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Předpověď Ursuly Southeil ze 16. století o dnešní době: Některé detaily popsala přesně

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Zatímco Nostradamus radil králům, v Yorkshiru žila žena, která popisovala kočáry bez koní a neviditelné sítě spojující svět. Její vize ze 16. století znějí jako popis dnešního dne.
Předpověď Ursuly Southeil ze 16. století o dnešní době: Některé detaily popsala přesně

Předpověď Ursuly Southeil ze 16. století o dnešní době: Některé detaily popsala přesně

Zdroj: Mx. Granger, CC0, Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 13:30

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