Citronový zákusek trochu jinak: Příjemná kyselost dodává sladkému dezertu lehkost a svěží charakter

mají smysl hlavně tehdy, když citron v receptu nehraje jen roli kyselé tečky na závěr. V tomhle Citronové dezerty je znát odspodu až nahoru: piškotový základ, na něm tvarohový krém zjemněný zákusku bílou čokoládou a nakonec výrazná citronová vrstva. Není to úplně ke kávě, spíš chlazený dezert, který potřebuje čas v lednici. A tady mu ten čas opravdu sluší. buchta
Jedna praktická věc, kterou bych u tohohle receptu neobcházela:
jednotlivé vrstvy nechte aspoň krátce zatuhnout. Když se všechno skládá rychle za sebou, citronový krém se může začít propadat do tvarohové části a dezert pak ztratí čisté vrstvy i část své jemnosti. Sáhněte také raději po skutečném másle, ne po rostlinné náhražce. Recept na svěží citronový zákusek
Doba přípravy: 35 minut + chlazení alespoň 4 hodiny Co potřebujeme
Základ: 150 g dětských piškotů 80 g rozpuštěného másla
Tvarohová vrstva: 500 g jemného tvarohu 120 g měkkého másla 200 g bílé čokolády 50 ml šťávy z 1 citronu
Citronový vršek: 3 žloutky 2 vejce velikosti M 200 g krupicového cukru 180 ml šťávy ze 3 citronů 120 g másla Postup přípravy příjemně kyselkavého zákusku s citronovými tóny
1.
Piškoty rozmixujte najemno, promíchejte je s rozpuštěným máslem a vzniklou směs pevně vtlačte na dno dortové formy o průměru 18 cm. Formu dejte asi na 10 minut do lednice.
2. V míse krátce prošlehejte
tvaroh s měkkým máslem. Přidejte rozpuštěnou bílou čokoládu, znovu promíchejte a nakonec do krému zapracujte citronovou šťávu. Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Kyselý? Jen na oko: Citronový zákusek, který osvěží po obědě a nezmizí z plechu ani do večera
3. Tvarohový krém rozetřete na připravený piškotový korpus. Povrch uhlaďte, stačí stěrkou, a formu vraťte do lednice minimálně na 20 až 30 minut.
4. Do kovové nebo skleněné mísy dejte
žloutky, vejce, cukr a citronovou šťávu. Směs promíchejte a zahřívejte nad vodní lázní zhruba 8 až 10 minut, až viditelně zhoustne. Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Kyselý? Jen na oko: Citronový zákusek, který osvěží po obědě a nezmizí z plechu ani do večera
5. Do horkého citronového krému vmíchejte
máslo a míchejte, dokud se úplně nerozpustí. Pak krém nechte asi 5 minut stát. Nemá být studený, jen už ne prudce horký.
6. Citronovou vrstvu opatrně nalijte na ztuhlý tvarohový krém a celý zákusek dejte vychladit. Ideální je noc v lednici, nejkratší rozumná doba jsou 4 hodiny.
TIP: Pokud máte rádi výraznější citronovou chuť, přidejte do horní vrstvy také trochu najemno nastrouhané kůry z chemicky neošetřeného citronu. Často kladené otázky o citronovém zákusku
Můžu použít tučný tvaroh ve vaničce?
Ano, použít ho můžete. Krém ale může být volnější, proto se vyplatí prodloužit chlazení.
Proč je v krému bílá čokoláda?
Nejde jen o doslazení. Bílá čokoláda tvarohovou vrstvu trochu zpevní a zároveň zjemní kyselost citronu, takže dezert nepůsobí tak ostře.
Jak dlouho vydrží v lednici?
Běžně 2 až 3 dny. Lepší je ale formu nebo talíř zakrýt, protože tvarohové dezerty poměrně snadno přebírají pachy z lednice.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca