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Chyby z oblíbeného muzikálu Noc na Karlštejně: Cyklista, skrytý zip i jiná manželka

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Na Karlštejn sice ženy vstup zakázaný mají, před kameru se ale dostalo i něco, co do středověku nepatří vůbec. V oblíbeném muzikálu Noc na Karlštejně jsme se tentokrát zaměřili na detaily, které při sledování příběhu snadno přehlédnete. Od návštěvníků rytířského turnaje až po trochu moc ohebné zbraně.
Chyby z oblíbeného muzikálu Noc na Karlštejně: Cyklista, skrytý zip i jiná manželka

Chyby z oblíbeného muzikálu Noc na Karlštejně: Cyklista, skrytý zip i jiná manželka

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 13:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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