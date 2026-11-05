Přítelkyně Červenky přiznala, jak to u nich doma funguje. Společného času si prý příliš neužijí

Na křtu nové detektivky Reného Decastela, který se podle Primy uskutečnil 3. listopadu 2026, se Pecháčková rozpovídala víc, než je u ní zvykem. Pro Super.cz, které rozhovor zveřejnilo 5. listopadu, přiznala, že s partnerem jedou ve dvou náročných kariérách najednou. Doma se často míjejí a společné chvíle chytají hlavně u snídaně a u večeře. Sama to označila za náročné. Nezaznělo ale nic o krizi. Podle všeho, co pár dosud řekl veřejně, je jejich největším protivníkem kalendář.
Dvě kariéry, jeden kuchyňský stůl
Dvaadvacetiletá Pecháčková není jen „přítelkyně hokejisty“. Diváci ji znají jako Sid ze seriálu ZOO a jeho pokračování ZOO Nové začátky, hrála také ve Specialistech, Ordinaci v růžové zahradě 2, Modrém kódu nebo v pohádce Tři bratři. Větší část jejího týdne ale patří jevišti. Podle profilu na i-divadlo.cz má na listopad a prosinec termíny v Divadle Broadway v inscenacích Mýdlový princ, Andělé, Lotrando a Zubejda, Okno mé lásky a Kleopatra.
Na druhé straně stolu sedí čtyřicetiletý útočník HC Dynamo Pardubice s číslem 19, kapitán české reprezentace z posledních velkých turnajů. Hokejová sezona 2026/27 je v plném proudu a Červenka v ní rozhodně nezpomaluje. Podle oficiálního profilu na Českém hokeji měl v době naší uzávěrky za sebou 12 extraligových zápasů a 20 bodů za 5 gólů a 15 asistencí. Takové tempo znamená tréninky, regeneraci, zápasy doma i venku a večery, kdy ona teprve odchází z divadla.
Když se tyhle dva rozvrhy položí vedle sebe, výsledek je jasný. Snídaně a večeře nejsou romantická póza. Jsou to jediné chvíle, kdy se oba rozvrhy potkají.
Žádná krize, spíš logistika
Formulace „je to náročné“ by se dala snadno nafouknout. Jenže starší výroky Pecháčkové ukazují opačný směr. V červenci 2026 ve Varech mluvila o tom, že spolu mají „krásný čas“, že se snaží jezdit na jeho zápasy a on chodí na její představení. V srpnu dodala, že Červenka nevynechal ani jedno její představení. Pro Blesk tehdy také potvrdila, že spolu bydlí: „Ano, žijeme spolu. Starám se o domácnost, vařím, prostě běžný život.“
Ten „běžný život“ podle nás vystihuje jejich vztah přesněji než jakákoli pohádková zkratka. Romantiku si musí plánovat mezi tréninky, natáčením a zkouškami. Ona sedí na tribuně v Pardubicích, byla s ním na mistrovství i olympiádě, on sedí v hledišti Broadwaye. A když se výjimečně sejdou volné dny, tráví je spolu. Letos v létě to vyšlo na dovolenou v Chorvatsku a podle TN.cz i v Itálii.
Že by šlo o vztah z povinnosti, nenaznačuje ani poznámka z listopadového rozhovoru. Roman ji podle jejích slov „dokáže dost překvapit“. Čím, to si nechala pro sebe.
Druhé společné Vánoce bez plánu
Blíží se svátky a s nimi otázka, jak je pár stráví. Podle Super.cz je čekají druhé společné Vánoce, což mimochodem naznačuje, že spolu byli už v prosinci 2025, i když veřejně se vztah provalil až v polovině dubna 2026 a Pecháčková ho tehdy potvrdila stručným „Tak ano“. Plány zatím neřešili, Vánoce jí podle vlastních slov připadají ještě daleko. Se smíchem přiznala, že dárky obvykle shání na poslední chvíli a často pak platí za expresní dopravu.
Svátky ale nebudou jen o nich dvou. Červenka má z manželství s bývalou miss Veronikou Machovou syna Denise, který se narodil v prosinci 2012 a žije s matkou v Innsbrucku. Machová loni pro Super.cz zdůraznila, že si bývalého manžela váží a jako rodiče spolu dobře vycházejí. Jak si rodina rozdělí sváteční dny, zatím nikdo neprozradil. Dá se ale čekat, že i Vánoce budou otázkou kalendáře.
Jak to zvládají jiní
Pecháčková s Červenkou nejsou první dvojice, která řeší, jak skloubit sport se showbyznysem. Dara Rolins o vztahu s Pavlem Nedvědem říkala, že spolu nejsou každý den, s časem musí zacházet citlivě a větší kompromisy dělá ona. Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec zase popisovali, že s dětmi se čas na sebe hledá těžko, a tak se občas na dva tři dny „vytratí“. Jako lepidlo vztahu jmenovali humor.
Vzorec je u všech podobný: nečekat na ideální volno a bránit si malé společné chvíle. Rozdíl je v tom, že Pecháčková s Červenkou zatím nemají společné děti a jejich harmonogram ovládají hlavně dvě profese, které vrcholí ve stejnou dobu. Večery. A víkendy.
Možná proto u nich ráno a večer tolik váží. Zatímco jiné páry plánují velká gesta, tihle dva si vystačí s talířem na stole a tím, že se u něj vůbec potkají. Ve vztahu, kde jeden večer patří ledu a druhý jevišti, je i obyčejná večeře malé vítězství nad rozpisem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta