Řidička přehlédla autobus a zezadu do něj narazila

Řidička přehlédla autobus a zezadu do něj narazilaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Řidička přehlédla autobus a zezadu do něj narazilaZdroj: HZS Plzeňského kraje
Článek byl publikován 05.11.2026 13:50
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