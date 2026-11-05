Chilli vyvinulo kapsaicin, aby ho savci přestali žrát. Lidský nos na něj reaguje výplachem, jako by šlo o chemický útok

Stačí vrchovatá lžička strouhaného křenu k uzenému nebo pár kapek habanerové omáčky na pizzu a do půl minuty sahá strávník po kapesníku. Smyslové nervy v té chvíli neohlašují chuť, nýbrž chemické podráždění. Nosní sliznice na něj reaguje osvědčeným postupem. Vyloučí hlen, přidá slzy a rozšíří cévy, aby dráždidlo zředila a odvedla pryč. Kapající nos tak dokládá, že obranný mechanismus funguje přesně podle plánu. Zajímavější je druhá polovina příběhu. Rostliny tyto látky vyrobily právě proto, aby savce odradily. Chilli a křen přitom útočí každý jinou zbraní a tělo je také rozpoznává jinak.
Kapsaicin jako zbraň: chilli odhání savce a ptákům dává zelenou
Proč vůbec paprička pálí, zkoumali v roce 2001 ekologové Joshua Tewksbury a Gary Nabhan. Ve studii pro časopis Nature popsali jev, kterému říkají řízené odrazování. Kapsaicin selektivně odpuzuje obratlovce, kteří semena ničí, především hlodavce a další savce. Ptáky, kteří plody spolknou a semena nepoškozená roznesou daleko od mateřské rostliny, neodradí vůbec.
Ptačí receptor totiž na kapsaicin reaguje výrazně jinak než savčí. Pro rostlinu je to elegantní selekce. Myš, která by semínka rozkousala, dostane do tlamy palčivý poplach. Drozd sezobne plod v klidu a semena vysadí o kus dál i s porcí hnojiva.
Pozdější výzkum téhož týmu publikovaný v roce 2008 v PNAS přidal další vrstvu. U divoké papriky
Capsicum chacoense byla hlavní příčinou úhynu semen ještě před jejich rozptýlením houba rodu Fusarium. Kapsaicinoidy její růst brzdily: samotný kapsaicin ho v pokusech srazil o 33 procent, příbuzný dihydrokapsaicin o 16 procent. Podle nás tak chilli disponuje dvojí pojistkou. Zahání nevhodné konzumenty a současně chrání své potomstvo před plísní. Savci jsou tedy jedním z hlavních adresátů této chemie, nikoli jediným. Receptor TRPV1 hlásí požár, i když talíř dávno vychladl
Pálivost patří do kategorie, kterou fyziologové označují jako chemestezi, tedy chemicky vyvolaný hmatový či bolestivý vjem. Jazyk ji nezpracovává stejnými buňkami jako sladkou nebo slanou chuť. Klíčovou práci napsal v roce 1997 tým Michaela Cateriny. Jejich studie
identifikovala receptor dnes známý jako TRPV1. Sedí na smyslových neuronech a normálně se otevírá při škodlivém horku. Kapsaicin ho dokáže aktivovat také. Mozek proto dostane zprávu „pálí to“, přestože salsa vytažená z lednice má sotva pár stupňů.
Ústy to nekončí. Japonští vědci v čele se Sekim v roce 2006 prokázali, že TRPV1 se nachází i v lidské nosní sliznici. Našli ho v epitelu, ve výstelce cév, ve žlázách a v nervových vláknech. Kapsaicin tak může přímo ovlivnit, kolik sekretu nos vyprodukuje a jak se zachovají jeho cévy. Jakmile se pálivé molekuly dostanou do nosohltanu, třeba při intenzivním žvýkání nebo s párou z horké polévky, sliznice dostane jasný signál k obraně.
Křen, hořčice a wasabi: ostrost, která střílí rovnou do nosu
Česká kuchyně stojí na jiném druhu ostrosti. Křen k šunce, plnotučná hořčice k párku, ředkvičky na chleba s máslem. Hlavní roli tu hraje allyl-isothiokyanát, hořčičný olej, který vzniká, když se rostlinná pletiva rozdrtí nebo nastrouhají.
Jeho cílem je jiný receptor. Studie Bandella a kolegů z roku 2004 v časopise Neuron ukázala, že kanál TRPA1 aktivují štiplavé přírodní sloučeniny včetně hořčičného oleje. Japonská práce z roku 2015 potvrdila, že allyl-isothiokyanát představuje hlavní pálivou složku wasabi a štiplavý vjem vyvolává právě přes TRPA1.
Rozhodující rozdíl spočívá v těkavosti. Hořčičný olej se snadno odpařuje, takže jeho výpary proniknou do nosní dutiny prakticky okamžitě. Proto křen „vystřelí“ do nosu a vžene slzy do očí, kdežto chilli dlouho doutná na jazyku a rtech.
Chilli Křen, hořčice, wasabi, ředkev Hlavní látka kapsaicin allyl-isothiokyanát Receptor TRPV1 (horko, bolest) TRPA1 (štiplavé podráždění) Kde zasáhne nejvíc ústa a rty nos a oči Charakter vjemu doutnající pálení prudký ostrý šleh
Tady podle nás leží odpověď na otázku, proč Češi berou smrkání po křenu jako samozřejmost, zatímco tekoucí nos po chilli je překvapí. U křenu ho čekáme, protože se jeho ostrost ohlásí právě v nose. Chilli vnímáme jako záležitost úst, takže nosní reakce přichází nečekaně a zdánlivě odjinud. Mechanismus je přitom v jádru shodný: dráždivá molekula, poplach v nervech, obranný výtok. Popularizační server Mental Floss obě látky výstižně řadí do jedné rodiny rostlinných biologických zbraní, protože obě útočí na měkké tkáně včetně očí.
Gustatorní rýma: když nos zapne režim rychlého úklidu
Lékaři mají pro tento jev konkrétní diagnózu. Gustatorní rýma je nealergická reakce, při níž trojklaný nerv a místní nervové reflexy zvýší tvorbu hlenu, rozšíří cévy a vyvolají otok sliznice, někdy doplněný slzením. Podle přehledu
Cleveland Clinic mezi typické spouštěče patří: chilli papričky, kajenský pepř a mleté chilli, křen a pálivá hořčice, kari, zázvor a cibule, ocet a pálivé omáčky, horké polévky.
UCLA Health ve svém říjnovém textu z roku 2026 seznam rozšiřuje o wasabi, mátu peprnou, libavku a hořkou čokoládu. Upozorňuje také, že nos rozvlhčí i jídlo, které je pouze horké, nikoli pálivé. Cleveland Clinic dodává, že s věkem se reakce objevuje častěji a že důvod přecitlivělosti nervů u většiny lidí zůstává neobjasněný.
Kdo má rýmu, možná po kari zaznamenal krátké uvolnění. Mental Floss vysvětluje, že podráždění může dočasně zlepšit proudění vzduchu a dýchání se na chvíli zdá snazší. Po odeznění se však ucpání vrátí, tentokrát i s dávkou čerstvého hlenu. Pálivé jídlo tedy nachlazení nevyléčí. Sliznice prostě přepnula do úklidového režimu a zaplavila nos tekutinou.
Lékařské zdroje se shodují, že samotná gustatorní rýma zdraví neohrožuje. Nejde o alergii a nevede k anafylaxi. K lékaři má smysl zajít, pokud se potíže mění, zesilují, objevují se častěji nebo připomínají skutečnou alergickou reakci. Nejjednodušší prevencí je vyhnout se konkrétnímu spouštěči nebo nechat polévku chvíli vychladnout. Při obtěžujících potížích přichází v úvahu výplach nosu fyziologickým roztokem nebo nosní sprej s ipratropiem, o kterém by měl rozhodnout lékař. Citlivější jedinci by zároveň měli počítat s tím, že ostré jídlo dokáže podráždit i žaludek, oči nebo kůži.
Mléko místo vody a záhada, proč se k pálení vracíme
Na pálení v ústech existuje lépe ověřená rada. Alissa Nolden a John Hayes ve své práci
porovnávali běžné nápoje. Každý z nich ulevil víc než žádný výplach. Nejlépe ale dopadlo mléko spolu se slazeným ovocným nápojem. Plnotučné mléko přitom nepřekonalo odtučněné, takže kromě tuku zřejmě pomáhají i mléčné bílkoviny. Sklenice vody patří spíš ke slabším možnostem.
Zbývá paradox, nad nímž psychologové bádají desítky let. Proč dobrovolně jíme něco, co se vyvinulo jako odpuzovač? Paul Rozin pro to zavedl pojem benigní masochismus. Člověk umí odlišit skutečné nebezpečí od kontrolovaného nepohodlí a z překonání tělesného varování může mít požitek, podobně jako z hororu v kině nebo jízdy na horské dráze. Asociace pro psychologickou vědu (APS) shrnuje jeho výklad tak, že střední dávky pálivého jídla bývají bezpečné, ačkoli je organismus stále eviduje jako hrozbu. Svou roli hraje také aroma, společenský rituál a pocit, že jsme ostrou papričku zvládli.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková