Výkřik ve tmě: Meryl Streep ve filmu podle skutečnosti hraje matku odsouzenou za vraždu dítěte. Podle ní jej odnesl pes

Na Oscara nominované drama Výkřik ve tmě z roku 1988 vypráví skutečný příběh Lindy Chamberlainové. Její devítitýdenní dceru Azarii odnesl během kempování u posvátné hory Uluru dingo, policie i média ale z vraždy obvinily matku. Soud ji poslal na doživotí a trvalo desítky let, než úřady příčinu smrti definitivně uzavřely.
Křivá obvinění a návrat kabátku
V srpnu 1980 devítitýdenní Azaria Chamberlainová zmizela z rodinného stanu. Její matka Lindy tehdy tvrdila, že viděla odcházet psa dinga a volala, že zvíře odneslo její dítě. Tělo dívky se nikdy nenašlo. Policie objevila v její výpovědi nesrovnalosti, ženu obvinila z vraždy a případ přerostl v mediální hon. Soud ji poslal na doživotí za mříže a jejího manžela (Sam Neill) potrestal jako komplice podmínkou.
V roce 1986 se případ znovu otevřel, když se v oblasti plné doupat dingů našla Azariina bundička. O dva roky později soud zrušil odsouzení obou rodičů a v roce 1990 dostali od vlády odškodnění za neoprávněné věznění. Až v červnu 2012, dvaatřicet let po události, koronerka Elizabeth Morrisová úředně uzavřela, že dívku zabil dingo.
Fámy z vysílaček
Zvěsti a pomluvy tehdy zachvátily celou Austrálii. Režisér Fred Schepisi v rozhovoru z roku 1988 popsal, jak se to stalo. Podle něj vše začalo u řidičů kamionů. Zprávy se po jejich vysílačkách šířily rychlostí blesku. Během půldruhého dne obletěly celou zemi a dostaly se dokonce i na Nový Zéland.
„Měli jste fámu, událost bez vysvětlení a žádné tělo. A že dingo odnesl dítě, o tom nikdo předtím neslyšel. Tedy široká veřejnost o tom neslyšela, ve skutečnosti se to už stalo,“ řekl tehdy. Dodal, že na rychlé vyřešení případu tlačila navíc i vláda.
Přízvuk i pohoršení diváků
Když šel film v Austrálii do kin jen pár měsíců po propuštění Lindy Chamberlainové z vězení, spousta místních diváků neskrývala pobouření. Mnoho z nich totiž dál trvalo na tom, že matka vraždila. Meryl Streepová se kvůli roli naučila australský přízvuk. Během soudní scény odkazuje Lindy na reálný případ ze sedmdesátých let v Londýně, kdy křivé svědectví patologů dostalo do vězení tři nevinné chlapce.
Snímek bodoval u kritiků, Streepová si za něj z Cannes odvezla cenu pro nejlepší herečku a film si vysloužil deváté místo v žebříčku deseti nejlepších soudních dramat podle Amerického filmového institutu. Slavná hláška „Dingo snědl mé dítě!“, která v souvislosti s případem zlidověla, mimochodem ve filmu nikdy nezazní. Její popularitu z velké části zařídil až seriál Show Jerryho Seinfelda.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, imdb).