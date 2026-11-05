Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Výkřik ve tmě: Meryl Streep ve filmu podle skutečnosti hraje matku odsouzenou za vraždu dítěte. Podle ní jej odnesl pes

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Drama Výkřik ve tmě se vrací ke skutečnému případu Lindy Chamberlainové. Dingo jí odnesl dítě, soud ji poslal na doživotí a vinu smyl až nález bundičky.
Výkřik ve tmě

Výkřik ve tmě

Zdroj: FOTO:Warner Bros. Pictures / distr. FTV Prima
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 13:54

Reklama
Další články z V Telce
Zrádci: Výbuch vlaku vyřadil dalšího věrného. Chybující Petr pak poštval spojence proti sobě
Zrádci: Výbuch vlaku vyřadil dalšího věrného. Chybující Petr pak poštval spojence proti sobě
Čtvrteční díl Ulice: Veroničino konečné rozhodnutí, nečekaná žárlivost a Soňa začne jednat
Čtvrteční díl Ulice: Veroničino konečné rozhodnutí, nečekaná žárlivost a Soňa začne jednat

Čtvrteční Ulice přinese Veroničino definitivní rozhodnutí ohledně Patrika, které jej překvapí. Matouš...

Z pekla: Johnny Depp vyšetřoval vraždy v malé obci u Prahy. Režisér si v Česku stěžoval na počasí i jazykovou bariéru
Z pekla: Johnny Depp vyšetřoval vraždy v malé obci u Prahy. Režisér si v Česku stěžoval na počasí i jazykovou bariéru

Americký snímek Z pekla postavil londýnský Whitechapel za Prahou. Tvůrci ale nenašli odvahu ukázat tu...

Cesta smrti: Seagal natáčel v Bukurešti jen čtyři týdny. Padouch Shahlavi přišel o velkou část závěrečného souboje
Cesta smrti: Seagal natáčel v Bukurešti jen čtyři týdny. Padouch Shahlavi přišel o velkou část závěrečného souboje

Akční film Cesta smrti se točil v obrovském spěchu pouhé čtyři týdny. Časový pres zkrátil finální souboje...

Sestra 2: Režisér Chaves litoval natáčení scény s časopisy, tvůrci navíc převzali celou scénu ze staršího hororu
Sestra 2: Režisér Chaves litoval natáčení scény s časopisy, tvůrci navíc převzali celou scénu ze staršího hororu

Horor Sestra 2 tvrdě narazil u libanonských úřadů, zakázaly ho v kinech promítat. Režiséra Michaela Chavese...

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.