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Chilli vyvinulo kapsaicin, aby ho savci přestali žrát. Lidský nos na něj reaguje výplachem, jako by šlo o chemický útok

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Kapsaicin z chilli i ostrá složka křenu dráždí receptory bolesti. Nosní sliznice odpoví hlenem a slzami, aby nepříjemnou látku naředila a spláchla.
Chilli vyvinulo kapsaicin, aby ho savci přestali žrát. Lidský nos na něj reaguje výplachem, jako by šlo o chemický útok

Chilli vyvinulo kapsaicin, aby ho savci přestali žrát. Lidský nos na něj reaguje výplachem, jako by šlo o chemický útok

Zdroj: PxHere
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 05.11.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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