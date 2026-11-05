Makhachev odmítl obhajobu titulu a White prozradil, co za tím stojí. Jakmile máš dost peněz, nechce se ti bojovat

Carlos Prates měl v lednu v Torontu vyzvat nejlepšího bojovníka světa o welterový titul. Místo toho dostal Michaela Moralese a pás, na kterém stojí slovo interim, tedy dočasný. Islam Makhachev z lednového termínu vycouval a veřejně k tomu nabídl sportovní argument, nic víc. Dana White to za něj dovysvětlil v rozhovoru pro The Mac Life a vytáhl důvod, který se šampionům poslouchá nejhůř. Redakce MMAmag si proto k jeho větě otevřela Makhachevovu zápasovou historii a zjistila, že promotérově laťce odpovídá jediný ze tří posledních roků.
Na lednový titulák prý kývl. Pak se karta přepsala
Během turnaje UFC 333 organizace oznámila, že Makhachev na UFC 336 titul obhajovat nebude. Kartu v Torontu 30. ledna 2027 tak uzavře souboj Prates versus Morales o dočasný pás. Ten UFC vypisuje ve chvíli, kdy šampion není k dispozici, aby fronta na titulovou šanci nestála na místě.
Makhachev drží welterový pás UFC, tedy titul v kategorii do 170 liber, a v žebříčku nejlepších bojovníků bez ohledu na váhu mu organizace dává první místo. Na otázku, jestli byl lednový zápas domluvený, White odpověděl: „Jo, bylo to slovně dohodnuté.“ Podle něj šampion odstoupil ve chvíli, kdy to UFC pustilo ven.
Zajímavější než samotné odřeknutí je ale to, co White odpověděl na otázku proč. Důvod si totiž musel domyslet sám.
Šéf UFC si na důvod odpověděl sám
Nejdřív si nastavil laťku. „Mám rád, když borci zápasí hodně. U šampiona nečekám, že bude bojovat třikrát ročně, ale dvakrát by bylo fajn,“ řekl White v rozhovoru pro The Mac Life, jehož pasáže zveřejnil server MMA Fighting. Tím dal veřejně číslo, podle kterého se dá měřit.
Hned nato popsal, co se stane, když šampion číslo nesplní. „Začneš tím brzdit divizi, protože spousta kluků chce šanci na titul,“ uvedl. A pak přišla věta, kvůli které se o rozhovoru mluví: „Myslím, že jsou to peníze.“
White to rozvedl. „Jakmile máš tolik peněz. Když jsou kluci mladí a hladoví, chtějí bojovat často, protože chtějí dostat zaplaceno. Ale jakmile začneš mít peněz dost, nemusíš bojovat pořád,“ řekl. V témže dechu se šampiona zastal slovy, že je ke svému nejlepšímu bojovníkovi fér a že se má člověk podívat, čeho Makhachev dosáhl.
Pozor na jednu věc. Peníze jsou Whiteův dojem, ne informace z jednání. Makhachev sám 25. října 2026 vysvětloval odmítnutí sportovně: Prates a Morales si mají mezi sebou vyřešit, kdo je skutečný vyzyvatel. O penězích nemluvil.
Zbývá ověřit, jestli promotérova výtka vůbec stojí na číslech.
Kolik toho nejlepší bojovník planety opravdu odmakal
Laťka zní dvakrát ročně. Z Makhachevovy zápasové historie, kterou redakce MMAmag porovnala právě s tímhle číslem, plyne, že ji šampion splnil jen jednou.
|Rok
|Zápasů v UFC
|Rozdíl proti laťce dvou zápasů
|2024
|1
|o jeden méně
|2025
|2
|přesně na laťce
|2026
|1
|o jeden méně
Stav platí k 5. listopadu 2026. Zrušený lednový zápas se do počtu nepromítá, protože se nikdy neuskutečnil. Poslední obhajobu Makhachev zvládl 15. srpna 2026 na UFC 330 proti Ianu Machado Garrymu, a to na body.
Pro pořádek k jedné chybě, která koluje: titul vybojovaný 15. listopadu 2025 na UFC 322 proti Jacku Della Maddalenovi je welterový, tedy do 170 liber, nikoli v polotěžké váze. Druhá strana váhy zní takhle: od příchodu do UFC v roce 2015 má Makhachev bilanci 18 výher a jedné porážky, drží pás ve dvou kategoriích a patří k hrstce bojovníků, kteří titul ve dvou váhách i obhájili. Kolik přesně jich je, v tom se zdroje rozcházejí.
Zatímco se čeká na šampiona, jeden muž přišel o životní šanci a nenechává si to pro sebe.
Prates se na dočasný pás netěší ani trochu
„Jsem v tomhle 17 let. Když konečně přišla řada na to, abych si splnil sen stát se šampionem, ten chlap z toho takhle vycouvá,“ řekl Prates serveru Sherdog. Podle něj byli naštvaní všichni: on, organizace i fanoušci.
Oficiální oznámení UFC k turnaji, do kterého redakce MMAmag nahlédla, slibuje vítězi dvojice Prates versus Morales právo postavit se Makhachevovi. Žádný termín u toho není. Kdo si pustí přenos z Toronta, uvidí dva titulové zápasy, protože vedle welteru jde i o pás v muší váze v zápase Joshua Van proti Manelu Kapemu. Obhajobu nejlepšího bojovníka světa ale ne.
A kalendář? Od poslední obhajoby 15. srpna 2026 do konce ramadánu, který kalendáře kladou na 8. března 2027, uplyne 205 dní. Při započtení obou krajních dnů jich je 206. Přesně tomuhle White říká brzdění divize.
Jenže 25. října 2026 mluvil úplně jinak.
Než padlo slovo peníze, mělo to jednodušší vysvětlení
ANALÝZA Dne 25. října 2026 White pro MMA Fighting vysvětloval pauzu jinak: „Islam v průměru bojuje tak jednou ročně. Byl plánovaný na leden a pak řekl: ‚Nechci bojovat do skončení ramadánu.‘“ O deset dní později z toho byly peníze. Obě verze vyslovil stejný člověk a obě jsou veřejné.
White přitom není nezaujatý pozorovatel. Je promotér, který potřebuje plnit karty a hýbat divizemi, takže věta o blokované frontě slouží zároveň jako tlak na šampiona i jako vysvětlení pro fanoušky, proč vznikl dočasný pás. Proti tomu stojí prostý fakt: důvod mu Makhachev neřekl. Šampion jen 31. října 2026 na síti X napsal, že jeho další zápas je „jeden z posledních v mé kariéře“, jak zaznamenala Al Jazeera. Oznámení konce to není.
Co z toho zbývá jako zjištění, a ne jako názor? Zápas padl, divize dostala náhradní řešení a motivace šampiona zůstává nevysvětlená i po dvou veřejných pokusech ji vysvětlit. Hlad, o kterém White mluví, má v lednu v Torontu dvě jména. Ani jedno z nich není Makhachev.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek