2, 1:6, 7:6(10), mečboly odvracely obě hráčky. Ještě v dubnu měla Muchová s Gauffovou bilanci 0:6. Poprvé ji porazila ve Stuttgartu 6:3, 5:7, 6:3 a ve Wimbledonu výhru zopakovala v grandslamovém semifinále.
Recept na Muchovou přesto existuje a sama ho prozradila. Po výhře nad Elinou Svitolinovou ve stuttgartském semifinále přiznala, že když sklouzla do dlouhých výměn podle soupeřčina gusta, musela přidat na agresivitě, chodit na síť a měnit rytmus. Kdo ji udrží vzadu v pravidelné výměně, bere jí to nejcennější. Letos to dokázaly Sabalenková, Šwiateková, Rybakinová a Gauffová, tedy hráčky, které jí silou a tlakem vezmou čas na nápad.
Kreativita konečně dostala výsledky
Muchová byla vždycky hráčka, na kterou se chodí dívat. Výsledky ale přerušovalo tělo. Před letošní sezonou měla jediný titul, ze Soulu z roku 2019. Na Turnaj mistryň se poprvé kvalifikovala už v roce 2023, kdy byla semifinalistkou US Open a finalistkou Roland Garros. Kvůli zranění pravého zápěstí z Cancúnu ale odstoupila a nahradila ji Maria Sakkariová. V únoru 2024 šla na operaci a následoval dlouhý výpadek.
Rok 2026 je proto zlomový. Po boku trenéra Svena Groenevelda Muchová přesněji umisťuje servis, hraje ostřejší forhendy a vědomě zkracuje výměny. Pestrost zůstala, jen přestala být samoúčelná.
|Sezona 2026
|Výsledek
|Bilance zápasů
|41:12
|Dauhá (WTA 1000)
|titul
|Stuttgart
|finále
|Wimbledon
|finále
|Bad Homburg
|titul, první na trávě
|Bilance ve finále WTA
|3:6
Podle nás je to podstatné pro celý turnaj. Muchová dřív porážela favoritky v jednotlivých zápasech. Letos dokáže stejnou úroveň udržet celý turnaj a celou sezonu.
Skupina se Sabalenkovou a šance na průlom
Turnaj se hraje od 8. do 15. listopadu na pomalém venkovním betonu v Indian Wells Tennis Garden. Osm hráček je rozděleno do dvou skupin po čtyřech, každá odehraje tři zápasy a první dvě postupují do semifinále. Muchová dostala Arynu Sabalenkovou, Mirru Andrejevovou a Elinu Svitolinovou.
Vzájemné bilance vypadají jinak, než by čekal sázkař:
- Sabalenková: Muchová vede 3:2, světová jednička patří mezi její příjemnější soupeřky,
- Andrejevová: 0:1, zatím jediný vzájemný zápas,
- Svitolinová: 1:3, ovšem jediná výhra přišla letos ve Stuttgartu.
Úvodní zápas proti Sabalenkové proto podle nás není předem ztracený. Bělorusku silou nepřetlačí nikdo z pole. Muchová ji ale opakovaně dokázala rozhodit změnami tempa.
Ve hře jsou i body do žebříčku. Za každou výhru ve skupině je 200 bodů, za vítězné semifinále 400 a za vítězné finále 500. Neporažená šampionka získá 1 500 bodů a přes 70 milionů korun. Muchová je sedmá se 4 665 body, šestá Svitolinová má 5 121, pátá Pegulaová 5 760 a čtvrtá Gauffová 5 763. Dvě výhry ve skupině ji podle našeho výpočtu dostanou na dostřel šestého místa. Tři výhry nebo postup s vítězným semifinále už mohou Svitolinovou z šesté příčky sesadit, zvlášť když spolu hrají ve stejné skupině. WTA šance formuluje opatrně, ale příznivě: pokud bude tělo držet a cit pro míč zafunguje i na pomalém pouštním betonu, může se debut změnit v útok na trofej.
Dvě Češky a kdy je sledovat
Česko má na Turnaji mistryň dvě debutantky. Linda Nosková, která už má grandslamový titul z Wimbledonu, hraje ve skupině s Rybakinovou, Gauffovou a Pegulaovou; Češky se tedy mohou potkat nejdřív ve vyřazovacích bojích. V éře samostatného Česka jde podle Tenisportalu o pátý ročník se dvěma českými singlistkami. Před nimi to dokázaly Kvitová se Šafářovou v roce 2015, Kvitová s Plíškovou v letech 2018 a 2019 a Krejčíková s Plíškovou v roce 2021. Od první kvalifikace Kvitové v roce 2011 chyběla česká singlistka jen v letech 2022 a 2025.
Program českých hráček:
- neděle 8. listopadu, 21:00: Nosková vs. Rybakinová (další zápasy skupiny 10. a 12. listopadu),
- pondělí 9. listopadu, 21:00: Sabalenková vs. Muchová (další zápasy skupiny 11. a 13. listopadu).
Přenosy vysílá placený kanál CANAL+ Sport 2 s českým komentářem a archivem. Podle iDNES je dostupný přes CANAL+, Magenta TV nebo Oneplay. Zápasy nabízejí také streamy Tipsportu. CANAL+ v propagačním materiálu zmiňuje i svou videotéku a YouTube. Přesné pořadí dalších skupinových zápasů vždy upřesní program na následující den.
Muchová přijíždí do Indian Wells se stejnými údery, které na ní diváci obdivovali už před lety: s kraťasem, piruetou i lobem na mečbol. Letos k nim poprvé patří i číslo 72 a vyhrané turnaje. V osmičce nejlepších hráček sezony je ze všech nejobtížnější připravit se na tu, která sama do poslední chvíle neví, co zahraje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář